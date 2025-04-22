Профессор предупредил о самом опасном виде продуктов

Возможно, вы предпочитаете покупать уже очищенную и упакованную зелень, такую как салат или шпинат, чтобы сэкономить время и силы. Но эксперты предупреждают, что это может быть опасно.

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В такой зелени часто встречаются бактерии и другие вредные вещества.

Профессор продовольственной политики Северо-Восточного университета Дэрин Детвайлер говорит, что упакованная зелень — один из самых опасных продуктов, потому что она может быть заражена на всех этапах производства.

Pravda.Ru пишет, что если посмотреть на прошлые случаи болезней, то можно увидеть, что упакованные салаты часто были причиной пищевых отравлений. Некоторые из них приводили к госпитализации, проблемам с почками и даже смерти.

Загрязнение может произойти на ферме, где растёт зелень, или на заводе, где её упаковывают.

Поэтому важно помнить о рисках, связанных с упакованной зеленью, и принимать меры для безопасности.

Вот несколько советов по покупке и хранению упакованной зелени:

Проверьте отзывы и срок годности.

Выбирайте свежую зелень.

Не оставляйте зелень в машине или на прилавке.

Храните зелень в холодильнике при температуре не выше 4 градусов.

Покупайте целые головки салата или шпината.

Промывайте их холодной водой перед употреблением, но не замачивайте.

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