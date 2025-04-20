«Услада взгляда»: в чем смысл высокой кухни

Гастрономическое разнообразие нужно для «услады взгляда». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии Российского экономического университета им. Плеханова, кандидат технических наук Елена Мясникова.

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«Если говорить о высокой кухне, то это кухня, которая использует современные подходы к приготовлению и оформлению. Это не столько для того, чтобы наесться, а для того, чтобы усладить взгляд. Мы там едим глазами, сначала мы видим эстетически оформленное блюдо. Это для настроения, такое гастрономическое шоу».

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