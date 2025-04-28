ВОЗ объяснила, почему продукты стали быстрее портиться

По оценкам ВОЗ, глобальное потепление приводит к ускоренной порче и заражению продуктов питания бактериями и прочими патогенами, и это становится всё более серьёзной угрозой для жизни множества людей.

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Экстремальные температуры, наводнения и засухи приводят к порче продуктов и увеличению риска вспышек заболеваний, передающихся через пищу. Например, Bacillus cereus — бактерия, передающаяся с пищей и вызывающая рвоту, воспаление глаз и инфекции дыхательных путей, стала более активной из-за глобального потепления.

Исследователи предупреждают о возможности загрязнения урожая сточными водами после наводнений и о росте бактерий сальмонеллы на сырых продуктах из-за повышенной влажности. Эти изменения климата становятся всё более угрожающими для здоровья миллионов людей.

В связи с этим ВОЗ подчеркнула необходимость более серьёзного подхода к вопросам изменения климата и продуктов питания.