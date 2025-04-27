Сытные блюда с мясом и картофелем: 4 пошаговых рецепта

Они подойдут как для сытного обеда, так и для ужина.

Многие после рабочего дня предпочли бы на ужин «жаркое» и «стейк с картофелем». Интуитивно понятно, почему это сочетание так популярно.

В мясе много белков, которые поддерживают мышечную массу. Железо помогает клеткам крови удерживать кислород. Витамин B12 нужен для преобразования пищи в энергию. Цинк укрепляет иммунную систему, стимулирует мозговую активность и помогает организму заживлять раны.

«Картофель в изобилии содержит клетчатку, с помощью которой организм регулирует уровень холестерина и сахара. Калий участвует в поддержании давления и сердечного ритма. Витамин C предотвращает повреждение клеток и ускоряет усвоение железа. Витамин A укрепляет иммунитет и кости. И, наконец, мясо и картофель — это вкусно. Особенно если готовить их по моим рецептам».

Рецепты блюд с мясом и картофелем

Томлёная говядина с картофельным пюре

Количество порций: 12

КБЖУ на 100 г

Калории: 115 ккал

Белки: 5,5 г

Жиры: 7,5 г

Углеводы: 6,2 г

Ингредиенты:

Способ приготовления

1. Нарежьте мясо крупными кусками. Разогрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте мясо на сильном огне до появления румяной корочки и переложите на тарелку.

2. Добавьте в оставшееся после обжаривания масло очищенный и мелко нарезанный лук, морковь, чеснок. Обжаривайте овощи в течение пяти минут.

3. Влейте в сковороду вино и нагревайте, пока не выпарится примерно половина жидкости. Положите в сковороду мясо, томаты, бульон, две веточки тимьяна и один лавровый лист. Добавьте соль и перец по вкусу.

4. Тушите говядину под крышкой три-четыре часа на слабом огне.

5. Очистите картофель и отварите в подсоленной воде до полной готовности. Слейте всю воду с картофеля.

6. Разогрейте в отдельной кастрюле сливочное масло. Добавьте сливки, четыре-пять зубчиков чеснока, оставшийся тимьян и лавровый лист. Следите, чтобы сливки и масло не закипали. Снимите кастрюлю с огня и процедите массу.

Влейте пряную сливочную массу в картофель и разомните его.

7. Подавайте мясо с пюре и соусом.

Запечённая курица с картофелем по-домашнему

Количество порций: 6

КБЖУ на 100 г

Калории: 141 ккал

Белки: 12 г

Жиры: 7 г

Углеводы: 7,4 г

Ингредиенты:

Способ приготовления

1. Разрежьте картофель на половинки. Нарежьте лук кубиками среднего размера.

2. Смешайте масло, специи, раздавленный чеснок. Натрите солью и перцем курицу и картофель.

3. Выложите все ингредиенты в форму для запекания и накройте фольгой.

4. Разогрейте духовку до 160°C и запекайте курицу с картофелем 40 минут. Затем увеличьте жар до 190°C, достаньте форму из духовки, снимите фольгу и отправьте жаркое в духовку ещё на 10–15 минут до образования румяной корочки.

Картофельный рулет с мясным фаршем

Количество порций: 5

КБЖУ на 100 г

Калории: 196 ккал

Белки: 6,7 г

Жиры: 12 г

Углеводы: 14 г

Ингредиенты

Для картофельного теста:

Для начинки:

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 170°C. Положите картофель в кожуре на противень и запекайте, пока клубни не станут мягкими. Очистите картофель, добавьте сливочное масло и разомните. Дайте массе слегка остыть. Добавьте яйцо, муку, сушёный чеснок и соль, замесите тесто.

2. Очистите и мелко нарубите лук с чесноком, обжарьте вместе с фаршем и специями.

3. Выложите лист пищевой плёнки на кухонное полотенце.

4. Раскатайте картофельное тесто в пласт и выложите начинку. Сверните рулет при помощи плёнки и полотенца, помогая руками. Аккуратно переложите рулет на противень. Сверху покройте рулет топлёным сливочным маслом.

5. Запекайте при 180°C в режиме конвекции 30 минут до появления румяной корочки.

Говяжий гуляш с картофельными клёцками

Количество порций: 6

КБЖУ на 100 г

Калории: 121 ккал

Белки: 7,2 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 9,7 г

Ингредиенты:

Способ приготовления

1. Нарежьте картофель и мясо крупными кубиками, чеснок — тонкими пластинками.

2. Обжаривайте говядину на сковороде в масле пять минут. Переложите мясо в миску.

3. Очистите и мелко нарежьте лук, морковь, сельдерей и чеснок. Добавьте в сковороду и обжаривайте 10–15 минут на средне-сильном огне, пока овощи не приобретут золотистый цвет. Добавьте 2 ст. л. пшеничной муки.

4. Добавьте в сковороду томатную пасту, паприку, кусочки говядины. Залейте бульон и добавьте лавровый лист. Тушите мясо 1,5–2 часа на медленном огне под крышкой.

5. Очистите и отварите картофель в подсоленной воде. Готовый картофель разомните с маслом. Когда картофель слегка остынет, добавьте яйцо, муку и посолите. Замесите картофельное тесто.

6. Скатайте из теста небольшие клёцки и отварите в подсоленной воде. Слегка поджарьте отварные клёцки на сковороде со сливочным маслом до образования золотистой корочки.

7. Разложите мясо по тарелкам, добавьте клёцки и подавайте на стол.