Три рецепта домашних конфет из яблок и чернослива

Полезная альтернатива сладостям и только натуральные ингредиенты.

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Даже если вы сидите на диете, исключать сладости не обязательно. Главное — выбирайте угощения с хорошим составом и натуральными ингредиентами. К таким десертам относятся пастила, чиа-пудинг, гранола и не только.

Конфеты готовятся из измельчённых орехов, фруктов, мёда и других полезных ингредиентов. Главный секрет — масса должна получиться однородной и пластичной, чтобы вы легко могли сформировать шарики.

Несколько советов перед приготовлением:

если основа для конфет получилась липкая, то добавьте кокосовую стружку, молотые орехи или овсянку (в зависимости от рецепта);

если масса, наоборот, сухая, то капните немного воды или растительного масла;

перед формовкой конфет охладите массу, чтобы она получилась пластичной и не таяла в руках.

«Предлагаю приготовить домашние конфеты — сохраняйте себе рецепты», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru

Конфеты с яблоком и черносливом без сахара

Полезная альтернатива сладостям — только натуральные ингредиенты, богатые клетчаткой и полезными жирами. Подходят для перекуса и здорового питания.

КБЖУ на 100 г

Калории: 120 ккал.

Белки: 2 г.

Жиры: 6 г.

Углеводы: 15 г.

Ингредиенты:

крупные зелёные яблоки — 2 шт.;

чернослив — 100 г;

грецкие орехи — 50 г;

корица — 1/2 ч. л. (по желанию);

кокосовая стружка или какао — для обсыпки.

Способ приготовления

Удалите у яблок сердцевину, нарежьте мякоть дольками и запеките при 180°C примерно 15–20 минут. Замочите чернослив в тёплой воде на 10 минут, затем обсушите. Измельчите яблоки, чернослив и орехи в блендере до однородной массы, добавьте корицу. Охладите массу в холодильнике 20–30 минут. Сформируйте шарики и обваляйте их в кокосовой стружке или какао.

Перед подачей охладите ещё 30 минут.

Яблочно-черносливовые конфеты с овсянкой

Сытный перекус с медленными углеводами и натуральной сладостью. Идеальный вариант для полезного ланча или лёгкого десерта.

КБЖУ на 100 г

Калории: 170 ккал.

Белки: 3 г.

Жиры: 6 г.

Углеводы: 25 г.

Ингредиенты:

крупное яблоко — 1 шт.;

чернослив — 80 г;

овсяные хлопья быстрого приготовления — 50 г;

мёд или сироп агавы — 30 г;

ореховая паста — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Натрите яблоко на средней тёрке и смешайте с лимонным соком. В блендере измельчите чернослив и отдельно – овсянку. Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Сформируйте шарики и охладите в холодильнике один час.

Яблочно-черносливовые конфеты в шоколаде

Полезный десерт с насыщенным вкусом. Сочетание фруктов, орехов и горького шоколада делает эти конфеты идеальным лакомством.

КБЖУ на 100 г

Калории: 230 ккал.

Белки: 4 г.

Жиры: 11 г.

Углеводы: 30 г.

Ингредиенты:

крупное яблоко — 1 шт.;

чернослив — 80 г;

миндаль — 50 г;

70-процентный горький шоколад — 50 г;

ванильный экстракт — 1 ч. л.

Способ приготовления

Натрите яблоко на средней тёрке и отожмите лишний сок. Измельчите чернослив и миндаль в блендере. Смешайте яблоки, миндаль, чернослив и ванильный экстракт. Сформируйте шарики и выложите на лист пергамента. Также можно использовать силиконовые формы для конфет. Поставьте в морозилку на 15–30 минут, чтобы поверхность затвердела. Растопите шоколад на водяной бане, обмакните в него конфеты, используя шпажку. Дайте шоколаду застыть в холодильнике 30–40 минут.

Конфеты можно хранить в холодильнике до пяти дней, в морозилке — две-три недели.