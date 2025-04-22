Домашние конфеты из яблок и чернослива: 3 пошаговых рецепта

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Полезная альтернатива сладостям и только натуральные ингредиенты.

Три рецепта домашних конфет из яблок и чернослива
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Даже если вы сидите на диете, исключать сладости не обязательно. Главное — выбирайте угощения с хорошим составом и натуральными ингредиентами. К таким десертам относятся пастила, чиа-пудинг, гранола и не только.

Конфеты готовятся из измельчённых орехов, фруктов, мёда и других полезных ингредиентов. Главный секрет — масса должна получиться однородной и пластичной, чтобы вы легко могли сформировать шарики.

Несколько советов перед приготовлением:

  • если основа для конфет получилась липкая, то добавьте кокосовую стружку, молотые орехи или овсянку (в зависимости от рецепта);
  • если масса, наоборот, сухая, то капните немного воды или растительного масла;
  • перед формовкой конфет охладите массу, чтобы она получилась пластичной и не таяла в руках.
«Предлагаю приготовить домашние конфеты — сохраняйте себе рецепты», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru

Конфеты с яблоком и черносливом без сахара

Полезная альтернатива сладостям — только натуральные ингредиенты, богатые клетчаткой и полезными жирами. Подходят для перекуса и здорового питания.

КБЖУ на 100 г

  • Калории: 120 ккал.
  • Белки: 2 г.
  • Жиры: 6 г.
  • Углеводы: 15 г.

Ингредиенты:

  • крупные зелёные яблоки — 2 шт.;
  • чернослив — 100 г;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • корица — 1/2 ч. л. (по желанию);
  • кокосовая стружка или какао — для обсыпки.

Способ приготовления

  1. Удалите у яблок сердцевину, нарежьте мякоть дольками и запеките при 180°C примерно 15–20 минут.
  2. Замочите чернослив в тёплой воде на 10 минут, затем обсушите.
  3. Измельчите яблоки, чернослив и орехи в блендере до однородной массы, добавьте корицу.
  4. Охладите массу в холодильнике 20–30 минут.
  5. Сформируйте шарики и обваляйте их в кокосовой стружке или какао.

Перед подачей охладите ещё 30 минут.

Яблочно-черносливовые конфеты с овсянкой

Сытный перекус с медленными углеводами и натуральной сладостью. Идеальный вариант для полезного ланча или лёгкого десерта.

КБЖУ на 100 г

  • Калории: 170 ккал.
  • Белки: 3 г.
  • Жиры: 6 г.
  • Углеводы: 25 г.

Ингредиенты:

  • крупное яблоко — 1 шт.;
  • чернослив — 80 г;
  • овсяные хлопья быстрого приготовления — 50 г;
  • мёд или сироп агавы — 30 г;
  • ореховая паста — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления

  1. Натрите яблоко на средней тёрке и смешайте с лимонным соком.
  2. В блендере измельчите чернослив и отдельно – овсянку.
  3. Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
  4. Сформируйте шарики и охладите в холодильнике один час.

Яблочно-черносливовые конфеты в шоколаде

Полезный десерт с насыщенным вкусом. Сочетание фруктов, орехов и горького шоколада делает эти конфеты идеальным лакомством.

КБЖУ на 100 г

  • Калории: 230 ккал.
  • Белки: 4 г.
  • Жиры: 11 г.
  • Углеводы: 30 г.

Ингредиенты:

  • крупное яблоко — 1 шт.;
  • чернослив — 80 г;
  • миндаль — 50 г;
  • 70-процентный горький шоколад — 50 г;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.

Способ приготовления

  1. Натрите яблоко на средней тёрке и отожмите лишний сок.
  2. Измельчите чернослив и миндаль в блендере.
  3. Смешайте яблоки, миндаль, чернослив и ванильный экстракт. Сформируйте шарики и выложите на лист пергамента. Также можно использовать силиконовые формы для конфет.
  4. Поставьте в морозилку на 15–30 минут, чтобы поверхность затвердела.
  5. Растопите шоколад на водяной бане, обмакните в него конфеты, используя шпажку.
  6. Дайте шоколаду застыть в холодильнике 30–40 минут.

Конфеты можно хранить в холодильнике до пяти дней, в морозилке — две-три недели.

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