Три рецепта брускетт с необычными вкусовыми сочетаниями

Брускетта: 3 лучших рецепта с фото пошагово, приготовление в домашних условиях
Это ресторанное блюдо вы без труда сможете приготовить сами.
Гости на подходе, хочется удивить близких за ужином или приготовить вкусный завтрак — для любого из этих случаев отлично подойдут брускетты. Сделать их достаточно просто, а благодаря необычным сочетаниям продуктов эта закуска может стать изюминкой на праздничном столе.
«Брускетты можно сделать мясными, вегетарианскими, острыми или сладковатыми. Классическими вариантами начинок считаются томаты с базиликом и моцареллой, прошутто с грушей и горгонзолой, а также лосось с авокадо. Есть и необычные сочетания вроде клубники с печёным перцем. Поделюсь самыми интересными рецептами», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
Рецепты брускетт
Брускетта с пряным домашним лососем, пюре из авокадо и лаймом
КБЖУ на 100 г
- Калории: 232 ккал
- Белки: 11 г
- Жиры: 15 г
- Углеводы: 18 г
КБЖУ на порцию (1 брускетта)
- Калории: 280 ккал
- Белки: 13 г
- Жиры: 18 г
- Углеводы: 22 г
Ингредиенты:
Для засолки лосося:
- филе лосося (без кожи) — 250–300 г;
- морская соль — 2 ст. л.;
- тростниковый сахар — 1 ч. л.;
- цедра 1 лимона;
- цедра 1 лайма;
- укроп — 2-3 веточки;
- тимьян — 2-3 веточки;
- горчица в зёрнах — 1 ч. л.;
- чёрный перец — 5 зёрен.
Для брускетты:
- багет или цельнозерновой хлеб — 4 ломтика;
- спелое авокадо — 1 шт.;
- мелкие каперсы — 10 г;
- чеснок — 6 г;
- сок 1/2 лайма + цедра для подачи;
- оливковое масло extra virgin — 1 ч. л.;
- соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу;
- рукола — 10 г.
Для приготовления понадобится пищевая плёнка.
Способ приготовления
- Смешайте соль, сахар, цедру цитрусовых, горчицу в зёрнах, перец и нарезанные травы.
- Обваляйте филе лосося в смеси, оберните плёнкой и прижмите небольшим прессом. Уберите в холодильник минимум на 12 часов, а лучше — на 18.
- Перед подачей смойте смесь с филе, обсушите его и нарежьте тонкими ломтиками.
- Очистите авокадо, разомните вилкой в пюре.
- Добавьте сок и цедру лайма, измельчённые каперсы, чеснок, оливковое масло, щепотку соли и перца. Перемешайте.
- Поджарьте ломтики багета на сухой сковороде или в тостере.
- Намажьте на каждый ломтик гуакамоле из авокадо, сверху выложите ломтики лосося. Украсьте тёртой цедрой лайма и руколой.
Брускетта с печёным перцем, клубникой и соусом чили
КБЖУ на 100 г
- Калории: 182 ккал
- Белки: 4 г
- Жиры: 6 г
- Углеводы: 26 г
КБЖУ на порцию (1 брускетта)
- Калории: 210 ккал
- Белки: 5 г
- Жиры: 7 г
- Углеводы: 30 г
Ингредиенты:
- белый багет или чиабатта — 4 ломтика;
- красный сладкий перец — 2 шт.;
- свежая клубника — 100 г;
- сладкий чили-соус — 1 ст. л.;
- бальзамический уксус — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- листья базилика — для украшения.
Способ приготовления
- Выложите красные перцы целиком на противень, застеленный фольгой. Разогрейте духовку до 230°C и запеките перцы до почернения кожицы — примерно 15–20 минут.
- Достаньте перцы из духовки и переложите в миску. Накройте её пищевой плёнкой, чтобы кожица у перцев запарилась. Когда они остынут, очистите от кожи и семян.
- Мелко нарежьте мякоть перца и клубнику. Смешайте с чили-соусом, бальзамиком и маслом. Посолите и поперчите по вкусу. Дайте массе постоять 10 минут при комнатной температуре.
- Поджарьте хлеб на сковороде или в духовке до румяностей.
- Выложите перечно-клубничную массу на ломтики хлеба, украсьте листьями базилика и по желанию — каплей чили-соуса сверху.
В качестве декора можно использовать салатную моцареллу или адыгейский сыр.
Брускетта с печёной тыквой, муссом из горгонзолы и грецким орехом
КБЖУ на 100 г
- Калории: 290 ккал
- Белки: 7 г
- Жиры: 19 г
- Углеводы: 23 г
КБЖУ на порцию (1 брускетта)
- Калории: 330 ккал
- Белки: 9 г
- Жиры: 22 г
- Углеводы: 26 г
Ингредиенты:
- чиабатта — 4 ломтика;
- очищенная тыква (баттернат или мускатная) — 200 г;
- мёд — 1 ч. л.;
- листья тимьяна — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 1 ч. л.;
- горгонзола — 60 г;
- сливки 33-процентной жирности — 2 ст. л.;
- грецкие орехи — 30 г;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Очистите тыкву и нарежьте небольшими кубиками.
- Смешайте тыкву с мёдом, маслом, тимьяном, солью и перцем.
- Разогрейте духовку до 180°C, выложите кубики тыквы на противень и запекайте 20–25 минут до мягкости и лёгкой карамелизации.
- Подрумяньте орехи на сухой сковороде, остудите и крупно порубите.
- Разомните сыр вилкой, влейте сливки. Взбейте блендером до кремовой текстуры, а затем — миксером, чтобы масса получилась воздушной. Она должна напоминать лёгкий мусс и держать форму. Переложите сырную массу в кондитерский мешок или корнетик (конусообразный конвертик из пергаментной бумаги).
- Обжарьте чиабатту до хрустящей корочки.
- На брускетту выложите кусочки тыквы и примните их вилкой так, чтобы поверхность оставалась рельефной.
- Нанесите точечно пики мусса из горгонзолы поверх слоя с тыквой, посыпьте рублеными орехами и листьями тимьяна.