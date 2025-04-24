Сколько мяса в неделю можно съесть без вреда для экологии

Сколько мяса — это «нормально» с точки зрения здоровья и экологии? Ученые из Технического университета Дании во главе с экологом Каролин Гебара нашли ответ: 255 граммов белого мяса или красного в неделю. Это примерно две куриные грудки — и в 6–10 раз меньше, чем съедает в среднем житель США или Европы. Исследование опубликовано в журнале Nature Food.

© Naukatv.ru

На основе 32 требований к питанию и экологических ограничений ученые рассчитали «экологически устойчивую и здоровую» недельную норму продуктов. То есть рацион, который и питателен, и не разрушает окружающую среду.

«Большинство людей теперь понимают, что нам следует есть меньше мяса как по экологическим, так и по медицинским причинам. Но сложно понять, насколько это "меньше", и действительно ли это имеет значение», — объясняет Гебара.

Команда ученых сопоставила данные о питании и порогах «планетарной устойчивости» — пределов, за которые нельзя выходить, чтобы сохранить здоровье экосистем. Результатом стала модель, показывающая, сколько разных продуктов можно есть еженедельно без перегрузки планеты. Главный вывод: даже умеренное потребление говядины экологически неустойчиво.

Производство красного мяса требует много земли, воды и приводит к выбросам парниковых газов. Коровы и овцы, например, выделяют метан, который в 28 раз мощнее CO₂, и закись азота, в 270 раз мощнее. Это делает говядину самым «грязным» видом мяса с точки зрения климата.

«Наши расчеты показывают, что даже умеренное количество красного мяса в рационе человека несовместимо с тем, сколько ресурсов планета может восстановить», — подчеркивает Гебара. Однако полностью исключать мясо не обязательно: допустимы яйца, рыба, сыр и птица в разумных количествах.

Исследование также отмечает важную оговорку: ученые не учитывали такие факторы, как доступность продуктов, их цена и культурные предпочтения. Кроме того, модель базируется на данных США и Европы и отражает реальность стран с высоким доходом, но требует адаптации для глобального масштаба.