Новая российская разработка может заменить синтетические консерванты

Научные сотрудники НИЦ ППиФ на базе ГК «СОЮЗСНАБ» обнаружили уникальный синергизм штамма Enterococcus и производного корицы. Открытие позволит мясной отрасли отказаться от синтетических консервантов.

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Разработка ученых демонстрирует 40% усиление антимикробного действия органических кислот в отношении патогенной микрофлоры в мясных продуктах, говорится в сообщении, с которым ознакомилась sfera.fm. Это приближает отрасль к созданию мясных продуктов с «чистой» этикеткой.

В ходе исследований биосинтеза органических веществ ученые обнаружили, что комбинация специального штамма Enterococcus и производного корицы демонстрирует мощный антагонистический эффект против Salmonella, Bacillus, Candida. На основе этого эффекта разработан уникальный натуральный консервант, получаемый путем ферментации молочной сыворотки с последующей сепарацией, микрофильтрацией и распылительной сушкой. Тестирования на мясе показали, что продукт на 40% эффективнее ингибирует развитие патогенной микрофлоры в мясных изделиях, что увеличивает их безопасность и продлевает сроки годности.

Проблема быстрой порчи мясных продуктов из-за высокой адаптивности и скорости размножения Salmonella, Bacillus и Candida — ключевая в мясной отрасли, отмечают ученые. Традиционные натуральные консерванты недостаточно эффективны, что вынуждает производителей использовать синтетические добавки, препятствующие созданию продуктов с «чистой этикеткой». Таким образом, открытие специалистов ГК «СОЮЗСНАБ» делает возможным полный отказ от синтетических консервантов, считают в компании.

Ранее sfera.fm сообщала, что мировой рынок органической продукции вырастет до $22,7 млрд к 2032 году.