Иностранцы помешались на кефире: что не так с этим трендом

Иностранные блогеры популяризируют кефир как «русский суперфуд». Зарубежные инфлюенсеры, диетологи и бодибилдеры утверждают, что на кефире и похудеть можно, и сахар снизить, и проблемы с ЖКТ решить. Одним из амбассадоров кефира стал известный британский врач Тим Спектор. «Секрет» узнал у российских специалистов, действительно ли в кефире столько пользы, как думают за рубежом, и чем опасен этот новый тренд.

Как завирусился тренд на кефир за рубежом

Ролики о кефире в зарубежном сегменте интернета набирают сотни тысяч и миллионы просмотров. Блогеры рассказывают, как приготовить этот напиток дома и какую пользу, по их мнению, они извлекают из его употребления.

Популярный британский врач Тим Спектор предпочитает употреблять кефир с йогуртом, ягодами и семенами. Он заявляет, что таким образом получает «идеально сбалансированный» завтрак. При этом Спектор пьёт не привычный русским людям кефир — он кладёт кефирные грибы (закваску) не в молоко, а в сладкую воду.

Популярность продукта выросла настолько, что иностранные СМИ бросились выяснять, что же такое кефир и с чем едят этот «суперфуд».

Оказывается, иностранцы экспериментируют с ним: добавляют соль, матчу, лимон, имбирь, лук, кинзу и перец чили.

Блогеры уверяют, что, если заменить кисломолочкой ужин, можно эффективно сбросить лишние килограммы. Другие говорят, что кефир помогает им нормализовать уровень сахара в крови, а кто-то благодаря ежедневному употреблению напитка смог решить проблемы с желудком и кишечником.

Что уникального есть в кефире

Закваской для настоящего кефира служит не смесь отдельных микроорганизмов, а кефирный грибок.

«Кефирный грибок — это сложный и, что самое важное, саморегулирующийся природный консорциум микроорганизмов. В его составе есть и молочнокислые микроорганизмы, и уксуснокислые, и дрожжи. Все они находятся в строго определённом количестве, помогают друг другу выживать и имеют свои собственные функции. Одни формируют аромат продукта, другие синтезируют короткоцепочечные жирные кислоты и витамины», — Павел Ивакин, врач-диетолог, сотрудник НПК «Био-Веста».

Кефирные микроорганизмы включаются в обменные процессы организма и помогают защищать стенки кишечника от вредных веществ, поддерживая его микробиом.

«Главным отличием кефира от других кисломолочных продуктов считается огромное количество микроорганизмов. Для создания йогурта, например, используют лишь 1–3 вида микроорганизмов», — Ирина Меркулова, нутрициолог, преподаватель кафедры физической культуры ГУУ.

Кефир содержит протеины, полисахариды, витамины группы В, холин и фолиевую кислоту, марганец, натрий, калий, кальций, магний.

Он может быть полезен всем здоровым людям. Кефир помогает восстановить нормальную работу ЖКТ после употребления антибиотиков. Его можно пить тем, кто страдает от синдрома раздражённого кишечника, воспалительных заболеваний ЖКТ — разумеется, по рекомендации врача.

«С возрастом у человека ухудшается выработка фермента, который переваривает лактозу. Поэтому кефир для более взрослого человека лучше, чем молоко. Там есть кисломолочные бактерии, то есть это продукт с пробиотиками. Так что он действительно будет для кишечника хорош», — Ксения Меркулова, врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров».

С чем можно и нельзя сочетать кефир

Иностранцы мешают в него что попало, по сути используя кефир как йогурт. Такие вкусовые изыски, привычные для Запада, российские специалисты называют вполне допустимыми. Сочетание кефира с фруктами, ягодами или овощами вполне безопасно и даже полезно.

Не стоит добавлять в кефир искусственные, химически синтезированные ингредиенты. Просто потому, что полезные микроорганизмы от такого «химического» набора погибнут и эффект продукта будет существенно ниже», — Павел Ивакин, врач-диетолог.

