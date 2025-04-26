Чем на самом деле отличаются «сибирские» пельмени «уральских»

Пельмени – одно из самых любимых блюд жителей России. В разных регионах нашей страны пельмени готовят по-разному. К примеру, сибирские и уральские пельмени – наиболее популярные разновидности блюда – имеют несколько серьёзных отличий.

Мясо

Раньше у сибиряков пельмени были ритуальным блюдом. Они символизировали жертвоприношение нескольких видов животных. Поэтому в фарш сибиряки всегда клали не менее трёх видов мяса – как правило, чуть меньше половины составляет говядина, около 30% — баранина, примерно 20% — свинина. Если накануне глава семьи сходил на охоту и убил зверя, вместо баранины в фарш добавляли мясо этого животного.

На Урале же обычно используют только два вида мяса: говядину и свинину. При этом в фарш обязательно добавляют яйца.

Приготовление фарша

Мясо для сибирских пельменей не проворачивают через мясорубку – острый нож вполне подходит для того, чтобы сечь им филе на мелкие кусочки. Также сибирячки смешивали фарш с колотым льдом, что делало начинку мягче и сочнее. Некоторые мастера вместо обычного льда использовали замороженный сок брусники или морошки.

А вот на Урале мясо проворачивают через мясорубку дважды. Также его необходимо тщательно вымешать в чистом деревянном корыте. Следует отметить, что лёд жители Урала никогда не использовали при приготовлении пельменей. Особый нежный вкус фаршу придаёт сметана и кусочек сала.

Внешний вид

Сибирские пельмени чуть меньше уральских, а их внешний вид необычен – кончики заклеенного пельменя соединяются, получается аккуратный рогалик, который напоминает ушко. Жители Урала обычно просто защипывают тесто, не соединяя кончики вместе, из-за чего пельмени по форме схожи с обыкновенными варениками.

Приготовление и вкус

В Сибири принято замораживать пельмени, а в дальнейшем просто варить их в воде. На Урале пельмени готовят на пару, как в Азии манты. Сибирские пельмени имеют выраженный мясной вкус, а у уральских – более сложный, при этом нежный, с привкусом яиц, сметаны и лука.