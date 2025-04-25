Какие виды чая естественным образом снимают тревогу и стресс

Появляется всё больше доказательств того, что при стрессе и тревоге могут помочь чаи. И вот какие из них полезнее всего для психического здоровья.

Лавандовый чай. Обзор нескольких высококачественных исследований 2021 года показал, что воздействие лаванды при помощи ароматерапии, чая, массажа и других методов эффективно снизило уровень тревожности, депрессии, артериального давления.

Ромашковый чай. В ходе одного исследования участники, которые проходили химиотерапию и при этом пили ромашковый чай один раз в день в течение двух недель, сообщили о значительном уменьшении симптомов депрессии по сравнению с теми, кто этот напиток не употреблял. А вот уровень тревожности особо не изменился.

Зелёный чай. Результаты одного небольшого исследования продемонстрировали, что у студентов, которые пили зелёный чай с низким содержанием кофеина, снизились маркеры стресса по сравнению с группой, принимавшей плацебо. В другом исследовании у тех, кто употреблял такой чай с низким содержанием кофеина, снизился уровень стресса и улучшилось качество сна по сравнению с теми, кто пил обычный зелёный чай.

Чай матча. В нём содержится повышенная концентрация теанина и аргинина, которые способствуют антистрессовому эффекту.

Чай ашваганда. Один систематический обзор показал, что добавки ашваганды эффективны для снижения тревожности и стресса.

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Чай из страстоцвета. Множество исследований показало, что употребление экстракта страстоцвета снижает уровень тревожности. Согласно одной из ранних работ, участники, которые пили чай из страстоцвета, значительно улучшили качество сна по сравнению с теми, кто пил плацебо. Однако требуется для подтверждения этого эффекта проведение дополнительных исследований.

Чай с каннабидиолом. Этот чай может оказывать противотревожное действие.

Чай с валерианой. В рамках одного исследования участники принимали либо таблетку плацебо, либо капсулу валерианы 530 мг один раз в день в течение месяца. У группы, которая принимала валериану, улучшились симптомы депрессии и тревоги, качество сна.

Чай кава. Пить такой чай нельзя каждый день, так как это может привести к повреждению печени.

Мятный чай. Многочисленные научные работы показали, что вдыхание эфирного масла мяты перечной способно улучшить симптомы тревоги. Возможно, таким же эффектом обладает чай.

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