Эксперт оценил ситуацию с дефицитом фисташек в России

Дефицита на фисташки в РФ не ожидается, так как на российском рынке плод остается нишевым продуктом. Об этом Москве 24 рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

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Ранее эксперты заявили о том, что стремительный рост популярности дубайского шоколада привел к глобальному дефициту фисташек и резкому росту цен на них.

По словам Богданова, в прошлом году спрос на данный товар действительно вырос во всем мире. В результате ключевые страны – производители фисташек, а это США, Индия и Иран, увеличили их экспорт более чем вдвое.

«Но причиной популярности стал не только дубайский шоколад, интерес к которому вирусно распространился по всему миру через медиа, но и общий тренд на ЗОЖ. Фисташки стали чаще использоваться в качестве полезного перекуса».

Богданов подчеркнул, что даже на фоне популярности фисташек в России спрос на этот вид орехов остается нишевым, поэтому предпосылок для нехватки продукта нет.

Ранее врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева рассказала, что в фисташках содержится больше всего мелатонина – суточная норма в нескольких штуках. Также много его в тропических фруктах (например, в ананасах) и концентрированном соке черешни.