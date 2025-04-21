В Роскачестве назвали сроки хранения пасхальных яиц

Пресс-служба Роскачества в беседе с RT рассказала, сколько можно хранить пасхальные яйца.

«В первую очередь необходимо выбирать свежие яйца, которым меньше недели. Такое яйцо считается диетическим семь суток, далее перестает быть диетическим и становится столовым. Столовые хранятся до 25 суток», — отметили в Роскачестве.

Окрашенные пасхальные яйца необходимо хранить, как и обычные: до двух дней в пасхальной корзинке, если температура не выше +20 °C, а в холодильнике одну-две недели. Если температура в помещении выше +20 °C, съесть яйца рекомендуется в течение получаса, добавили эксперты.

Также не рекомендуется хранить яйца в пластиковых контейнерах и пакетах, потому что в таком случае нарушается циркуляция воздуха, пояснили в Роскачестве.

Кроме того, важно обращать внимание на целостность скорлупы. Любое повреждение, даже небольшая трещинка, сильно сокращает срок хранения. Сваренное вкрутую яйцо с трещинами можно держать в холодильнике не более пяти дней.

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