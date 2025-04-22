Как засолить горбушу в домашних условиях

Горбуша — настоящий кладезь витаминов и полезных микроэлементов. Как засолить ее в домашних условиях? На что нужно обращать внимание при выборе рыбы, какие способы засолки самые простые и эффективные, какие специи можно добавить и как закуску в готовом виде подать на стол, — читайте на «‎‎Ленте.ру».

© ТАСС

Подготовка горбуши к засолке

Выберите рыбу

«В идеале рекомендуется покупать охлажденную рыбу, а не замороженную, так как при заморозке она может частично терять вкус и аромат. У охлажденной рыбы должны быть выпуклые, чистые глаза, розовые или красные жабры, блестящая чешуя, не раздутое брюшко», — пояснил в беседе с «Лентой.ру» шеф-повар и нутрициолог Сергей Горохов.

Но бывает, что замороженную рыбу купить проще и дешевле. Тогда обратите внимание на следующее.

Ледяная корка на горбуше должна быть тонкая и прозрачная. Тушка — без вмятин и заломов. Плавники и хвост — целые и не сухие.

Разморозьте рыбу

«Замороженную рыбу стоит размораживать только в холодильнике, на нижней полке, в течение пяти-восьми часов. Иные способы разморозки использовать не стоит, ведь при термическом воздействии на рыбу (горячая вода, микроволновка) ухудшается структура мяса, а также может начаться размножение бактерий», — рассказала «‎‎Ленте.ру» технолог общественного питания Татьяна Панова.

Дождитесь, когда горбуша разморозится на 80-90 процентов. Так ее легче будет разделывать ножом.

Разделайте горбушу

При разделке целой горбуши отделите голову и хвост и выпотрошите внутренности. Потрошеную тушку рыбы промойте под холодной проточной водой и промокните бумажным полотенцем.

Если вы решили засолить филе горбуши целиком, нужно разделать рыбу следующим образом: разрезать кожу вдоль хребта, отделить плоть от хребта и крупных реберных костей. Более мелкие кости удобно убирать пинцетом. Кожу с чешуей срезать необязательно.

Тушку можно нарезать на более мелкие кусочки — тогда рыба засолится быстрее.

Существует два основных способа посола рыбы: сухой и мокрый. «Засолка — и сухим, и мокрым способом — занимает в среднем 8-10 часов. После рыбу стоит промыть от соли или рассола и насухо промокнуть бумажными полотенцами. Хранить обязательно в стеклянной посуде и в небольшом количестве», — рекомендует Сергей Горохов.

Сухая засолка: рецепт

Ингредиенты:

горбуша — 1 кг;

крупная соль — 150-200 г;

сахар — 30 г.

Как готовить

Смесь соли и сахара равномерно распределить по филе. Поместить рыбу в контейнер, закрыть крышкой. Отправить в холодильник на засолку на 12-24 часа.

Горбуша в рассоле: рецепт

Ингредиенты:

вода — 1 л;

соль — 3 ст. ложки;

сахар — 2 ст. ложки;

лавровый лист — 1-2 шт.;

сухая горчица — 1 ст. ложка;

перец черный молотый или смесь перцев — на кончике ножа (по желанию).

Как готовить

Смешать все составляющие в воде. Вскипятить рассол. Дать рассолу остыть и залить им кусочки горбуши. Отправить в холодильник на сутки.

Засолка горбуши с коньяком: рецепт

Чтобы придать закуске пикантные нотки, в рецепте можно использовать коньяк.

Ингредиенты:

филе горбуши — 600 г;

соль — 3-4 ч. ложки с горкой;

сахар — 1 ч. ложка с небольшой горкой;

коньяк — 2-3 ч. ложки;

свежемолотая смесь перцев (5 перцев) — 0,5 ч. ложки.

Как готовить

Алкоголь придаст плотность мясу горбуши и ускорит время приготовления блюда. Через пару часов ломтики рыбы уже будут готовы.

Смешать сахар, соль и смесь перцев. Нарезать филе тонкими ломтиками и выложить вплотную друг к другу в контейнер. Каждый слой ломтиков посыпать смесью специй и сбрызнуть коньяком. Убрать контейнер в холодильник на 2 часа.

Засолка горбуши с луком: рецепт

Ингредиенты:

филе горбуши — 600-700 г;

лук репчатый — 1–1,5 шт;

масло растительное — 7 ст. ложек;

вода — 1 л;

лавровый лист — 2-3 шт;

перец горошком — 5-6 шт;

соль — 3,5 ст. ложки;

сахар — 0,5 ч. ложки.

Как готовить

Смешать воду, соль, сахар. Добавить лавровый лист и перец горошком. Положить кусок горбуши в рассол. Убрать в холодильник на 3 часа. Достать горбушу из рассола, нарезать небольшими ломтиками. Нарезать полукольцами лук. Положить рыбу и лук в сухую емкость, залить растительным маслом, хорошо перемешать. Убрать в холодильник еще на 2 часа.

Небольшой совет: горбушу с маслом и луком можно убрать под что-то тяжелое — под прессом рыба напитывается лучше.

