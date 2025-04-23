Как правильно использовать цветы для украшения блюд

ВкусВилл отмечает, что интерес к съедобным цветам растёт — как среди покупателей, так и среди шеф-поваров. Съедобные цветы всё чаще становятся украшением и вкусовым акцентом блюд, тонко дополняя их вкус.

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Так, по словам экспертов, с которыми ознакомилась sfera.fm, фиалки и настурции отлично сочетаются с лёгкими салатами, а роза и лаванда придают особую изысканность десертам и фруктовым супам. Отдельного внимания заслуживает тренд на использование цветов цукини — их фаршируют, жарят в кляре или добавляют в пасту. Помимо вкусовых качеств, цветы цукини ценятся и за пользу: они богаты витаминами A, C, E и K, а также содержат важные минералы — цинк, магний, медь и кальций.

Какие цветы выбрать для украшения блюда?

Кулинары советуют не ограничиваться только свежими цветами — засушенные бутоны тоже работают: чайные розы, лаванда, жасмин отлично смотрятся в десертах, чаях и даже коктейлях. Всё зависит от формата и рецепта.

Как использовать цветы для украшения блюд безопасно?

При использовании съедобных цветов важно учитывать не только их внешний вид и вкус, но и безопасность. Перед добавлением в блюда необходимо убедиться, что растения не подвергались химической обработке и подходят для употребления в пищу.

В ассортименте ВкусВилла уже можно найти микс-салат «Цветочное настроение», где съедобные цветы виолы сочетаются с микрозеленью, создавая не только красивое, но и полезное блюдо.

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