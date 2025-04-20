Ресторанный критик объяснил, чем готовка дома лучше кафе

Постоянное питание в «модных» заведениях — суррогат настоящих ценностей. В кафе можно легко обмануть граждан, не разбирающихся в продуктах. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Дмитрий Алексеев.

«Трудно сказать, плохо или хорошо, что все едят в ресторанах, потому что, конечно, на мой взгляд, человек обязан, нормальный, умный, думающий, развитой, бизнесовый, человек обязан разбираться в продуктах, обязан разбираться в технологиях. Условно, если ты не готовишь дома, если ты мясо руками никогда не трогаешь, тебя обманут в любом случае. Ты в любом случае будешь есть пряник с глутаматом. Что-то традиционное, кухня от мамы, от бабушки, во всех странах, народах, это основа кухни. Если мы будем каждый раз, вот сейчас модно на Патриках, сейчас модно на Бронной, сейчас модно ещё где-то, то это некий суррогат, замена длительных ценностей. И опять же, я бы всем рекомендовал не отдаляться от производства. Ресторан — вершина айсберга, который называется «сельское хозяйство», и он основан на производстве. То есть, нужно спрашивать, что это за утка, где, как она сделана».

Ранее ресторатор объяснил ограничение времени за столиками в заведениях Москвы. Это делается для того, чтобы сдержать рост цен на блюда.