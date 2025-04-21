Какие продукты содержат скрытый сахар

Скрытый сахар действует на здоровье и внешность как «бомба замедленного действия. Эксперты рассказали, в составе каких продуктов он входит в «замаскированном» виде и можно ли прожить без глюкозы.

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Врач Денис Прокофьев отметил, что глюкоза необходима организму как основной источник энергии, особенно для эритроцитов, но речь идет о природных сахарах, содержащихся в овощах и фруктах. Переработанный сахар, по его словам, разрушительно влияет на организм: вызывает перепады сахара в крови, нарушает работу нейронов, способствует развитию атеросклероза, ожирения, диабета и проблем с поджелудочной железой.

Специалист подчеркнул, что производители часто скрывают наличие сахара, используя другие названия — сахароза, фруктоза, декстроза. Даже сахарозаменители, разрешенные при диабете, повышают уровень глюкозы, хоть и без резких скачков.

По словам диетолога Анастасии Лебедевой, скрытый сахар содержат соусы, соки, газировка, батончики, йогурты, коктейли и добавки к кофе. Эти продукты не только вредят фигуре, но и увеличивают риск ожирения, диабета, гипертонии. Она объяснила, что сахар может маскировать неприятный вкус, а также содержаться в колбасах, консервах и кисломолочной продукции. По ее словам, такие добавки обманывают вкусовые рецепторы и вызывают переедание, передают «Известия».

Ранее эксперты развеяли популярные мифы о сахаре.