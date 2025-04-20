Брускетта: 3 лучших рецепта с фото пошагово, приготовление в домашних условиях

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Это ресторанное блюдо вы без труда сможете приготовить сами.

Три рецепта брускетт с необычными вкусовыми сочетаниями
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Гости на подходе, хочется удивить близких за ужином или приготовить вкусный завтрак — для любого из этих случаев отлично подойдут брускетты. Сделать их достаточно просто, а благодаря необычным сочетаниям продуктов эта закуска может стать изюминкой на праздничном столе.

«Брускетты можно сделать мясными, вегетарианскими, острыми или сладковатыми. Классическими вариантами начинок считаются томаты с базиликом и моцареллой, прошутто с грушей и горгонзолой, а также лосось с авокадо. Есть и необычные сочетания вроде клубники с печёным перцем. Поделюсь самыми интересными рецептами», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

Рецепты брускетт

Брускетта с пряным домашним лососем, пюре из авокадо и лаймом

КБЖУ на 100 г

  • Калории: 232 ккал
  • Белки: 11 г
  • Жиры: 15 г
  • Углеводы: 18 г

КБЖУ на порцию (1 брускетта)

  • Калории: 280 ккал
  • Белки: 13 г
  • Жиры: 18 г
  • Углеводы: 22 г

Ингредиенты:

Для засолки лосося:

  • филе лосося (без кожи) — 250–300 г;
  • морская соль — 2 ст. л.;
  • тростниковый сахар — 1 ч. л.;
  • цедра 1 лимона;
  • цедра 1 лайма;
  • укроп — 2-3 веточки;
  • тимьян — 2-3 веточки;
  • горчица в зёрнах — 1 ч. л.;
  • чёрный перец — 5 зёрен.

Для брускетты:

  • багет или цельнозерновой хлеб — 4 ломтика;
  • спелое авокадо — 1 шт.;
  • мелкие каперсы — 10 г;
  • чеснок — 6 г;
  • сок 1/2 лайма + цедра для подачи;
  • оливковое масло extra virgin — 1 ч. л.;
  • соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу;
  • рукола — 10 г.

Для приготовления понадобится пищевая плёнка.

Способ приготовления

  1. Смешайте соль, сахар, цедру цитрусовых, горчицу в зёрнах, перец и нарезанные травы.
  2. Обваляйте филе лосося в смеси, оберните плёнкой и прижмите небольшим прессом. Уберите в холодильник минимум на 12 часов, а лучше — на 18.
  3. Перед подачей смойте смесь с филе, обсушите его и нарежьте тонкими ломтиками.
  4. Очистите авокадо, разомните вилкой в пюре.
  5. Добавьте сок и цедру лайма, измельчённые каперсы, чеснок, оливковое масло, щепотку соли и перца. Перемешайте.
  6. Поджарьте ломтики багета на сухой сковороде или в тостере.
  7. Намажьте на каждый ломтик гуакамоле из авокадо, сверху выложите ломтики лосося. Украсьте тёртой цедрой лайма и руколой.

Брускетта с печёным перцем, клубникой и соусом чили

КБЖУ на 100 г

  • Калории: 182 ккал
  • Белки: 4 г
  • Жиры: 6 г
  • Углеводы: 26 г

КБЖУ на порцию (1 брускетта)

  • Калории: 210 ккал
  • Белки: 5 г
  • Жиры: 7 г
  • Углеводы: 30 г

Ингредиенты:

  • белый багет или чиабатта — 4 ломтика;
  • красный сладкий перец — 2 шт.;
  • свежая клубника — 100 г;
  • сладкий чили-соус — 1 ст. л.;
  • бальзамический уксус — 1 ч. л.;
  • оливковое масло — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • листья базилика — для украшения.

Способ приготовления

  1. Выложите красные перцы целиком на противень, застеленный фольгой. Разогрейте духовку до 230°C и запеките перцы до почернения кожицы — примерно 15–20 минут.
  2. Достаньте перцы из духовки и переложите в миску. Накройте её пищевой плёнкой, чтобы кожица у перцев запарилась. Когда они остынут, очистите от кожи и семян.
  3. Мелко нарежьте мякоть перца и клубнику. Смешайте с чили-соусом, бальзамиком и маслом. Посолите и поперчите по вкусу. Дайте массе постоять 10 минут при комнатной температуре.
  4. Поджарьте хлеб на сковороде или в духовке до румяностей.
  5. Выложите перечно-клубничную массу на ломтики хлеба, украсьте листьями базилика и по желанию — каплей чили-соуса сверху.

В качестве декора можно использовать салатную моцареллу или адыгейский сыр.

Брускетта с печёной тыквой, муссом из горгонзолы и грецким орехом

КБЖУ на 100 г

  • Калории: 290 ккал
  • Белки: 7 г
  • Жиры: 19 г
  • Углеводы: 23 г

КБЖУ на порцию (1 брускетта)

  • Калории: 330 ккал
  • Белки: 9 г
  • Жиры: 22 г
  • Углеводы: 26 г

Ингредиенты:

  • чиабатта — 4 ломтика;
  • очищенная тыква (баттернат или мускатная) — 200 г;
  • мёд — 1 ч. л.;
  • листья тимьяна — 1 ч. л.;
  • оливковое масло — 1 ч. л.;
  • горгонзола — 60 г;
  • сливки 33-процентной жирности — 2 ст. л.;
  • грецкие орехи — 30 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Очистите тыкву и нарежьте небольшими кубиками.
  2. Смешайте тыкву с мёдом, маслом, тимьяном, солью и перцем.
  3. Разогрейте духовку до 180°C, выложите кубики тыквы на противень и запекайте 20–25 минут до мягкости и лёгкой карамелизации.
  4. Подрумяньте орехи на сухой сковороде, остудите и крупно порубите.
  5. Разомните сыр вилкой, влейте сливки. Взбейте блендером до кремовой текстуры, а затем — миксером, чтобы масса получилась воздушной. Она должна напоминать лёгкий мусс и держать форму. Переложите сырную массу в кондитерский мешок или корнетик (конусообразный конвертик из пергаментной бумаги).
  6. Обжарьте чиабатту до хрустящей корочки.
  7. На брускетту выложите кусочки тыквы и примните их вилкой так, чтобы поверхность оставалась рельефной.
  8. Нанесите точечно пики мусса из горгонзолы поверх слоя с тыквой, посыпьте рублеными орехами и листьями тимьяна.

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