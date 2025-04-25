Детокс-чаи: как приготовить полезные сборы самостоятельно

WomanHit.ru

Чай — любимый напиток многих девушек, но обычный черный и зеленый содержат в себе много кофеина, что иногда негативно сказывается на состоянии и внешнем виде, особенно, если выпить такой напиток перед сном. Детокс-чаи — отличное решение для красоты и здоровья.

Как приготовить полезные детокс-чаи самостоятельно
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Чай с яблоками, медом и корицей

Вам потребуется:

  • 1 яблоко,
  • 1 палочка корицы,
  • вода,
  • 1—2 чайные ложки меда.

Приготовление:

  • Нарежьте яблоко так, как вам нравится.
  • Поставьте воду в сотейник и доведите до кипения.
  • Добавьте туда яблоки и корицу.
  • Варите 10—15 минут.
  • Процедите, разлейте по чашкам, мед лучше есть вприкуску, чтобы он не потерял свои полезные качества.

Имбирный чай

Ингредиенты:

  • небольшой корень имбиря,
  • вода,
  • лимонный сок,
  • мед по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите имбирь и нарежьте кружочками.
  2. Поставьте воду в сотейник и доведите до кипения.
  3. Добавьте имбирь, варите 15 минут.
  4. После снимите с огня и добавьте лимонный сок.
  5. Можно наслаждаться детокс-чаем! По желанию добавьте мед.

Детокс-чай с лимоном, мятой, мелиссой и малиной

Ингредиенты:

  • половинка лимона,
  • мята,
  • мелисса,
  • малина,
  • вода,
  • мед по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте лимон, промойте листья мяты и мелиссы.
  2. Сжимайте руками мяту и мелиссу, так они будут более ароматными в чае и дадут насыщенный вкус.
  3. Вскипятите воду в сотейнике.
  4. Положите туда лимон, мяту и мелиссу, варите 10 минут.
  5. Снимите с огня, дайте остыть, процедите чай.
  6. Разлейте по чашкам, в чашки добавьте свежую малину.

Детокс-чай с семенами чиа

Ингредиенты:

  • вода,
  • половина столовой ложки семян чиа,
  • 2—3 ломтика лимона,
  • несколько ломтиков имбиря.

Приготовление:

  1. Добавьте в теплую воду чиа, дайте настояться.
  2. Далее добавьте все остальные ингредиенты.
  3. Пить можно прямо так.

Зеленый чай с ягодами

Ингредиенты:

  • рассыпной зеленый чай без добавок,
  • свежие или замороженные ягоды (любые),
  • вода,
  • мед по желанию.

Приготовление:

  1. Вскипятите воду в чайнике, дайте ему остыть до 80 градусов.
  2. Заварите зеленый чай в заварочном чайнике, дайте настояться 5 минут.
  3. Добавьте ягоды, подождите еще 5 минут.
  4. Процедите, добавьте мед по вкусу.

Важно: в этом рецепте есть зеленый чай, поэтому пейте его в течение дня, но, желательно не на ночь! Все эти рецепты детокс-чаев невероятно простые, бюджетные и вкусные. Они позволят вам разнообразить свое чаепитие и сделать его в разы полезнее.

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