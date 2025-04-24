Какая еда помогает защититься от ультрафиолета

Пребывание на солнце может быть очень вредным. Поэтому, даже если вы запаслись сумкой кремов и сомбреро, нужно знать, какие продукты способны оградить организм от беспощадных солнечных лучей.

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Горький шоколад

Исследования подтвердили высокое содержание в горьком шоколаде полезных для здоровья флавонидов, повышающих эластичность и упругость кожи. Эти вещества укрепляют сосуды и являются хорошей профилактикой сердечных приступов.

В университете Дюссельдорфа провели исследование, разделив испытуемых на две группы. Участники первой группы выпили по чашке шоколада, участники второй не принимали ничего. Впоследствии обе группы были подвергнуты ультрафиолетовому излучению равной силы. По итогам эксперимента выяснилось, что кожа испытуемых первой группы гораздо легче перенесла ультрафиолет, была более упругой и увлажненной. Если вы решили использовать шоколад для спасения от солнца и поддержания красоты, обратите внимание на количество какао – его должно быть не менее 60%, а вот сахар и молоко в шоколадках пользы не приносят.

Морковь, батат и абрикосы

Бета-каротин, содержащийся в моркови, активно продвигают на рынок производители косметических средств. И не зря, ведь это вещество выполняет функцию защитника для растений, не позволяя радикалам разрушать их клетки. Попадая в организм человека, бета-каротин действует аналогичным образом, препятствуя внешним и внутренним разрушениям, в том числе и защищая кожу от солнечных лучей.

Бета-каротин используется фармацевтами для производства витамина А, он же окрашивает фрукты и овощи в оранжевый цвет. Поэтому, если грызть морковку вам совсем не хочется, обратите внимание на ее богатых каротином «соратников»: батат, абрикосы, тыкву и даже манго. Если есть их в течение недели перед выходом на пляж, шансы получить ровный загар и не обжечься станут значительно выше.

Помидоры, арбузы и папайя

Казалось, что общего у всех этих растений? Для тех, кто не знал, откроем секрет: все они – ягоды. Но есть еще один критерий отбора, который поможет пережить жару без потрясений и покраснений. Привычные нам помидоры, долгожданные спелые арбуза и заморская папайя содержат вещество под названием «ликопин». Это волшебное соединение используется для борьбы с раковыми клетками, астмой и катарактами.

В результате клинического исследования в Институте проблем рака Дан-Фарбер в 2001 году, скорость роста пораженных клеток под воздействием ликопина снижается на 73%! Ликопин помогает нормализовать холестериновый обмен, ускоряет общий обмен веществ. Хорошая новость для противников сыроедения: это вещество впитывается в 2,5 раза быстрее из подвергнутой тепловой обработке томатной пасты, поэтому смело готовьте супы и заряжайтесь энергией.

Зеленый чай

О пользе зеленого чая и высоком содержании антиоксидантов не слышал только ленивый и глухой. В зеленом чае содержится вещество, именуемое медиками «галлатом эпигаллокатехина». Попробуйте повторить это пять раз подряд, и сразу почувствуете себя в безопасности (а пока перейдем на аббревиатуру EGCG).

Этот естественный химикат способствует ускорению обмена веществ, быстрой потере лишнего веса и защите от ультрафиолетовой радиации. Кроме того, замечены свойства EGCG в процессах предотвращения болезни Альцгеймера. Зеленый чай также препятствует повышенной выработке гистамина, в результате чего минимизируются аллергические реакции, способные испортить любой отпуск. Помните, что если вы подвержены негативному влиянию кофеина, но и потребление зеленого чая следует сократить до одной чашки в день, ведь кофеина в нем содержится не намного меньше, чем в чашечке эспрессо.

Миндаль

Именно в этом орехе содержится максимальное количество витамина Е, главного противника ультрафиолета, причем в легко усваиваемой организмом форме. Если вы внимательно изучали этикетки с солнцезащитными кремами, то наверняка заметили: витамин Е – основная составляющая всех средств от загара. При нанесении на кожу он «запечатывает» верхний слой, не позволяя УФ-лучам проникать вглубь и наносить ей урон. Кроме того, витамин Е способствует скорейшей регенерации кожи, повышает ее эластичность, упругость и увлажнение. Среди дополнительных качеств витамина Е отмечают улучшение зрения, а также отличные профилактические свойства в борьбе за здоровье сердца. Если миндаль вам не по вкусу, поищите секретный ингредиент в других продуктах: арахисе, шпинате, зелени репы и спарже.

Клубника, киви и апельсины

Самые вкусные рекордсмены по содержанию витамина С. О полезных свойствах этого витамина можно говорить бесконечно: он повышает иммунитет, защищает от вирусов и простуд, борется с повышенным давлением и мгновенно повышает уровень энергии. Для защиты от солнца витамин С также необходим, ведь именно благодаря ему организм производит коллаген – белок, незаменимый для эластичности кожи и повышения ее защитных свойств. Витамин С - главный оксидант, синтезировать который самостоятельно человеческий организм не умеет. При этом, солнечные лучи уничтожают до 30% витамина С в нашем теле, поэтому позаботьтесь о восполнении этой внутренней «основы красоты». Найти витамин можно также в киви, ананасах, брокколи, капусте и шпинате, просто начинать всегда приятнее с самого вкусного.

Лосось

Это мы так красиво замаскировали неприятное глазу и слуху «рыбий жир». Даже если с детства у вас о нем самые прискорбные воспоминания, то пора взять себя в руки и принять безоговорочную истину: содержащиеся в рыбьем жире полинасыщенные жирные кислоты Омега-3 – основные защитники вашей кожи. Омега-3 препятствуют аллергическим реакциям, способствуют скорейшему заживлению и регенерации клеток и сохраняют коллаген.

Рыбий жир активно используют для лечения кожных заболеваний, акне, недостаточной увлажненности и эластичности эпидермиса. Наибольшее содержание этих кислот, конечно же, в рыбьем жире, но вы можете также разнообразить рацион грецкими орехами, рапсовым маслом и семенами льна. Еще одна приятная новость: если вашему организму хватает Омега-3, то слова «депрессия» и «апатия» будут для вас не более чем словами, а хорошее настроение – не стечением обстоятельств, а привычным ежедневным состоянием.