Как избежать ошибок при засолке

Технолог общественного питания Татьяна Панова советует придерживаться следующих рекомендаций:

соблюдать пропорции: если переусердствовать с количеством соли, можно получить «деревянную» пересоленную рыбу;

по окончании засолки обязательно очищать рыбу от соли, извлекать из рассола, иначе она также будет пересоленной;

не использовать лимонный сок — от него рыба теряет цвет и становится слишком плотной. Если хочется добавить запах лимона, лучше положить немного цедры.

Сколько хранится соленая горбуша

3-4 дня можно хранить в холодильнике готовую засоленную горбушу.

Если вы планируете употребить рыбу позже этого срока, стоит заморозить ее после засолки. И потом при необходимости доставать из морозилки и размораживать (на нижней полке в холодильнике) нужное количество продукта.

С чем подавать горбушу на стол

Отдельная закуска

Соленая рыба будет отлично смотреться на столе как самостоятельная закуска. При желании ее можно украсить дольками лимона, веточками укропа, перышками зеленого лука.

В салатах

С чем сочетается соленая горбуша

Авокадо.

Редис.

Огурцы.

Картофель.

Рис.

Сливочный сыр.

Тем, кто не боится экспериментировать, специалист по русской кухне Ольга Сюткина советует приготовить привычные салаты, заменив в них мясо, курицу или селедку на соленую горбушу. Например, традиционный оливье приобретет новый вкус, если вместо мяса в него отправить соленую горбушу, а вместо соленых огурцов — свежие.

Эксперт Татьяна Панова предлагает простые и вкусные рецепты салата и канапе с соленой горбушей.

Салат с горбушей и рукколой:

Ингредиенты:

руккола — 120 г;

латук — 80 г;

радичио — 80 г;

помидоры черри — 80 г;

соленая горбуша — 200 г;

зерновая горчица — 20 г;

оливковое масло — 40 г;

сушеный базилик;

соль;

белый перец.

Как готовить

Салатные листья и помидоры помыть. Отдельно смешать оливковое масло, горчицу, сушеный базилик, белый перец, соль. Помидоры разрезать пополам, смешать зелень с заправкой, выложить на тарелку. Дополнить салат ломтиками горбуши и половинками черри.

Канапе с горбушей и икрой:

Ингредиенты:

хлеб пшеничный;

масло сливочное;

соленая горбуша;

икра кетовая;

огурцы.

Как готовить

Ломтики хлеба намазать тонким слоем сливочного масла, затем разрезать на квадратики или кружочки. Выложить ломтики горбуши, посередине — горку икры. Украсить слайсом огурца.

Полезные советы от поваров

Выбор соли

При выборе соли для засолки горбуши полезно учитывать такие нюансы, как химический состав и помол.

Так, у морской и поваренной соли отличается химический состав. У морской он более разнообразен, помимо собственно хлорида натрия в ней много калия, кальция, магния и других элементов, поэтому она хороша в качестве приправ к готовым блюдам. Многие эксперты считают, что для посола она не подходит из-за содержащегося в ней йода. По этой же причине не стоит использовать и йодированную соль. Избыток йода может привести к ожогу тканей в верхних слоях засоленной рыбы.

Еще один важный критерий при выборе соли — помол. Соль мелкого помола быстро растворяется и не может проникнуть глубоко в ткани рыбы, обеспечить равномерное просаливание. А вот крупные гранулы растворяются дольше, глубоко проникают в ткани тушки, убирают из них лишнюю влагу.

Для засолки горбуши стоит выбирать поваренную соль крупного помола.

Выбор специй

Выбирая специи для посола горбуши, важно учитывать, что любая морская рыба сама по себе обладает достаточно сильным вкусом и ароматом. Шеф-повар Сергей Горохов отметил, что с горбушей хорошо сочетаются укроп, лавровый лист или лимон.

В какой посуде солить

Рыбу на засолку помещают в стеклянные, керамические или пластиковые контейнеры.

Что делать с остатками рыбы после разделки

Технолог Татьяна Панова обращает внимание, что голова и хвост горбуши пригодятся для приготовления ухи.

«А если вам повезет, и в брюшке окажется икра, то ее тоже можно отдельно засолить», — говорит эксперт.

Как засолить икру горбуши

Для засолки понадобятся только икра и мелкая соль. Создатель и бренд-шеф проекта «Рыбная лавка капитана Селедкина» Олег Гугунава рекомендует брать всего лишь пять процентов соли от веса икры.

Как готовить

Икру посыпать солью, перемешать. Убрать в холодильник на 3-4 часа. В это время доставать и периодически перемешивать. Выложить засоленную икру тонким слоем на марлю, подсушить. Переложить в емкость для хранения или подать к столу.

Польза горбуши

Горбуша — красная промысловая рыба семейства лососевых, родственница семги, чавычи, кижуча, форели. Почему для домашней засолки стоит выбрать именно ее?

По сравнению с семгой горбуша более сухая и менее жирная, но при этом у нее много других достоинств, считает историк русской кухни Ольга Сюткина:

«Она весьма питательна, но вот калорий в ней меньше, чем в семге. Горбуша — рыба, выросшая в диких условиях, а это уже большой плюс для тех, кто предпочитает натуральные продукты. Вкус у горбуши более яркий, рыбный. Минус в том, что мясо более жесткое, и если семга при тепловой обработке остается такой же нежной, то горбуша оказывается еще жестче. А вот при засолке рыба дает очень хорошие результаты».