Три рецепта домашних конфет из яблок и чернослива

Домашние конфеты из яблок и чернослива: 3 пошаговых рецепта
Полезная альтернатива сладостям и только натуральные ингредиенты.
Даже если вы сидите на диете, исключать сладости не обязательно. Главное — выбирайте угощения с хорошим составом и натуральными ингредиентами. К таким десертам относятся пастила, чиа-пудинг, гранола и не только.
Конфеты готовятся из измельчённых орехов, фруктов, мёда и других полезных ингредиентов. Главный секрет — масса должна получиться однородной и пластичной, чтобы вы легко могли сформировать шарики.
Несколько советов перед приготовлением:
- если основа для конфет получилась липкая, то добавьте кокосовую стружку, молотые орехи или овсянку (в зависимости от рецепта);
- если масса, наоборот, сухая, то капните немного воды или растительного масла;
- перед формовкой конфет охладите массу, чтобы она получилась пластичной и не таяла в руках.
«Предлагаю приготовить домашние конфеты — сохраняйте себе рецепты», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru
Конфеты с яблоком и черносливом без сахара
Полезная альтернатива сладостям — только натуральные ингредиенты, богатые клетчаткой и полезными жирами. Подходят для перекуса и здорового питания.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 120 ккал.
- Белки: 2 г.
- Жиры: 6 г.
- Углеводы: 15 г.
Ингредиенты:
- крупные зелёные яблоки — 2 шт.;
- чернослив — 100 г;
- грецкие орехи — 50 г;
- корица — 1/2 ч. л. (по желанию);
- кокосовая стружка или какао — для обсыпки.
Способ приготовления
- Удалите у яблок сердцевину, нарежьте мякоть дольками и запеките при 180°C примерно 15–20 минут.
- Замочите чернослив в тёплой воде на 10 минут, затем обсушите.
- Измельчите яблоки, чернослив и орехи в блендере до однородной массы, добавьте корицу.
- Охладите массу в холодильнике 20–30 минут.
- Сформируйте шарики и обваляйте их в кокосовой стружке или какао.
Перед подачей охладите ещё 30 минут.
Яблочно-черносливовые конфеты с овсянкой
Сытный перекус с медленными углеводами и натуральной сладостью. Идеальный вариант для полезного ланча или лёгкого десерта.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 170 ккал.
- Белки: 3 г.
- Жиры: 6 г.
- Углеводы: 25 г.
Ингредиенты:
- крупное яблоко — 1 шт.;
- чернослив — 80 г;
- овсяные хлопья быстрого приготовления — 50 г;
- мёд или сироп агавы — 30 г;
- ореховая паста — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Натрите яблоко на средней тёрке и смешайте с лимонным соком.
- В блендере измельчите чернослив и отдельно – овсянку.
- Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
- Сформируйте шарики и охладите в холодильнике один час.
Яблочно-черносливовые конфеты в шоколаде
Полезный десерт с насыщенным вкусом. Сочетание фруктов, орехов и горького шоколада делает эти конфеты идеальным лакомством.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 230 ккал.
- Белки: 4 г.
- Жиры: 11 г.
- Углеводы: 30 г.
Ингредиенты:
- крупное яблоко — 1 шт.;
- чернослив — 80 г;
- миндаль — 50 г;
- 70-процентный горький шоколад — 50 г;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Натрите яблоко на средней тёрке и отожмите лишний сок.
- Измельчите чернослив и миндаль в блендере.
- Смешайте яблоки, миндаль, чернослив и ванильный экстракт. Сформируйте шарики и выложите на лист пергамента. Также можно использовать силиконовые формы для конфет.
- Поставьте в морозилку на 15–30 минут, чтобы поверхность затвердела.
- Растопите шоколад на водяной бане, обмакните в него конфеты, используя шпажку.
- Дайте шоколаду застыть в холодильнике 30–40 минут.
Конфеты можно хранить в холодильнике до пяти дней, в морозилке — две-три недели.