Маринад для шашлыка из свинины: четыре лучших рецепта

Рассказываем, как правильно приготовить мясо, чтобы оно получилось сочным и вкусным.

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Шашлык — одно из популярных блюд, которое у россиян, как правило, ассоциируется с летним отдыхом, майскими праздниками и дачным сезоном. Главным условием для сочности и вкуса является качественный маринад. Расскажем, как замариновать для этого блюда свинину.

Почему маринад важен?

Правильный подбор компонентов позволяет раскрыть натуральный вкус свинины, придать ей особенный оттенок и добавить сочности.

Маринованное мясо получается мягким, проще нарезается, прожаривается равномернее и удерживает влагу. Также специи и травы придают особый аромат, обогащая вкусовые качества готового блюда.

Рецепты маринадов для шашлыка из свинины

Рамиль Мингазов, шеф-повар:

«Поделюсь проверенными рецептами маринада для свиного шашлыка. Каждый может выбрать для себя более удобный, доступный способ».

Классический луковый маринад для свиного шашлыка

Это самый простой и вкусный метод.

Время приготовления

Активная подготовка: 20 минут (нарезка мяса и лука, смешивание ингредиентов)

Маринование: от 4 до 24 часов

Время жарки: 15–20 минут

Количество порций: 8-10

КБЖУ на 100 г

Калории: 250 ккал

Белки: 18 г

Жиры: 16 г

Углеводы: 3 г

Ингредиенты:

свиная шея — 2 кг;

лук репчатый — 2 кг;

соль — 2 ст. л;

перец чёрный молотый — 1-2 ч. л;

кориандр молотый — 1 ч. л;

лавровый лист — 2-3 шт.

Пошаговое приготовление

Свинину вымыть, обсушить бумажными полотенцами и нарезать на куски размером примерно 3-5 см (не слишком мелко, чтобы мясо не высохло при жарке). Лук очистить и нарезать полукольцами или. Очень важно, чтобы лука было много. В большой миске смешать нарезанное мясо, лук, соль, перец, кориандр и поломанный лавровый лист. Главный секрет — тщательно помять лук с солью, чтобы выжать сок у лука, а затем смешать мясо и специи с луком. Это ключевой момент, который сделает шашлык сочным и ароматным. Накрыть миску крышкой или пищевой плёнкой и поставить в холодильник мариноваться минимум на четыре часа, а лучше – на ночь или даже на сутки. Чем дольше маринуется мясо, тем нежнее оно будет. Перед жаркой немного обсушить мясо от лишнего лука (если его слишком много). Нанизать на шампуры и жарить на углях до готовности, периодически переворачивая, чтобы шашлык прожарился равномерно.

Маринад на кефире

Шашлык на таком маринаде получается нежным и сочным.

Время приготовления

Активная подготовка: 20 минут

Маринование: 6-12 часов

Время жарки: 15-20 минут

Количество порций: 8-10

КБЖУ на 100 г

Калории: 250 ккал

Белки: 19 г

Жиры: 16 г

Углеводы: 3 г

Ингредиенты:

свинина (шея или окорок) — 2 кг;

кефир — 1 л (жирность не имеет значения);

лук репчатый — 3-4 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

соль — 2 ст. л;

перец чёрный молотый — 1-2 ч. л;

приправа для шашлыка (или хмели-сунели) — 1-2 ст. л;

зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок.

Пошаговое приготовление

Мясо вымыть, обсушить и нарезать на куски для шашлыка. Лук очистить и нарезать полукольцами, чеснок измельчить (можно пропустить через пресс). Зелень мелко нарезать. В миске смешать мясо, лук, чеснок, соль, перец, приправу для шашлыка (или хмели-сунели) и зелень. Залить мясо кефиром, чтобы он полностью покрыл куски свинины. Аккуратно перемешать все ингредиенты, чтобы кефир равномерно распределился. Накрыть миску крышкой или плёнкой и поставить в холодильник мариноваться на 6-12 часов (или на ночь). Нанизать мясо на шампуры и жарить на углях до готовности, периодически переворачивая.

Маринад с уксусом

Это идеальный маринад для тех, кто любит шашлык с кислинкой.

Время приготовления

Активная подготовка: 20 минут

Маринование: 2-4 часа

Время жарки: 15-20 минут

Количество порций: 8-10

КБЖУ на 100 г

Калории: 260

Белки: 18 г

Жиры: 16 г

Углеводы: 2 г

Ингредиенты:

свинина (шея или окорок) — 2 кг;

уксус 9% — 2-3 ст. л;

вода — 1 стакан;

лук репчатый — 2-3 шт.;

соль — 2 ст. л;

перец чёрный молотый — 1 ч. л;

лавровый лист — 2-3 шт.;

сахар — 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Мясо вымыть, обсушить и нарезать на куски. Лук очистить и нарезать полукольцами. В миске смешать уксус, воду, соль, перец, сахар и поломанный лавровый лист. В отдельной миске смешать мясо с луком, затем залить маринадом. Хорошо перемешать все ингредиенты. Накрыть миску крышкой или плёнкой и поставить в холодильник мариноваться на 2-4 часа (не больше, иначе мясо станет жёстким!). Нанизать мясо на шампуры и жарить на углях до готовности, периодически переворачивая.

Томатный маринад

Шашлык с таким маринадом понравится ценителям яркого вкуса.

