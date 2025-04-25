Как приготовить полезные детокс-чаи самостоятельно

Детокс-чаи: как приготовить полезные сборы самостоятельно
Чай — любимый напиток многих девушек, но обычный черный и зеленый содержат в себе много кофеина, что иногда негативно сказывается на состоянии и внешнем виде, особенно, если выпить такой напиток перед сном. Детокс-чаи — отличное решение для красоты и здоровья.
Чай с яблоками, медом и корицей
Вам потребуется:
- 1 яблоко,
- 1 палочка корицы,
- вода,
- 1—2 чайные ложки меда.
Приготовление:
- Нарежьте яблоко так, как вам нравится.
- Поставьте воду в сотейник и доведите до кипения.
- Добавьте туда яблоки и корицу.
- Варите 10—15 минут.
- Процедите, разлейте по чашкам, мед лучше есть вприкуску, чтобы он не потерял свои полезные качества.
Имбирный чай
Ингредиенты:
- небольшой корень имбиря,
- вода,
- лимонный сок,
- мед по вкусу.
Приготовление:
- Очистите имбирь и нарежьте кружочками.
- Поставьте воду в сотейник и доведите до кипения.
- Добавьте имбирь, варите 15 минут.
- После снимите с огня и добавьте лимонный сок.
- Можно наслаждаться детокс-чаем! По желанию добавьте мед.
Детокс-чай с лимоном, мятой, мелиссой и малиной
Ингредиенты:
- половинка лимона,
- мята,
- мелисса,
- малина,
- вода,
- мед по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте лимон, промойте листья мяты и мелиссы.
- Сжимайте руками мяту и мелиссу, так они будут более ароматными в чае и дадут насыщенный вкус.
- Вскипятите воду в сотейнике.
- Положите туда лимон, мяту и мелиссу, варите 10 минут.
- Снимите с огня, дайте остыть, процедите чай.
- Разлейте по чашкам, в чашки добавьте свежую малину.
Детокс-чай с семенами чиа
Ингредиенты:
- вода,
- половина столовой ложки семян чиа,
- 2—3 ломтика лимона,
- несколько ломтиков имбиря.
Приготовление:
- Добавьте в теплую воду чиа, дайте настояться.
- Далее добавьте все остальные ингредиенты.
- Пить можно прямо так.
Зеленый чай с ягодами
Ингредиенты:
- рассыпной зеленый чай без добавок,
- свежие или замороженные ягоды (любые),
- вода,
- мед по желанию.
Приготовление:
- Вскипятите воду в чайнике, дайте ему остыть до 80 градусов.
- Заварите зеленый чай в заварочном чайнике, дайте настояться 5 минут.
- Добавьте ягоды, подождите еще 5 минут.
- Процедите, добавьте мед по вкусу.
Важно: в этом рецепте есть зеленый чай, поэтому пейте его в течение дня, но, желательно не на ночь! Все эти рецепты детокс-чаев невероятно простые, бюджетные и вкусные. Они позволят вам разнообразить свое чаепитие и сделать его в разы полезнее.