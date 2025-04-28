Нефтехимия: в каких продуктах она применяется

В состав сладостей, кукурузных шариков, лимонадов и сиропов входят синтетические красители, которые придают им яркий цвет. О том, как создаются пищевые красители, рассказывается в материале журнала «Энергия+».

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Например, «Красный очаровательный АС» (E129) придает продуктам насыщенный красный цвет. Этот краситель делают из каменноугольной смолы и нефтепродуктов. В отличие от него, натуральный кармин получают из насекомых — кошенильных червецов. Сейчас его используют реже.

«Некоторые красители, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, делают из бензола и толуола, основных нефтехимических продуктов, получаемых на НПЗ. После нескольких переделов из нефтяного сырья синтезируется множество соединений для пищевой промышленности», — добавил эксперт «Газпром нефти» по нефтепереработке и нефтехимии Максим Попов.

Диетолог Елена Игнатикова в свою очередь отметила, что пищевые добавки широко используют и в фармацевтике. Бензоат натрия (Е211) предотвращает размножение бактерий и грибков в продуктах и напитках. В промышленности его получают из толуола и едкого натра. Благодаря этому консерванту кетчуп и майонез надолго сохраняют свою свежесть.

Нефтехимия также поспособствовала доступности ароматных кондитерских изделий. Натуральная ваниль является дорогим ингредиентом, и её использование значительно увеличило бы стоимость продуктов. Синтетический ванилин получают из гваякола, который является производным бензола. Рекомендуемая безопасная суточная норма потребления ванилина составляет 10 миллиграммов на килограмм массы тела. Таким образом, человек весом 80 килограммов теоретически мог бы употреблять до 800 миллиграммов ванилина в день, однако на практике это невозможно.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» начала выпуск безопасных для человека белых масел.