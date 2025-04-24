Как приготовить фо бо дома: пошаговый рецепт
Разнообразьте свой рацион блюдом из азиатской кухни.
Фо — вьетнамский суп, который готовят дома, подают в уличных киосках и ресторанах по всей стране. Его секрет — наваристый бульон из мозговых говяжьих костей с имбирём и жареным луком, который готовят от трёх до восьми часов. Так складывается неповторимый пряный и немного сладковатый вкус.
К бульону полагается гарнир — рисовая лапша, отварное мясо или рыба. Суп с говядиной называют фо бо, куриный носит имя фо га, а суп с рыбными шариками — фо ка.
На севере Вьетнама к фо подают куай — пампушки из жареного теста. Своя изюминка есть в каждой провинции: лапша разной ширины и добавки — лайм, ростки маша, кулантро, коричный базилик, соус хойсин или острый соус шрирача.
В середине 1960-х годов мир охватила мода на азиатскую кухню. С тех пор фо завоевал миллионы поклонников. В честь супа во Вьетнаме даже появился праздник — День фо. Его отмечают 12 декабря.
«Прелесть фо не только в уникальном вкусе, но и в простоте приготовления. Вы можете в этом убедиться, если приготовите его по рецепту», —Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
Рецепт
Фо бо
- Количество порций: 12 (по 450 г)
- КБЖУ на 100 г
- Калории: 24 ккал
- Белки: 2,2 г
- Жиры: 1,4 г
- Углеводы: 1 г
Ингредиенты:
Для бульона:
- вода — 3 л;
- говяжьи кости (берцовые, голени) — 1 кг;
- говяжья лопатка — 600 г;
- лук — 300 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- имбирь свежий — 90 г;
- соль — 1 ст. л.;
- корица — 1 палочка;
- звёздчатый анис — 1/2 ч. л.;
- кардамон чёрный — 1/4 ч. л.;
- листья каффир-лайма сушёные — 1 шт.;
- лемонграсс сушёный — 1/8 ч. л.
Для одной порции:
- бульон — 500 мл;
- рисовая лапша фо — 60 г;
- лайм — 1-2 шт.;
- зелёный лук — 3 г;
- кинза свежая — 3 г;
- отварная говядина — 60 г;
- перец чили — по вкусу;
- кунжутное масло — 4 г.
Способ приготовления
- Очистите лук и чеснок. Разрежьте пополам каждую луковицу и дольку чеснока. Нарежьте имбирь ломтиками по всей длине, не очищая. Положите лук, чеснок, имбирь и специи в сковороду и обжарьте без масла, чтобы овощи запеклись.
- Налейте воду в кастрюлю и положите в неё кости. Вскипятите, слейте первую воду. Промойте кости холодной проточной водой, чтобы удалить сгустки крови и белка.
- Налейте в кастрюлю 3 л воды. Добавьте соль, говядину и вскипятите воду. Убавьте огонь до среднего, удалите пену шумовкой и варите бульон на слабом огне два часа.
- Положите специи, лист лайма и лемонграсс на марлю. Сверните в узелок, положите в кастрюлю и варите бульон ещё час.
- Остудите бульон и процедите через двойное сито. Нарежьте мясо на небольшие куски.
- Помойте зелень и нарвите руками на кусочки. Разрежьте лайм на дольки.
- Отварите лапшу по инструкции на упаковке. Разложите лапшу по тарелкам, добавьте кусочки говядины.
- Разогрейте бульон, разлейте по тарелкам, посыпьте зеленью, по желанию добавьте перец чили и подавайте фо бо на стол. Лайм подайте отдельно — его нужно выжать прямо в суп.