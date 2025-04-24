Что можно приготовить из сморчков

Весна - пора сморчков. Что можно приготовить из этих таинственных грибов?
По утверждениям ученых, гриб сморчок является ровесником динозавров. Блюда из него популярны среди гурманов всего мира, но даже сейчас информации об этом грибе достаточно мало, а его орехово-древесный вкус сравним лишь с дорогостоящим трюфелем. О том, что и как готовить из сморчка рассказывает портал Pravda.Ru.
В наше время сморчок считается деликатесом, однако плохо поддается культивированию. В магазинах цена на этот гриб непрезентабельного вида стартует с 1,3 тысячи рублей за кг. При этом найти его в лесу достаточно трудно, а если вам повезет, то следует помнить, что сморчок нельзя употреблять в пищу в сыром виде, а блюда из этого гриба несовместимы с алкоголем. В остальном сморчки готовят по традиционным рецептам русской кухни, но есть тонкости.
«Перед готовкой сморчки нужно вымочить и хорошо промыть: их губчатая структура собирает грязь, как губка. Готовить — только порциями, не перегружая сковороду. Лучшее сочетание — с маслом, сливками, лапшой из гречневой муки, рисом или мясом. А вот суп из них — сомнительное решение: аромат исчезает», - сообщает издание.
С хранением сморчков тоже не все просто: свежие грибы можно хранить в холодильнике до пяти суток, предварительно упаковав в дышащие бумажные пакеты, а в сушеном виде эти грибы хранятся до года. Следует помнить, что после заморозки структура сморчков разрушается и они становятся пригодны только для изготовления пюре и подобных ему блюд.