Салат из овощей и зелени: 3 пошаговых рецепта

Чемпионат.com

Философия здорового питания так глубоко проникла в кулинарию, что овощной салат стал обычным блюдом даже для сетей фастфуда.

Три легких салата из овощей и зелени c необычными маринадами
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На первый взгляд мода на салаты кажется слегка раздутой. Но скепсис быстро улетучивается, когда знакомишься со свойствами листовых салатов и таких привычных ингредиентов, как огурцы, перец, помидоры, лук, морковь, редис и свёкла.

Салат, шпинат и другие виды салатной зелени — круглогодичный источник витаминов А и С. Красные и тёмно-зеленые листовые овощи содержат много антиоксидантов. В составе огородных овощей — весь спектр витаминов, минералов и полезная для работы желудка клетчатка. Диета с высоким содержанием салата и овощей, возможно, лучшая мера профилактики наряду с движением, солнцем и свежим воздухом.

Сергей Кузнецов, бренд-шефа медиаплатформы Food.ru:

«Неважно, хотите вы сесть на диету, внести разнообразие в приготовление овощей с грядок или разбавить сытный обед чем-то лёгким и полезным, — в любом случае советуем обратить внимание на рецепты салатов».

Рецепты салатов

Салат из цветной капусты с гремолатой

Гремолата — итальянская приправа из петрушки, лимонной цедры и чеснока. Яркий вкус лимона и специй в этом рецепте сочетается с ароматом пармезана.

  • Количество порций: 2
  • КБЖУ на 100 г
  • Калории: около 152 ккал
  • Белки: 5,9 г
  • Жиры: 12,6 г
  • Углеводы: 4,2 г

Ингредиенты

Для салата:

  • цветная капуста — 300 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Для мусса из пармезана:

  • пармезан — 50 г;
  • сливки 33–35-процентной жирности — 100 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — по вкусу.

Для гремолаты:

  • петрушка — 50 г;
  • цедра лимона — 1 ч. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • оливковое масло — 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Нарежьте цветную капусту тонкими ломтиками с помощью тёрки-мандолины или ножа.
  2. Добавьте в миску с цветной капустой оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Дайте смеси настояться 10 минут.
  3. Натрите пармезан на мелкой тёрке. Слегка нагрейте сливки в сотейнике, не доводя до кипения.
  4. Отделите яичный белок от желтка. Взбейте желток. Тонкой струйкой влейте сливки в миску с желтком, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Добавьте тёртый пармезан и размешайте до однородности.
  5. Взбейте массу ручным блендером до воздушной текстуры и охладите. Чтобы сделать мусс пышнее, можно использовать сифон.
  6. Измельчите петрушку соломкой. Натрите цедру лимона на мелкой тёрке, измельчите чеснок и смешайте с оливковым маслом.
  7. Выложите тонко нарезанную цветную капусту на тарелку. Сверху точечно разложите мусс из пармезана. Посыпьте гремолатой и подавайте на стол.

Салат с киноа и печёными перцами

Основа этого средиземноморского салата — сочетание сладкого печёного перца рамиро с моцареллой. Завершает букет пряная нотка песто из кинзы, базилика и мяты.

  • Количество порций: 3
  • КБЖУ на 100 г
  • Калории: 163 ккал
  • Белки: 6,2 г
  • Жиры: 10,7 г
  • Углеводы: 9,6 г

Ингредиенты

Для салата:

  • киноа — 100 г;
  • моцарелла мини — 100 г;
  • перцы рамиро — 2 шт.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Для песто:

  • кинза — 50 г;
  • базилик — 50 г;
  • мята — 5-6 листочков;
  • кедровые орехи — 30 г;
  • пармезан — 30 г;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • сок лимона — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Промойте киноа. Залейте крупу водой из расчёта, чтобы толщина слоя воды была равна толщине слоя крупы. Варите на медленном огне 15 минут. Посолите и остудите крупу.
  2. Разогрейте духовку до 230°C. Разрежьте перец вдоль пополам, удалите семечки. Смажьте половинки перца оливковым маслом. Выложите на противень кожицей вверх и запекайте три-пять минут до почернения кожицы. Достаньте противень из духовки. Переложите перцы в пакет или накройте плёнкой на 10 минут. Затем удалите кожицу.
  3. Слегка обжарьте кедровые орехи на сухой сковороде и остудите.
  4. Измельчите зелень, чеснок и орехи в блендере, добавьте оливковое масло и перемешайте. Добавьте в песто тёртый пармезан и лимонный сок, посолите и поперчите по вкусу.
  5. Смешайте в миске киноа, печёные перцы, моцареллу. Заправьте соусом песто и подавайте на стол.

Салат с лапшой из цукини

И корейцы, и китайцы уверены в том, что именно в их культуре была придумана лапша фунчоза, и спорят, кто всё же был первым. Но мода на паназиатскую кухню сделала этот ингредиент достоянием мира вместе с рецептом салата, в котором лапша сочетается с пряным маринадом, цукини и зеленью.

  • Количество порций: 2
  • КБЖУ на 100 г
  • Калории: 85 ккал
  • Белки: 1,8 г
  • Жиры: 3,5 г
  • Углеводы: 12,6 г

Ингредиенты

Для салата:

  • большой цукини — 1 шт.;
  • фунчоза — 50 г;
  • кинза — 50 г;
  • шпинат — 50 г;
  • красный лук — 1/2 шт.;
  • жареный кунжут — 1 ч. л.

Для маринада:

  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • сок лайма — 1 ст. л.;
  • рисовый уксус — 1 ст. л.;
  • кунжутное масло — 1 ст. л.;
  • мёд — 1 ч. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • свежий имбирь — 20 г;
  • соус шрирача — 1/2 ч. л.

Способ приготовления

  1. Нарежьте цукини длинными полосками с помощью овощечистки или спиралайзера. Залейте цукини кипятком на пять минут, затем промойте холодной водой.
  2. Смешайте все ингредиенты для маринада в миске.
  3. Нарежьте красный лук тонкими перьями.
  4. Смешайте в миске лапшу из цукини, фунчозу, красный лук, шпинат и кинзу. Полейте маринадом и тщательно перемешайте. Дайте настояться 10 минут.
  5. Разложите салат по тарелкам, посыпьте жареным кунжутом и подавайте на стол.
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