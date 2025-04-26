Эксперт призвал россиян «приобщиться к домашней еде»

Она лучше покупной.

Рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

«Обратите внимание, когда вы приносите одно блюдо из дома на работу и его разогреваете, то у вас насыщение гораздо более глубокое, чем три блюда покупных или из столовой. Ещё обратите внимание, во-первых, у вашего блюда запах есть, у покупных не будет запаха. Во-вторых, от домашнего насыщение длится три, четыре часа минимум. Желательно приобщиться к домашней еде. Домашняя еда выше всего».

Нужно признать ожирение социально значимым заболеванием, заявил ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Он беседовал с радиостанцией «Говорит Москва».