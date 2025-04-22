В России предложили выращивать гигантские креветки

Ростовская область, 22 апреля 2025. DON24.RU. Донские ученые предложили выращивать на юге гигантских креветок Розенберга. Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

«В нашей стране, как и во всем мире, креветки пользуются огромной популярностью и спрос на них постоянно растет. Поэтому исследования, направленные на разработку материалов для товарного выращивания креветки Розенберга в условиях Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, становятся все более востребованными», – говорится в сообщении.

Креветка Розенберга является пресноводным видом. Самцы могут достигать до 320 мм в длину и 250 г веса, самки – 250 мм и 200 г. Обитают креветки в тропических пресноводных водоемах Южной и Юго-Восточной Азии.

Благодаря высоким вкусовым качествам и быстрым темпам роста креветка Розенберга получила популярность в искусственном выращивании по всему миру. Наиболее крупные производители – Китай, Бангладеш, Бразилия, Вьетнам, Индия, Малайзия, Тайвань, Эквадор.

Нерест первой самки Розенберга осуществили в центре аквакультуры АзНИИРХ (. Разводить креветок предлагается на базе южнороссийских производственных рыбоводных предприятий.

Недавно сообщали, что улов креветок в Азовском море увеличился за десять лет в тридцать раз.