На упаковке творожного сыра можно увидеть пугающую цифру – 60% жирности. Но это показатель в сухом веществе, а не в готовом продукте. В реальности содержание жира составляет около 20-30%, что меньше, чем в большинстве твердых сыров.

Творожный сыр – хороший выбор для завтрака или легкого перекуса. Он обеспечивает организм белком, кальцием и быстро дарит чувство сытости. Сочетать его можно как с фруктами, так и с овощами: намазать на хлеб, добавить клубнику, черри или запеченный перец, сбрызнув лимонным соком.

Как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатым и вкусным

Для тех, кто следит за содержанием жира, отличной альтернативой станет итальянская рикотта – в ней всего около 10% жира, при этом сохраняется нежный вкус и высокая питательная ценность.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.