Время приготовления

Активная подготовка: 20 минут

Маринование: 6-12 часов

Время жарки: 15-20 минут

Количество порций: 8-10

КБЖУ на 100 г

Калории: 260 ккал

Белки: 18

Жиры: 16

Углеводы: 4

Ингредиенты:

свинина (шея или окорок) — 2 кг;

томатный сок (или протёртые помидоры) — 1 л;

лук репчатый — 3-4 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

соль — 2 ст. л;

перец чёрный молотый — 1-2 ч. л;

паприка сладкая — 1-2 ст. л;

базилик сушёный — 1 ч. л;

сахар: 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Мясо вымыть, обсушить и нарезать на куски. Лук очистить и нарезать полукольцами, чеснок измельчить. В миске смешать мясо, лук, чеснок, соль, перец, паприку, базилик и сахар. Залить мясо томатным соком (или протёртыми помидорами). Хорошо перемешать все ингредиенты. Накрыть миску крышкой или плёнкой и поставить в холодильник мариноваться на 6-12 часов (или на ночь). Нанизать мясо на шампуры и жарить на углях до готовности, периодически переворачивая.

Рекомендации

Соль. Добавляйте соль непосредственно перед жаркой или за несколько часов до неё, чтобы мясо не стало сухим.

Лук. Не жалейте его! Он придаёт шашлыку сочность и аромат. Чем больше лука, тем лучше.

Перемешивание. Тщательно перемешивайте мясо с маринадом, чтобы каждый кусочек был покрыт соком.

Время маринования. Чем дольше маринуется мясо, тем нежнее оно будет. Идеальное время маринования — от четырёх часов до суток.

Посуда. Используйте для маринования стеклянную, керамическую или эмалированную посуду. Не применяйте алюминиевую посуду, так как она может вступать в реакцию с кислотой маринада.

Угли. Не жарьте шашлык на открытом огне. Дождитесь, пока угли прогорят и покроются седым пеплом.

Жарка. Регулярно переворачивайте шампуры, чтобы мясо прожарилось равномерно. Открытый огонь аккуратно поливайте водой.

Как выбрать свинину?

Не все части свинины подходят для шашлыка.

Шея, или шейка. Это лучший и самый популярный вариант для шашлыка. Шейка содержит достаточно жировых прослоек, которые при жарке плавятся и делают мясо невероятно сочным и нежным.

Окорок. Это более постная часть свинины. Если вы предпочитаете менее жирный шашлык, то окорок вам подойдёт. Важно следить за временем приготовления, чтобы мясо не стало сухим. Лучше всего выбирать окорок с небольшим количеством жира.

Свиные ребра. Их лучше предварительно отварить до полуготовности, чтобы они стали более мягкими и быстрее прожарились на углях.

Вырезка. Это самая нежная часть свинины, но она практически не содержит жира, поэтому её легко пересушить при жарке. Маринуйте её с добавлением растительного масла или заверните в бекон перед жаркой.

Как определить свежесть свинины?

Для шашлыка важно, чтобы мясо было свежим. Это существенно влияет на вкус готового продукта, а также защищает от неприятных последствий в виде пищевого отравления.

На какие же критерии обращать внимание при покупке свинины?

Цвет. Свежая свинина должна иметь ровный, светло-розовый или розово-красный цвет. Слишком тёмный цвет может говорить о том, что мясо несвежее или от старого животного. Ни в коем случае не покупайте мясо с серым или зеленоватым оттенком. Запах. Свежая свинина должна иметь приятный, слегка сладковатый мясной запах. Любые посторонние запахи (кислый, гнилостный, аммиачный) — признак несвежести. Консистенция. Свежая свинина должна быть упругой. Кроме того, поверхность мяса должна быть слегка влажной, но не липкой. Липкость — это признак размножения бактерий. Жир. Он должен быть белого или слегка кремового цвета, плотным и без неприятного запаха. Жёлтый или серый жир — признак старого мяса. Место покупки. Покупайте свинину только в проверенных магазинах или на рынках, где соблюдаются правила хранения и гигиены. Убедитесь, что у продавца есть необходимые документы на мясо (ветеринарное свидетельство). Сок. Если на мясе виден сок, то он должен быть прозрачным или слегка розоватым. Мутный или кровянистый сок говорит о том, что мясо, возможно, было заморожено, а затем – разморожено. Замороженное мясо. Если вы покупаете замороженное мясо, убедитесь, что оно не имеет признаков повторной заморозки: много льда, изменённый цвет. Цельный кусок или нарезанное мясо. Из двух этих вариантов лучше покупать цельный кусок мяса и нарезать его самостоятельно. Так вы сможете лучше оценить качество мяса.

Как долго нужно мариновать свинину для шашлыка?

Время маринования свинины для шашлыка зависит от нескольких факторов.

Во-первых, какой маринад вы используете. Маринад с кислыми ингредиентами (уксус, лимонный сок, кефир) быстрее размягчает мясо, чем маринад на основе лука и специй.

Во-вторых, учитывайте размер кусков мяса. Чем они меньше, тем быстрее промаринуются.

В-третьих, исходите из индивидуальных вкусовых предпочтений. Если вы хотите получить очень мягкий и нежный шашлык, то маринуйте мясо дольше.

Рекомендации по времени маринования в зависимости от маринада

Классический луковый маринад:

минимальное время — 4 часа;

оптимальное время — 8-12 часов (или на ночь);

максимальное время — до 24 часов в холодильнике.

Маринад на кефире:

минимальное время — 4 часа;

оптимальное время — 6-12 часов;

максимальное время — до 24 часов.

Маринад с уксусом:

минимальное время — 2 часа;

оптимальное время — 3-4 часа;

максимальное время — 4 часа.

Не передержите, иначе мясо станет жёстким.

Маринад на основе томатного сока:

минимальное время — 4 часа;

оптимальное время — 6-12 часов;

максимальное время — до 24 часов.