Три рецепта брускетт с необычными вкусовыми сочетаниями

Это ресторанное блюдо вы без труда сможете приготовить сами.

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Гости на подходе, хочется удивить близких за ужином или приготовить вкусный завтрак — для любого из этих случаев отлично подойдут брускетты. Сделать их достаточно просто, а благодаря необычным сочетаниям продуктов эта закуска может стать изюминкой на праздничном столе.

«Брускетты можно сделать мясными, вегетарианскими, острыми или сладковатыми. Классическими вариантами начинок считаются томаты с базиликом и моцареллой, прошутто с грушей и горгонзолой, а также лосось с авокадо. Есть и необычные сочетания вроде клубники с печёным перцем. Поделюсь самыми интересными рецептами», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

Рецепты брускетт

Брускетта с пряным домашним лососем, пюре из авокадо и лаймом

КБЖУ на 100 г

Калории: 232 ккал

Белки: 11 г

Жиры: 15 г

Углеводы: 18 г

КБЖУ на порцию (1 брускетта)

Калории: 280 ккал

Белки: 13 г

Жиры: 18 г

Углеводы: 22 г

Ингредиенты:

Для засолки лосося:

филе лосося (без кожи) — 250–300 г;

морская соль — 2 ст. л.;

тростниковый сахар — 1 ч. л.;

цедра 1 лимона;

цедра 1 лайма;

укроп — 2-3 веточки;

тимьян — 2-3 веточки;

горчица в зёрнах — 1 ч. л.;

чёрный перец — 5 зёрен.

Для брускетты:

багет или цельнозерновой хлеб — 4 ломтика;

спелое авокадо — 1 шт.;

мелкие каперсы — 10 г;

чеснок — 6 г;

сок 1/2 лайма + цедра для подачи;

оливковое масло extra virgin — 1 ч. л.;

соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу;

рукола — 10 г.

Для приготовления понадобится пищевая плёнка.

Способ приготовления

Смешайте соль, сахар, цедру цитрусовых, горчицу в зёрнах, перец и нарезанные травы. Обваляйте филе лосося в смеси, оберните плёнкой и прижмите небольшим прессом. Уберите в холодильник минимум на 12 часов, а лучше — на 18. Перед подачей смойте смесь с филе, обсушите его и нарежьте тонкими ломтиками. Очистите авокадо, разомните вилкой в пюре. Добавьте сок и цедру лайма, измельчённые каперсы, чеснок, оливковое масло, щепотку соли и перца. Перемешайте. Поджарьте ломтики багета на сухой сковороде или в тостере. Намажьте на каждый ломтик гуакамоле из авокадо, сверху выложите ломтики лосося. Украсьте тёртой цедрой лайма и руколой.

Брускетта с печёным перцем, клубникой и соусом чили

КБЖУ на 100 г

Калории: 182 ккал

Белки: 4 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 26 г

КБЖУ на порцию (1 брускетта)

Калории: 210 ккал

Белки: 5 г

Жиры: 7 г

Углеводы: 30 г

Ингредиенты:

белый багет или чиабатта — 4 ломтика;

красный сладкий перец — 2 шт.;

свежая клубника — 100 г;

сладкий чили-соус — 1 ст. л.;

бальзамический уксус — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

листья базилика — для украшения.

Способ приготовления

Выложите красные перцы целиком на противень, застеленный фольгой. Разогрейте духовку до 230°C и запеките перцы до почернения кожицы — примерно 15–20 минут. Достаньте перцы из духовки и переложите в миску. Накройте её пищевой плёнкой, чтобы кожица у перцев запарилась. Когда они остынут, очистите от кожи и семян. Мелко нарежьте мякоть перца и клубнику. Смешайте с чили-соусом, бальзамиком и маслом. Посолите и поперчите по вкусу. Дайте массе постоять 10 минут при комнатной температуре. Поджарьте хлеб на сковороде или в духовке до румяностей. Выложите перечно-клубничную массу на ломтики хлеба, украсьте листьями базилика и по желанию — каплей чили-соуса сверху.

В качестве декора можно использовать салатную моцареллу или адыгейский сыр.

Брускетта с печёной тыквой, муссом из горгонзолы и грецким орехом

КБЖУ на 100 г

Калории: 290 ккал

Белки: 7 г

Жиры: 19 г

Углеводы: 23 г

КБЖУ на порцию (1 брускетта)

Калории: 330 ккал

Белки: 9 г

Жиры: 22 г

Углеводы: 26 г

Ингредиенты:

чиабатта — 4 ломтика;

очищенная тыква (баттернат или мускатная) — 200 г;

мёд — 1 ч. л.;

листья тимьяна — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ч. л.;

горгонзола — 60 г;

сливки 33-процентной жирности — 2 ст. л.;

грецкие орехи — 30 г;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления