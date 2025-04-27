Красная горка: что подавать на стол и как встретить праздник правильно

Неверно думать, что если на Красную горку, которая празднуется в этом году 27 апреля, вы не играете свадьбу, праздник не имеет к вам отношения. Это же Антипасха, по сути — Пасха номер два, большой праздник, продолжающий радостное отмечание Светлой Пасхи!

Традиции Красной горки

По традиции, на Красную горку, продолжающую пасхальные традиции, обязательно нужно накрыть богатый, обильный стол. Главное, что на нем должно быть, — куличи, творожные пасхи, крашеные яйца.

Но начинается день, конечно, с посещения церкви, а затем и кладбища — на Красную горку, в отличие от Пасхи, там можно и нужно бывать. Есть и еще один момент: Радоница, большой поминальный лень, в этом году приходится на будний день, посещать кладбища в этот день удобно не всем, так что можно сделать это и в выходной.

Затем, тоже по традиции, можно запланировать семейный обед, а после него обязательно нужно отправиться на прогулку — в этот день гулянья составляют обязательную часть праздника, как в смысле увеселений, так и просто в смысле прогулки.

Что же подать на стол

Давайте сразу оговорим главное: не стоит думать, что в день Красной горки на столе должны быть исключительно блюда красного цвета. Пожалуйста, если вы хотите — на здоровье! Но это не догма. Поэтому накрывайте стол как вы хотите, можете декорировать его красными цветами, посудой, но не надо считать, что ничего кроме условной красной рыбы на столе быть не должно.

Итак, стол на Красную горку делаете по вашему вкусу. Салаты, первое блюдо, второе главное, гарниры – пожалуйста. Но очень важно сохранить на столе традиционные угощения. Перейдем к рецептам!

Заварной кулич

Что понадобится: 6 стаканов муки, 4 столовые ложки распущенного сливочного масла, 1 яйцо, 0,5 стакана сахара, 0,5 стакана молока, 24 г. дрожжей, 1 стакан крепкого чая, 0,5 стакана изюма, 1 чайная ложка соли.

Накануне залейте дрожжи теплой водой и дайте им подняться. Заварите 3 столовые ложки муки 3 столовыми ложками молока и хорошенько перемешайте. Когда дрожжи подойдут, смешайте их с мукой, добавьте оставшееся молоко, соль, яйцо. Досыпьте муки, чтобы получилось густое тесто, вымесите его до гладкости и поставьте до утра в теплое место, хорошенько укрыв его. Утром влейте теплое масло и теплый чай, размешанный с сахаром. Всыпьте оставшуюся муку и тщательно перемешайте. Вывалите тесто на стол и отбивайте его до тех пор, пока не появятся пузырьки. После этого выложите тесто в посуду, смазанную маслом, и оставьте для расстойки. Через час выложите тесто на доску, вместите в него изюм и опять положите в посуду, смазанную маслом. Оставьте на полчаса для повторной расстойки. Затем разложите тесто по формам, смазанным маслом, дайте ему подняться, смажьте взбитым яйцом или крепким чаем и выпекайте в духовке.

Кулич миндальный

Что понадобится: 1 кг муки, 500 мл молока, 50 г. дрожжей, 5 яиц, 200 г. сахара, 300 г. сливочного масла, 200 г. очищенного миндаля, 1 лимон, 1 стакан изюма, соль по вкусу.

Подогрейте молоко. Отлейте полстакана молока и разведите в нем дрожжи и 1 столовую ложку сахара. Засыпьте муку в оставшееся теплое молоко, влейте вспенившиеся дрожжи и тщательно перемешайте. Поставьте в теплое место для расстойки. Когда тесто поднимется, введите взбитые с оставшимся сахаром желтки яиц, растопленное сливочное масло, натертую цедру лимона, часть измельченного миндаля, изюм и соль. Тщательно перемешайте. Оставшиеся белки яиц взбейте в густую пену и, аккуратно перемешивая, введите в тесто. Тесто положите в смазанную маслом и обсыпанную мукой форму, дайте подойти, смажьте поверхность кулича желтком и посыпьте оставшимися миндальными орешками. Выпекайте в разогретой духовке.

