«Кофейный позор»: какой вид кофе так называют

В мире кофе существует два основных вида — робуста и арабика. Да, есть и другие разновидности — либерия, эксцельса, эужениоидис — но 98% всего мирового производства кофе приходится именно на робусту и арабику. Причем первая относится к дешевым и неприхотливым сортам, с непритязательным вкусом и ароматом, а потому истинные кофеманы относятся к ней с пренебрежением. И, как считают ученые, зря…

© unsplash

Не вкус, а крепость

Обычно зерна робусты и арабики используют вместе, так как каждый из этих сортов обладает определенными качествами, которые присущи хорошему кофе. Так, например, главное достоинство арабики — это сильный аромат и насыщенный вкус, а еще легкая кислинка, свойственная дорогим сортам кофе. Что касается более дешевой робусты, то она придает напитку характерную горчинку, а также определяет его крепость.

Именно поэтому робусту примешивают к арабике для придания напитку тонизирующего эффекта. Нет, конечно, арабику вполне можно пить и без всяких примесей — кто-то предпочитает делать именно так — но бодрить такой напиток не будет. А вот с робустой, которую порой даже называют «кофейным позором», все наоборот — пить ее в чистом виде практически невозможно из-за высокого содержания кофеина. Вкусным такой напиток точно не назовешь.

Что полезнее

Споры о том, что полезнее — робуста или арабика — идут постоянно. Но тут надо понимать, что кофе — это вообще не про ЗОЖ. На первый взгляд робуста может показаться более вредной, так как содержит в несколько раз больше кофеина, чем арабика. Но при этом его негативное влияние на сердечно-сосудистую систему компенсируется содержащейся в зернах хлоргеновой кислотой, которая отсутствует в арабике.

Это вещество является сильным антиоксидантом, благодаря чему замедляет старение организма, укрепляет мышцы и сосуды. Кроме того, хлоргеновая кислота проявляет антивирусную активность против герпеса, штаммов кишечной палочки и золотистого стафилококка. Из других полезных свойств соединения — нормализация содержания сахара и холестерина в крови, а также — противоопухолевое действие.

Так что, если употребление чистой арабики наносит вред организму, напиток с добавлением робусты этот вред вполне нейтрализует. Ну и опять же, тонизирующие свойства кофе определяются именно содержанием робусты.