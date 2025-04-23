Назван лучший завтрак для трудоголиков

Смузи — идеальный вариант завтрака, если у вас загруженное утро. Чтобы сделать этот напиток полноценным, в него нужно добавить белок. Получить его можно, например, из греческого йогурта.

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7 унций (198 г) греческого йогурта дадут вам 20 г белка. Есть у этого продукта и другие преимущества.

Высококачественный источник белка. В банке греческого йогурта содержатся все девять незаменимых аминокислот. При этом белок в йогурте легче переваривается и усваивается, чем другие его виды.

Пробиотики. Греческий йогурт — отличный источник пробиотиков. Эти живые микроорганизмы, который поддерживают здоровый микробиом кишечника.

Кальций. Большинство греческих йогуртов содержат не менее 10% от суточной нормы (DV) кальция.

Лактоза. В греческом йогурте мало лактозы. Для справки: стакан молока содержит примерно 12-13 г лактозы, а 6 унций (170 г) греческого йогурта — около 4 г.

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