Кефир прекрасно сочетается с зеленью и овощами. Не зря в России очень популярна окрошка, которую готовят в том числе на основе кефира. В кефире можно замачивать разное мясо перед приготовлением — так оно становится мягче. В сочетании с зеленью и чесноком густой кефир может стать хорошим соусом.

Будьте осторожны со специями и травами — в сочетании с кефиром они могут вызвать нежелательные реакции. Слишком острая и кислая пища нередко раздражает слизистую оболочку желудка», — Михаил Кутушов, врач-токсиколог ICDMC.

Лучше не сочетать кефир с рыбной продукцией и морепродуктами — это может вызвать вздутие и диарею.

«Добавлять в кефир различные джемы, мёд, варенье, халву, шоколад и тому подобное можно, но полезным такое питание уже сложно назвать. В таком случае кефир превращается в десерт», — Ирина Меркулова, нутрициолог, преподаватель кафедры физической культуры ГУУ.

Рецепты десертов на кефире

Десерт с кефиром может быть вкусным и без добавления сахара. Так пользы будет больше. Например:

Кефирный смузи. Смешайте в блендере авокадо, банан, стакан кефира. Добавьте в готовый продукт добавить сок одного лайма или лимона.

Коктейль на кефире. На стакан кефира возьмите 1 персик, 100 г клубники и немного мёда. Смешайте в блендере. По желанию добавьте лёд.

Кому кефир может быть противопоказан

Врачи призывают не поддаваться слепому энтузиазму и перестать приписывать кефиру чудодейственные свойства. Да, это полезный и ценный для питания продукт, но важно помнить об умеренности и учитывать индивидуальные особенности. Кефир станет не просто модным трендом, а ценным дополнением к вашему рациону.

«Прежде чем сломя голову бежать в магазин за кефиром, стоит помнить о нескольких важных нюансах. Кефир не является универсальным лекарством и не может заменить полноценное лечение. Это всего лишь один из инструментов в арсенале здорового образа жизни», — Михаил Кутушов, врач-токсиколог.

Важно помнить, что кефир нельзя употреблять в чрезвычайно больших количествах — например, сидеть на кисломолочной монодиете, напоминает эндокринолог-диетолог Ксения Меркулова. Это может дать слабительный эффект и вызвать диарею, а ещё проблемы с желудком.

«Популярно мнение, что пить стакан кефира на ночь — полезная для здоровья привычка. Однако это заблуждение, так как кефир обладает высоким инсулиновым индексом. Если регулярно пить его перед сном, то можно спровоцировать нарушения углеводного обмена и спровоцировать ночной голод», — Ирина Меркулова, нутрициолог, преподаватель кафедры физической культуры ГУУ.

По словам Меркуловой, полезнее употреблять кисломолочный продукт утром — вприкуску с овощами или кусочком хлеба, чтобы соблюсти баланс макронутриентов.

Кража невесты и откуп: как кефир появился в России

В Россию кефир пришёл только в XX веке с Кавказа, из Карачаево-Черкесии. Закваску для кефира (кефирный грибок, «зёрна») очень тщательно хранили в секрете, рецептом не делились, а готовый напиток продавали за большие деньги.

А в 1908 году Всероссийское общество врачей обратилось к молокозаводчику Николаю Бландову с просьбой наладить производство целебного молочного напитка в Москве. Он послал «в разведку» на Кавказ к карачаевскому дворянину Бек-Мирзе Байчорову свою помощницу, 20-летнюю Ирину Сахарову.

Девушке не удалось выведать секрет, но на обратном пути её по кавказским обычаям «украли замуж». Российские жандармы вызволили Ирину и потребовали наказания для Бек-Мирзы. Чтобы замять дипломатический скандал, карачаевский князь согласился на предложение Ирины подарить ей 10 фунтов кефирных грибков. И первый кефир поступил в Боткинскую больницу как лекарство.

Искусственно вывести кефирный грибок учёным пока не удалось. Единственный способ получения новых порций закваски — это рост и размножение природных грибков.