Что приготовить из пасхальных яиц: топ−3 рецепта от повара

После Пасхи у многих остаются украшенные праздничные вареные яйца. И едятся они обычно уже не так охотно. Выбрасывать — рука не поднимается, да и не нужно этого делать. Лучше приготовить из пасхальных яиц вкусные блюда к ужину или завтраку. Кулинарный блогер Светлана Бахлина в беседе с WomanHit поделилась простыми, в то же время необычными рецептами.

Картофельные вафли с паштетом из тунца

Ингредиенты:

Картофель — 600 г.

Яйца — 2 шт.

Сыр сулугуни — 150 г.

Кефир — 100 г.

Мука — 100 г.

Сливочное масло — 30 г.

Растительное масло — 2 ст. л.

Сода — ⅓ ч. л.

Соль.

Для паштета:

Тунец консервированный — 1 банка.

Лук — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Творожный сыр — 100 г.

Соль/перец — по вкусу.

Приготовление:

Первым делом отвариваем очищенный картофель и 2 яйца вкрутую. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на растительном масле. Готовый картофель пробиваем погружным блендером. Кефир немного подогреваем в большой емкости и добавляем к нему соду. Кефир начнет пенится, а масса увеличится в размере примерно вдвое.

2 яйца взбиваем с солью вилкой и добавляем к кефиру, мешаем. Жидкую массу вводим в картофельное пюре, перемешиваем, добавляем муку, соль, перец и снова перемешиваем. К готовому тесту добавляем растопленное сливочное и растительное масло, натертый сыр, перемешиваем.

Жарим вафли в вафельнице привычным способом до золотистой корочки. А пока они готовятся, займемся паштетом. В чашу блендера складываем обжаренный лук, творожный сыр, тунец (жидкость сохраните отдельно), яйца. Блендерим до нужной консистенции. Добавляем соль при необходимости, а также жидкость от тунца, если масса слишком густая. Подаем вафли с паштетом!

Риет рыбный

Ингредиенты:

Красная рыба (свежая или горячего копчения) — 250 г.

Творожный сыр — 100 г.

Чеснок — 1 зубчик.

Огурцы соленые — 2 шт.

Прованские травы/соль/перец — по вкусу.

Копченая паприка — ⅓ ч. л.

Яйца — 3 шт.

Приготовление:

Если у вас свежая рыба, то необходимо посолить ее, завернуть в фольгу и запечь в течение 20 минут при температуре 220 градусов. Готовую рыбу разминаем вилкой, добавляем сыр, специи, раздавленный чеснок и натертые на мелкой терке огурцы. Перемешиваем. Яйца разрезаем пополам и выкладываем на них паштет при помощи ложки или кондитерским мешком.

Тост с авокадо и хрустящим луком

Ингредиенты:

Серый/черный хлеб — 2 ломтика.

Яйца — 2 шт.

Авокадо −1 шт.

Лимон, соль — по вкусу.

Жареный хрустящий лук (есть на всех маркетплейсах и гипермаркетах) — по вкусу.

Приготовление:

В сковороду наливаем оливковое масло, солим, обжариваем на нем хлеб. Разминаем вилкой яйца. Авокадо разминаем вилкой, добавляем лимон и соль. На хлеб выкладываем авокадо, яйца, crispy лук. Можно украсить зеленью. Приятного аппетита!