Пять признаков того, что роллы уже нельзя есть

Существует ряд признаков того, что доставка привезла несвежую японскую еду. Суши и роллы могут быть очень опасны, если даже слегка подпортились. Отравления рыбой — одни из самых тяжёлых, так что, если есть малейшие подозрения в несвежести продукта, его лучше не есть. На что стоит обратить внимание, рассказали шеф-повара.

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1. Цвет

Первое, на что нужно обратить внимание, — цвет рыбы на роллах. Су-шеф Такеши Икеучи в беседе с «Доктором Питером» подчеркнул: нельзя есть роллы, если лосось или тунец на них выглядят тусклыми или обесцвеченными.

Это касается любой рыбы: если вы видите изменение цвета или обесцвечивание, то это тревожный сигнал. Это значит, что рыба окислилась, а это плохой знак, отметил шеф-повар Масатомо Хамая.

2. Блеск

Качественная рыба не должна быть сухой. По словам шеф-повара Мицухиро Эгути, отсутствие блеска — верный признак, что рыба успела потерять свежесть.

Это правило действует и для риса: свежий продукт не будет сухим. Да и сухой рис — это попросту невкусно.

3. Запах

Даже самая дорогая рыба имеет специфический запах. Но повара суши-баров отмечают, что есть между морским и рыбным запахом есть разница.

Хорошая свежая рыба пахнет океаном, чем-то солоноватым. А вот сильный рыбный запах — признак несвежести.

4. Вкус

Если рыба уже не первой свежести, она начинает окисляться. В результате расщепляются жирные кислоты, и вкус становится прогорклым.

5. Температура

Запеченные роллы часто привозят в горячем виде. А вот обычные суши должны быть такими, чтобы их комфортно было брать руками. Слишком холодные кусочки рыбы — признак, что готовил вам недостаточно профессиональный повар.

На что смотреть в суши-баре

В японском ресторане обязательно обращайте внимание на состояние зала. Чистота — признак того, что в заведении ценят здоровье клиентов.

Если в суши-баре есть витрина с рыбой, осмотрите ее. В хорошем заведении там будет лежать свежая рыба с естественным блеском. Неопрятная витрина — тревожный сигнал: скорее всего, в этом месте к вопросам гигиены относятся безответственно.