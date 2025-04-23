Что такое ложные грибы и почему они опаснее мухоморов

Опытные грибники утверждают, что самые опасные грибы – это не мухоморы, а ядовитые двойники популярных подосиновиков, подберезовиков, лисичек и других съедобных грибов. Процент отравлений ими стабильно высок.

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Генетические отклонения

По своей генетической структуре грибы находятся ближе к животным, чем к растениям. Именно это и является причиной появления ложных грибов. Они встречаются повсеместно, например, в США – это фальшивые сморчки, в Италии – ложный цесарский гриб, во Франции – «фальшивые трюфели». В России практически все съедобные грибы имеют опасных двойников. Их отличие от наиболее часто встречающих, оттого и привычных видов, кроется в циклопептидных токсинах, которые они продуцируют.

Лучше не рисковать

Чаще всего ложные грибы имеют в своем составе монометилгидразин, вызывающий тяжелые формы отравления. В реальности опасность зависит от концентрации токсинов, а она бывает разная – от смертельной до едва различимой.

Взять серно-желтый ложноопенок. Он относится к слабо ядовитым грибам, а кирпично-красный ложноопенок после отваривания вообще приобретает лекарственное действие. В Японии его даже жарят, предварительно, отбелив.

В Карелии тоже есть народный рецепт приготовления этих грибов с чесноком и с луком. Впрочем, специалисты всё же советуют не рисковать. Среди и этих ложных и условно ядовитых грибов встречаются настоящие убийцы, угадать которых практически невозможно.

Всё зависит от того, какими органическими веществами они питаются. Кроме того, грибы великолепно абсорбируют неорганические вещества, например, тяжелые металлы. Между тем, два яда, каждый из которых относится к слабым токсинам, вместе могут дать сильнейшее отравление.

Ложный грибы и ложный страх

Начинающие грибники похожи на неопытных саперов. В лес они идут с грустными и порой с апокалитическими мыслями, «а вдруг не отличу настоящий гриб от ложного». Если же есть сомнения, то можно сделать небольшой анализ на токсичность.

В специальной литературе встречается немало полезных советов. Например, в кислой среде оранжевые говорушки (ложные лисички) утрачивают свой оранжевый цвет, превращая в белёсые комки. Между тем настоящий гриб этого никогда не сделает.

Вообще-то, ложные лисички необыкновенно красивы, правда, когда растут. Но стоит их сорвать, они сразу же теряют свой фотогеничный вид. Возможно, именно поэтому отравления ими почти не встречаются. А вот настоящие грузди от ложных отличаются тем, что при надавливании на шляпку оригинала у него не проступает капли молочного цвета. Между тем эта жидкость с легким запахом кокоса говорит о наличии мускариновых веществ. Съев такой ложный груздь, человек долго мучается рвотой и диареей.

Горький вкус

Определить ложный гриб можно и по вкусу. В частности, Tylopilus felleus, или по-русски, желчный гриб, в зависимости от возраста, может напоминать и белый гриб, и боровик, и подберезовик. Грибники же его называют горчаком. Этим грибом тоже фкрайне сложно отравиться, даже пожарив с другими грибами.

Дело в том, что всё блюдо сразу же становится невероятно горьким. Кроме того, этот гриб часто растет тогда, когда другие не могут, то есть в сухую погоду. Встретив в этом случае желчный гриб, как две капли воды схожий подберезовиком, неопытный грибник радуется словно ребенок, тогда как бывалый станет браниться, мол, «чего прикидываешься съедобным».

Стопроцентный киллер

Речь идет о бледной поганке. Она ядовитее красного мухомора. Она страшнее даже пантерного мухомора (Amanita pantherina). В то же время она может маскироваться под зелёные сыроежки и шампиньоны. Её можно принять и за поплавок белый, который после отбеливания тушат и жарят.

Справедливости ради, большинство грибников без труда отличат бледную поганку от других грибов из-за её неповторимой длиной ножки. При этом они никогда не сорвут сыроежку, если на ней имеется даже намек на характерное «кольцо», и обязательно откажутся от шампиньона, у которого видны светлые пластинки. В любом случае, если же есть сомнения, как в случае с поплавком, лучше вообще отказываются от сбора.

Тем грибникам, кто относится к этому легкомысленно, старожилы подробно поведают о токсичном действии бледной поганки. Оказывается, сначала отказывает печень и почки, потом разрушаются капилляры стенок сердца и желудка, и в конце происходит оттек мозга. Врачи, как правило, бессильны. После такого рассказа на привале многие новички сразу же выбрасывают урожай. Кстати, этим грибом стали интересоваться онкологи, работающие над тем, чтобы некоторые токсины бледной поганки превратить в лекарство от рака.