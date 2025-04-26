Как выбрать картофель для различных блюд

26 апреля отмечают Международный день варки картофеля. Праздник появился в России еще в 1861 году. При этом картофель до сих пор считается «вторым хлебом» и занимает важное место в рационе людей по всему миру.

О том, какие бывают сорта картофеля и чем они отличаются, рассказали специалисты Волгоградского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ФГБУ «ЦОК АПК»).

«Существует множество сортов картофеля, отличающихся не только вкусовыми качествами, но и цветом. Встречаются синие, розовые, желтые, белые, красные и даже зеленые клубни, – объясняет кандидат сельскохозяйственных наук Елена Семинченко. – Зеленый цвет свидетельствует о накоплении ядовитого вещества – соланина, такой картофель в пищу употреблять нельзя».

В целом все сорта картофеля можно разделить на несколько типов в зависимости от содержания крахмала. Тип А (низкокрахмальные сорта вроде «Романо», «Надежда» или «Симфония») лучше всего подходят для приготовления салатов, супов и окрошки. Универсальные сорта типа B хорошо использовать для варки, жарки и приготовления пюре. Как правило, к таким сортам относят «Розара», «Ред Скарлет» и «Удача»). Из высококрахмальных сортов картофеля (типы С и D) получаются вкусные запеканки и драники («Гала», «Синеглазка», «Журавинка»).

При выборе картофеля специалисты советуют обращать внимание на текстуру клубней. Она должна быть плотной и твердой, а кожура – гладкой, без шероховатостей.

«Гнилые картофелины с беловатым налетом "залежались". Если на них есть дырочки, то завелись насекомые, а черные пятна – это поражение болезнью или гнилью», – отмечает эксперт.

Волгоградцам рекомендуют приобретать картофелины среднего размера, потому что они лучше всего хранятся. Если в упаковке есть хотя бы один клубень с дефектом, необходимо отказаться от покупки. Дело в том, что и соседние картофелины могут оказаться больными.

Для удобства хранения покупать картофель следует в небольших сетках или овощных ящиках. Отметим, что овощи нельзя оставлять на солнце и в тепле. В противном случае клубни начнут прорастать, и в них образуется ядовитое вещество – солонин.

Напомним, что на территории Волгоградской области каждый год собирают более 1 млн тонн овощной продукции. В 2025 году под овощные, бахчевые культуры и картофель отведено порядка 57 тыс. га.