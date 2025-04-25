Как приготовить полезные детокс-чаи самостоятельно

Чай — любимый напиток многих девушек, но обычный черный и зеленый содержат в себе много кофеина, что иногда негативно сказывается на состоянии и внешнем виде, особенно, если выпить такой напиток перед сном. Детокс-чаи — отличное решение для красоты и здоровья.

Чай с яблоками, медом и корицей

Вам потребуется:

1 яблоко,

1 палочка корицы,

вода,

1—2 чайные ложки меда.

Приготовление:

Нарежьте яблоко так, как вам нравится.

Поставьте воду в сотейник и доведите до кипения.

Добавьте туда яблоки и корицу.

Варите 10—15 минут.

Процедите, разлейте по чашкам, мед лучше есть вприкуску, чтобы он не потерял свои полезные качества.

Имбирный чай

Ингредиенты:

небольшой корень имбиря,

вода,

лимонный сок,

мед по вкусу.

Приготовление:

Очистите имбирь и нарежьте кружочками. Поставьте воду в сотейник и доведите до кипения. Добавьте имбирь, варите 15 минут. После снимите с огня и добавьте лимонный сок. Можно наслаждаться детокс-чаем! По желанию добавьте мед.

Детокс-чай с лимоном, мятой, мелиссой и малиной

Ингредиенты:

половинка лимона,

мята,

мелисса,

малина,

вода,

мед по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте лимон, промойте листья мяты и мелиссы. Сжимайте руками мяту и мелиссу, так они будут более ароматными в чае и дадут насыщенный вкус. Вскипятите воду в сотейнике. Положите туда лимон, мяту и мелиссу, варите 10 минут. Снимите с огня, дайте остыть, процедите чай. Разлейте по чашкам, в чашки добавьте свежую малину.

Детокс-чай с семенами чиа

Ингредиенты:

вода,

половина столовой ложки семян чиа,

2—3 ломтика лимона,

несколько ломтиков имбиря.

Приготовление:

Добавьте в теплую воду чиа, дайте настояться. Далее добавьте все остальные ингредиенты. Пить можно прямо так.

Зеленый чай с ягодами

Ингредиенты:

рассыпной зеленый чай без добавок,

свежие или замороженные ягоды (любые),

вода,

мед по желанию.

Приготовление:

Вскипятите воду в чайнике, дайте ему остыть до 80 градусов. Заварите зеленый чай в заварочном чайнике, дайте настояться 5 минут. Добавьте ягоды, подождите еще 5 минут. Процедите, добавьте мед по вкусу.

Важно: в этом рецепте есть зеленый чай, поэтому пейте его в течение дня, но, желательно не на ночь! Все эти рецепты детокс-чаев невероятно простые, бюджетные и вкусные. Они позволят вам разнообразить свое чаепитие и сделать его в разы полезнее.