Названы лучшие виды лосося и морепродуктов для жарки на мангале

Хорошая погода способствует вылазкам на природу, жарке шашлыка и загородного отдыха. Некоторые россияне предпочитают готовить на огне не только мясо, но и рыбу. Как подобрать качественный продукт, рассказали в Рыбном союзе России.

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Жирные виды рыбы можно готовить на открытом огне, например стейки из атлантического лосося. Более нежную рыбу — горбушу, кету, кижуч — лучше готовить в фольге на решетке, чтобы она не потеряла свою сочность.

— На открытом огне подойдет и стейк из тунца — это невероятно быстро и вкусно. Но в приготовлении тунца очень важно не отвлекаться — нельзя передержать, а только чуть опалить, чтобы внутри мясо осталось розовым. Лучше жарить по две минуты с обеих сторон, — объяснили эксперты.

На решетке можно готовить палтуса, обязательно на коже, крупную форель целиком, раскрытую «бабочкой», и осетрину. При приготовлении рекомендуется смазать стейки растительным маслом.

Также можно приготовить на углях или решетке скумбрию, целиком можно пожарить камбалу.

Порционно в фольге лучше всего готовить филе дорадо или сибаса, а также небольшую форель с добавлением свежей зелени. Также рыбу можно нафаршировать оливками, каперсами, лимоном или апельсином. Целые тушки рыбы можно готовить также на решетке.

Из морепродуктов очень быстро можно приготовить мясо гребешка, крупные креветки и фаланги краба. Шашлычки из морепродуктов и осетрины тоже станут удачным вариантом. Если есть большая емкость — казан или вместительная сковорода, то можно приготовить, например, уху, паэлью с морепродуктами или азиатскую лапшу, сообщает Life.ru.

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