Что можно приготовить из сморчков

По утверждениям ученых, гриб сморчок является ровесником динозавров. Блюда из него популярны среди гурманов всего мира, но даже сейчас информации об этом грибе достаточно мало, а его орехово-древесный вкус сравним лишь с дорогостоящим трюфелем. О том, что и как готовить из сморчка рассказывает портал Pravda.Ru.

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В наше время сморчок считается деликатесом, однако плохо поддается культивированию. В магазинах цена на этот гриб непрезентабельного вида стартует с 1,3 тысячи рублей за кг. При этом найти его в лесу достаточно трудно, а если вам повезет, то следует помнить, что сморчок нельзя употреблять в пищу в сыром виде, а блюда из этого гриба несовместимы с алкоголем. В остальном сморчки готовят по традиционным рецептам русской кухни, но есть тонкости.

«Перед готовкой сморчки нужно вымочить и хорошо промыть: их губчатая структура собирает грязь, как губка. Готовить — только порциями, не перегружая сковороду. Лучшее сочетание — с маслом, сливками, лапшой из гречневой муки, рисом или мясом. А вот суп из них — сомнительное решение: аромат исчезает», - сообщает издание.

С хранением сморчков тоже не все просто: свежие грибы можно хранить в холодильнике до пяти суток, предварительно упаковав в дышащие бумажные пакеты, а в сушеном виде эти грибы хранятся до года. Следует помнить, что после заморозки структура сморчков разрушается и они становятся пригодны только для изготовления пюре и подобных ему блюд.