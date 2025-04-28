Пять ошибок, которые вы совершаете, заказывая доставку еды

Когда хочется быстро перекусить, мы редко задумываемся о рисках. Однако даже при заказе доставки привычной еды можно допустить ошибки, способные привести к пищевому отравлению. «‎Рамблер» расскажет об основных моментах, на которые стоит обратить внимание.

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1. Учитывайте время доставки

Ожидание курьера в течение 40–60 минут является нормой. Но стоит помнить: теплая еда, остывшая до температуры 5–60 °C — идеальная среда для размножения бактерий. Если ваш заказ едет дольше часа без термосумки, риск возрастает многократно.

Что делать: выбирайте рестораны рядом с домом и следите за временем доставки. Если еда приехала холодной, лучше не рисковать и не разогревать ее повторно.

2. Не доверяйте запечатанным пакетам вслепую

Многие думают: если еда пришла в пломбируемом пакете, значит, все в порядке. Но пломба — не гарантия правильного хранения или чистоты приготовления. Важно учитывать условия транспортировки и изначальное качество продукта.

Что делать: оцените температуру блюда, его внешний вид и запах сразу при получении. При малейших сомнениях лучше отказаться от употребления.

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3. Не перекладывайте еду в грязную посуду

Часто мы сразу перекладываем доставленную еду в свою тарелку, забывая ее перед этим вымыть. Но делать это необходимо, особенно если посуда долго стояла на открытых полках.

Что делать: перед использованием обязательно мойте тарелки, столовые приборы и разделочные доски. Так вы сведете к минимуму риск перекрестного загрязнения.

4. Не оставляйте остатки «на потом» без холодильника

После сытного обеда мы часто оставляем наполовину съеденный бургер или роллы «на потом», когда чувствуем сытость. Однако при комнатной температуре еда начинает портиться уже через два часа.

Что делать: сразу убирайте остатки в холодильник — не в морозилку. И помните: повторно разогревать еду можно только один раз.

5. Не забывайте еду в машине или на рабочем столе

Иногда мы забираем доставку, а потом забываем про нее, оставляя на час-другой в машине или офисе. В теплое время года салат или мясо за это время могут превратиться в рассадник бактерий.

Что делать: не оставляйте еду без охлаждения более двух часов, а при жаре — не более одного часа. Если пропустили этот момент — еду лучше выбросить.

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