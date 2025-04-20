Названы самые популярные пасхальные рецепты у россиян

Сегодня отмечается Пасха — светлый праздник Воскресения Христова, главное событие в православном календаре. Традиционно к этому дню не только красят яйца, но и готовят праздничные угощения: кулич (сладкий сдобный хлеб, который выпекают и украшают глазурью) и пасху (творожное блюдо в форме пирамиды, массу для которого охлаждают до застывания).

Медиаплатформа Food.ru провела исследование и выяснила, по каким рецептам россияне готовят традиционные пасхальные угощения. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Пользователи чаще интересовались вариантами приготовления пасхи. Больше всего просмотров набрали рецепты с изюмом. Помимо основных ингредиентов, в массу кладут и другие добавки: например, сок и цедру лимона или ванилин с кардамоном. Они придают творожному блюду разные вкусовые оттенки.

Не менее популярным оказался низкокалорийный вариант пасхи. Ее готовят без сахара, сладость угощению придают финики и кокосовая стружка. Кроме того, благодаря добавлению желатина масса застывает быстрее. Рецепт просмотрели 9 тысяч раз.

Читателям также понравился рецепт творожной пасхи с миндалем и курагой. Он получил 5,1 тысячи просмотров. В качестве добавок в массу кладут миндаль и курагу, а сметана и сливочное масло делают десерт очень нежным.

Чаще всего пользователи добавляли в избранное рецепты творожной пасхи с необычными начинками: вареной сгущенкой, лимоном, тремя видами шоколада и ягодами.

Изюм остается самой распространенной добавкой и для куличей. Рецепты сдобной выпечки с этим ингредиентом набрали 67 тысяч просмотров. В качестве альтернативы изюму можно встретить цукаты, такой рецепт получил почти 25 тысяч просмотров.

Также довольно популярны рецепты куличей с добавлением творога. Он делает выпечку более нежной и позволяет ей дольше не черстветь. Таким способом приготовления интересовались почти 30 тысяч раз.

Из всех рецептов пасхальных угощений, сохраненных в избранном, самым необычным стал вариант с шоколадом. Чтобы добиться насыщенного вкуса, в тесто добавляют какао, а уже готовую выпечку поливают шоколадной глазурью и посыпают стружкой.

Чаще всего рецепты пасхальных угощений искали жители пяти городов. Наибольший интерес проявили москвичи: они просмотрели материалы более 44 тысяч раз. Второе место занял Санкт-Петербург с 23 тысячами просмотров. Тройку лидеров замкнул Нижний Новгород — почти 12 тысяч просмотров.

В топ-5 также вошли Екатеринбург и Краснодар с 7 тысячами просмотров. Для городов с такой численностью населения (1,5 млн и 1 млн соответственно) эти показатели свидетельствуют о высоком интересе к пасхальным рецептам.