Царский кулич

Что понадобится: 1200 гр. муки, 3 стакана сливок, 50 г. дрожжей, 200 г. сливочного масла, 200 г. сахарного песка, 15 желтков, 10 зерен измельченного кардамона, 1 толченый мускатный орех, 50 г. измельченного миндаля, 100 г. цукатов, 100 г. изюма, 1 столовая ложка панировочных сухарей.

Разведите дрожжи в стакане сливок, добавьте муку и замесите густую опару. Когда опара поднимется, введите в нее растертые со сливочным маслом и сахарным песком яичные желтки, добавьте оставшуюся муку, сливки, кардамон, мускатный орех, миндаль, мелко нарезанные цукаты, промытый и высушенный изюм. Хорошенько вымесите тесто и оставьте его для расстойки на полтора–два часа. Затем снова вымесите тесто, положите в смазанную маслом и обсыпанную сухарями форму, заполнив ее на ¾ (три четверти) высоты. Дайте тесту подняться, смажьте верх кулича и выпекайте в духовке.

Куличи из такого сдобного теста лучше выпекать в небольших формах.

Шоколадный кулич

Что понадобится: 400 г. муки, 50 г. свежих дрожжей, 1,5 стакана молока, 15 яиц, 500 г. сахара, 100 гр. порошка какао, 1-2 рюмки рома, 0,5 стакана красного вина, 100 г. ржаных сухарей, 100 г. апельсиновых цукатов, 1/4 чайной ложки молотой корицы, 1/4 чайной ложки молотой гвоздики, 1/4 чайной ложки кардамона, соль по вкусу.

Растворите дрожжи в небольшом количестве молока, смешайте с мукой и поставьте для брожения в теплое место. Затем добавьте в тесто желтки яиц, растертые с сахаром добела, какао, ром, красное вино, молотые, просеянные ржаные сухари, мелко нарубленные апельсиновые цукаты и все пряности.

Массу перемешайте и поставьте в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, добавьте взбитые в густую пену белки, соль по вкусу. Затем положите тесто в обильно смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Когда тесто поднимется, аккуратно вмешайте взбитые в стойкую пену белки и соль по вкусу.

Положите тесто в смазанную мягким маслом и обсыпанную мукой форму. Когда оно поднимется, поставьте в духовку, разогретую до 180ºС.

Кулич в хлебопечке

Что понадобится: 1 стакан 0,5%-го теплого молока, 1 яйцо, 3 стакана просеянной муки, 1 пакетик ванильного сахара, 0,5 чайной ложки соли, 4 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки мягкого масла, 0,5 стакана изюма или орехов с цедрой лимона, 2 чайные ложки сухих дрожжей.

Засыпьте все ингредиенты в хлебопечь и выберите программу «французский хлеб». Примерно через три часа кулич — без особых забот и хлопот — будет готов.

Теперь перейдем к приготовлению Пасхи — по тому рецепту, который вам покажется предпочтительным.

Пасха обыкновенная

Что понадобится: 2,5 кг творога, 1 стакан сметаны, 200 г. сливочного масла, 2 чайных ложки соли, 0,5 стакана сахарного песка.

Свежий, хорошо отжатый творог протрите ложкой сквозь сито, добавьте сметану, размягченное сливочное масло, соль, сахар и все хорошенько перемешайте до получения однородной массы. Возьмите чистую салфетку из тонкой мягкой ткани, смочите ее водой, уложите в форму и наполните приготовленной массой. Сверху прикройте вначале краями салфетки, затем крышкой и положите гнет. Поместите форму так, чтобы стекала сыворотка, и поставьте в холодное место.

