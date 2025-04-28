Какие продукты подорожали в 2025 году

В 2025 году российские потребители столкнулись с заметным ростом цен на продукты питания. Подробнее о том, какие продукты подорожала, расскажет «‎Рамблер».

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По утверждают эксперты, удорожание составило от 8 до 20 процентов в зависимости от категории товаров. Основными причинами являются высокая инфляция, увеличение производственных и транспортных расходов, а также возможный дефицит импортных продуктов.​ Об этом сообщается в агенстве «ПРАЙМ».

Повышение цен на основные продукты

Молочная продукция

Стоимость молока увеличилась на 10–15 процентов, достигнув примерно 90 рублей за литр. Это связано с ростом затрат на производство и логистику.​

Семь продуктов, на которых нельзя экономить

Мясо

Цены на мясную продукцию также выросли. Говядина подорожала на 12 процентов, до 700–800 рублей за килограмм, а свинина — на 10 процентов, до 500–600 рублей за килограмм. ​

Овощи и фрукты

В случае дефицита импорта, стоимость овощей и фруктов увеличилась на 15–20 процентов. Например, картофель стоит до 40 рублей за килограмм, а помидоры — до 150 рублей за килограмм. ​

Как сэкономить на продуктах?

Заранее планируйте бюджет: Учитывайте возможное повышение цен при составлении семейного бюджета.​ Покупайте сезонные продукты: Старайтесь приобретать фрукты и овощи в сезон, когда они дешевле и доступнее.​ Поддерживайте отечественных производителей: Покупка местных продуктов может быть более экономичной и поддержит национальную экономику.​

Таким образом, в 2025 году наблюдается значительное повышение цен на продукты питания в России. Понимание причин и прогнозов поможет адаптироваться к изменениям и более рационально относиться к покупке продуктов.

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