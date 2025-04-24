Как приготовить фо бо дома: пошаговый рецепт

Разнообразьте свой рацион блюдом из азиатской кухни.

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Фо — вьетнамский суп, который готовят дома, подают в уличных киосках и ресторанах по всей стране. Его секрет — наваристый бульон из мозговых говяжьих костей с имбирём и жареным луком, который готовят от трёх до восьми часов. Так складывается неповторимый пряный и немного сладковатый вкус.

К бульону полагается гарнир — рисовая лапша, отварное мясо или рыба. Суп с говядиной называют фо бо, куриный носит имя фо га, а суп с рыбными шариками — фо ка.

На севере Вьетнама к фо подают куай — пампушки из жареного теста. Своя изюминка есть в каждой провинции: лапша разной ширины и добавки — лайм, ростки маша, кулантро, коричный базилик, соус хойсин или острый соус шрирача.

В середине 1960-х годов мир охватила мода на азиатскую кухню. С тех пор фо завоевал миллионы поклонников. В честь супа во Вьетнаме даже появился праздник — День фо. Его отмечают 12 декабря.

«Прелесть фо не только в уникальном вкусе, но и в простоте приготовления. Вы можете в этом убедиться, если приготовите его по рецепту», —Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

Рецепт

Фо бо

Количество порций: 12 (по 450 г)

КБЖУ на 100 г

Калории: 24 ккал

Белки: 2,2 г

Жиры: 1,4 г

Углеводы: 1 г

Ингредиенты:

Для бульона:

вода — 3 л;

говяжьи кости (берцовые, голени) — 1 кг;

говяжья лопатка — 600 г;

лук — 300 г;

чеснок — 2 зубчика;

имбирь свежий — 90 г;

соль — 1 ст. л.;

корица — 1 палочка;

звёздчатый анис — 1/2 ч. л.;

кардамон чёрный — 1/4 ч. л.;

листья каффир-лайма сушёные — 1 шт.;

лемонграсс сушёный — 1/8 ч. л.

Для одной порции:

бульон — 500 мл;

рисовая лапша фо — 60 г;

лайм — 1-2 шт.;

зелёный лук — 3 г;

кинза свежая — 3 г;

отварная говядина — 60 г;

перец чили — по вкусу;

кунжутное масло — 4 г.

Способ приготовления