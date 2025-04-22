Какая еда всегда содержит ГМО

Есть мнение, что сегодня едва ли не все, что попадает к нам на стол, содержит в себе ГМО — генетически модифицированные организмы. Отчасти эти подозрения оправданны. Несмотря на то, что в мире активно культивируются лишь 3 употребляемых в пищу ГМ-растения, всего на рынке присутствуют 27 ГМ-культур (336 сортов), следы которых обнаруживаются во многих продуктах.

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ГМО

Генетически модифицированные организмы — это растения, животные и бактерии, в ДНК которых для улучшения каких-либо полезных свойств в лабораторных условиях встроены инородные гены. Одним объектам подсаживают чужие гены для увеличения их устойчивости к вирусам, пестицидам (препараты для борьбы с вредителями) и гербицидам (препараты для борьбы с сорняками), другим — для повышения урожайности и сопротивляемости неблагоприятным природным условиям. В отличие от селекции, где новый вид растения появляется от скрещивания организмов, принадлежащих к одному биологическому виду, в генной инженерии происходит вмешательство в генотип путем внедрения в него гена чуждого рода.

ГМ-растения

Чтобы повысить содержание белка в кукурузе, в ее генетическую структуру был внедрен ген крысы. Подобным же образом на свет появились холодостойкие томаты с геном североатлантической камбалы или медузы, засухоустойчивая пшеница с геном скорпиона, защищенное от паразитов яблоко с геном моли, устойчивая к гербицидам соя с геном кишечной палочки, защищенный от вредителей картофель с геном подснежника и рис с геном человеческой печени. Кстати, ген крысы использовался и для повышения витаминного состава шпината, материал которого встраивали в ДНК свиньи для выведения породы с нежирным мясом.

Несмотря на то, что с 1999 года в России разрешен импорт продуктов, содержащих ГМО, на ее территории действует запрет на выращивание генно-модифицированных культур, хотя в мировом сельском хозяйстве наблюдается повышенный интерес к сортам с мутациями. Власти США, Аргентины, Парагвая, Индии, Канады, Бразилии, ЮАР, Китая, Бангладеш не видят никакой опасности в ГМ- растениях, позволяя фермерским хозяйствам засевать поля уникальными сортами сахарной свеклы, папайи, баклажана, сладкого перца и томата.

Однако площади посева этих культур чересчур скромны, чтобы подобный урожай шел на экспорт. Сегодня в мире существуют 4 сельскохозяйственные ГМ-культуры, возделываемые действительно в крупных масштабах. Это соя, кукуруза, рапс и неиспользуемый в пищевых целях хлопчатник.

Соя

В настоящее время 95% выращиваемой на планете сои имеют генетически модифицированную структуру. И хотя этот представитель семейства бобовых, признанный кладезь растительного белка, в чистом виде редко красуется на тарелках россиян, он входит в состав огромного количества продуктов питания, ежедневно употребляемых в пищу. Трансгенная соя, которая может скрываться на этикетке товара под названиями «лецитин», «растительный жир», «растительный белок», «соевая мука», «растительная сыворотка», «Е322», используется при производстве мясных и молочных продуктов.

Все мясные полуфабрикаты и кисломолочные продукты содержат в своем составе достаточную долю ГМ-сои, часть которой в дешевых изделиях может достигать 70-90%. Кстати, не стоит делать выбор в пользу покупки непереработанного мяса, поскольку на российском рынке 40% этого продукта имеет зарубежное происхождение, а в большинстве стран, специализирующих на экспорте этого товара, разрешен откорм скота ГМ-соей. Масло ГМ-сои добавляется в разнообразные пасты и соусы, а синтезируемые из неё структурирующие, подслащивающие и красящие вещества служат ингредиентами хлебобулочной и кондитерской продукции, и даже применяются в детском питании.

Кукуруза

Большой популярностью в сельскохозяйственном сегменте мирового рынка пользуется ГМ-кукуруза, широко возделываемая на просторах Северной и Южной Америки, в ЮАР и на Филиппинах. По свидетельству биолога Александра Викторова, одна часть урожая генетически модифицированных сортов маиса используется в этих странах для изготовления этилового спирта и сахарных сиропов, а другая утилизируется как корм для скота.

ГМ-кукурузу также применяют в консервировании, производстве сухих завтраков (кукурузные палочки, хлопья, смеси мюсли) и в хлебобулочных изделиях в качестве «добавки для улучшения свойств муки», аскорбиновой кислоты или «вещества для пропитки теста». Вчитываясь в состав того или иного продукта, не следует упускать из виду названия «полента», «кукурузная мука» и «кукурузное масло», «крахмал», «высокофруктозный сироп», «патока», поскольку за ними зачастую скрывается все та же ГМ-кукуруза.

Рапс

Устойчивый к гербицидам, ГМ-рапс занимает 95% рапсовых плантаций Канады. Содержащий сразу несколько жирных кислот, в пищевой промышленности он идет на производство рапсового масла, используемого и как самостоятельный продукт, и как составная часть при изготовлении маргарина. Наиболее успешным вариантом ГМ-рапса признан сорт «Канола», из которого отжимается львиная доля масла с аналогичным названием.

Ассорти ГМО

Помимо перечисленных продуктов питания, в которых в том или ином виде содержатся ГМО, существуют целый перечень продуктов питания, имеющих в мире свой генно-модифицированный аналог. Среди фруктов и ягод подобными сортами располагают арбуз, вишня, ананас, банан, малина, дыня, кокос, клубника, виноград, киви, слива, манго. В семействе зерновых ГМ-двойники есть у подсолнечника, сахарного тростника, ячменя, сорго, а в овощном кругу трансгенными модификациями представлены цветная капуста, брокколи, горох, морковь, лук, огурец, кабачок и тыква.

В поле зрения генных инженеров попали даже обитатели подводного мира, в котором тиляпия, карп, лосось и еще около 15 видов рыб имеют родственников с измененными генами. Кроме того, ГМО может входить в состав биологически активных добавок, принимаемых вместе с пищей.