Пасха со сливками

Что понадобится: 2 кг свежего творога, 4 яйца, 600 мл сливок, 300 г. сливочного масла, сахар и соль — по вкусу.

Творог протрите через сито, введите в него яйца, сливки и растопленное сливочное масло. Тщательно размешайте, поставьте на огонь и доведите до кипения. Затем снимите с огня, поставьте на лед и размешивайте, пока не остынет. Разложите пасху в формы, придавите гнетом и оставьте на сутки в прохладном месте.

Сливочная пасха

Что понадобится: 5 стаканов сливок, 5 стаканов сметаны, 2 стакана молока, 1 яйцо, сахар и соль — по вкусу.

В кастрюле смешайте сливки, сметану и молоко. Поставьте в духовку на несколько часов или уваривайте на водяной бане, чтобы пасха створожилась. Затем вылейте массу в салфетку и оставьте, чтобы стекла сыворотка. После добавьте сырое яйцо, сахар, соль и разотрите массу до однородной консистенции. Выложите в форму и поставьте под гнет.

Пасха с фисташками

Что понадобится: 1,2 кг сухого творога, 1 чашка сахарного песка, 4 яйца, 200 г. сливочного масла, 200 г. измельченных фисташек, 0,8 литра сливок.

Творог протрите через сито, добавьте сахар, сырые яйца, размягченное сливочное масло, измельченные фисташки и тщательно разотрите. Затем влейте сливки, перемешайте, выложите в подготовленную форму и поставьте на холод.

Пасха вареная

Что понадобится: 1,2 кг творога, 3 стакана сливок, 100 г. сливочного масла, 4-5 сырых яиц, 100 г. изюма, сахар — по вкусу.

Творог протрите через сито, добавьте яйца, растопленное сливочное масло, сахар, влейте сливки и поставьте на плиту. Непрерывно помешивая, нагрейте массу, введите изюм и снимите кастрюлю с огня. Перемешивайте пасху, пока она не остынет. Затем уложите массу в форму, положите сверху гнет и оставьте на сутки в прохладном месте.

Шоколадная пасха

Что понадобится: 2 кг свежего творога, 200 г. шоколада, 200 г. сахарной пудры, 200 г. сливочного масла, 2 стакана сметаны, 1 стакан цукатов.

Шоколад натрите на терке и смешайте с сахарной пудрой. Затем возьмите творог, протрите через сито, смешайте со сливочным маслом и сметаной. Всыпьте в творог измельченные цукаты и шоколад с сахарной пудрой. Массу поместите в форму, поставьте под гнет и оставьте на сутки на холоде.

Пасха со сгущенным молоком

Что понадобится: 1,25 кг творога, 300 г. сливочного масла, 250 г. сметаны, 400 г. сгущенного молока или сливок, 0,5 стакана сахара, 1 стакан изюма, щепотка ванилина.

Творог протрите через сито вместе со сливочным маслом, добавьте мелкий сахарный песок. Затем введите сметану, сгущенное молоко, вымытый и просушенный изюм. Тщательно перемешайте и выложите в специальную форму, застеленную марлей. Придавите гнетом и поставьте в холодильник.

Пасха заварная царская

Это старинный рецепт пасхи. 1 фунт — приблизительно 450 г., 1 стакан — приблизительно 250 г.

5 фунтов отжатого творога протереть через сито, положить 2 стакана сливочного масла, 3-4 стакана самой лучшей сметаны, 6-8 яиц, все хорошенько растереть, сложить в кастрюлю и поставить на плиту, мешая, чтобы не пригорела; как только начнут показываться пузырьки, снять с огня и поставить на лед или в холодную воду, беспрерывно мешая, пока не остынет; всыпать полтора стакана сахара, положить немного ванили с сахаром, полстакана мелко изрубленного миндаля, распаренного кишмиша, все хорошо перемешать и выложить пасху в пасочницу.