Гинзбург объяснил, насколько опасен «кетчунез» и чем его заменить

Россиян предупредили, что популярный соус — смесь майонеза и кетчупа, именуемая в народе «кетчунезом», — очень опасен для здоровья. Действительно ли это так и как найти здоровую альтернативу, «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом Михаилом Гинзбургом.

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Чем опасен «кетчунез»

Врач посетовал, что людям редко прививается привычка начинать утро с зарядки или добавлять в каждый прием пищи овощи.

«Зато очень хорошо прививается привычка мешать одно вредное с чем-то другим вредным и думать, что это будет хорошо. Действительно, в случае "кетчунеза" суммируются риски», — отметил эксперт.

В майонезе могут содержаться жир, уксус, который раздражает слизистую, сахар. Еще больше сахара можно найти в кетчупе. В итоге, замешав «кетчунез», человек получает смесь жира и сахара, которая вредна куда больше, чем отдельно жирный или сладкий продукт.

«Нашим системам обмена веществ приходится куда-то утилизировать эти жиры и сахар. Но "складывать" их некуда, потому что мы постоянно переедаем, и все «депо» заполнены. Поэтому у нас в крови постоянно более высокий, чем хотелось бы, уровень жирных кислот и сахара», — объяснил диетолог.

В конечном итоге этот переизбыток может привести к нарушению обмена веществ, диабету и другим плачевным для здоровья последствиям. «Кетчунез» становится вредным для всех — людей с заболеваниями желудка, печени и желчного пузыря, с сахарным диабетом или склонных к таковому.

«Это вред и для пациентов с атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией (из-за большого количества соли), с ожирением (этот продукт способствует увеличению веса)», — перечислил Гинзбург.

Как минимизировать вред

Если и употреблять любые вредные продукты, то делать это нужно в небольшом количестве. Можно представить обычную порцию того же «кетчунеза», но мысленно поделить ее на три части и лишь малым количеством удовлетворить все свои пищевые желания.

«Вредные продукты можно есть не на голодный желудок и не между приемами пищи, а уже более-менее сытым. И второй важный момент — нужно есть медленно, наслаждаться всеми тонкими вкусами», — посоветовал эксперт.

В качестве альтернативы «кетчунезу» диетолог предложил соусы на основе кефира, зелени и чеснока. Можно добавить немного соли или заменить кефир нежирной сметаной. Получаются соусы, в которых можно увеличить или уменьшить количество ингредиентов по собственному вкусу, и каждый раз готовый продукт будет получаться разным.

«Можно добавлять перец, куркуму и другие разные приправы. Тогда соус будет не жирным и не сладким, а полезным и вкусным», — заключил Гинзбург.

Майонез в умеренном количестве все же может приносить пользу. Еще больше ее будет, если приготовить его в домашних условиях. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как приготовить майонез дома и чем можно разнообразить классический рецепт.