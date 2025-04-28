Четыре рецепта блюд с мясом и картофелем

Беспроигрышный вариант, как накормить мужчину: 4 рецепта блюд с мясом и картофелем
Они подойдут как для сытного обеда, так и для ужина.
Многие после рабочего дня предпочли бы на ужин «жаркое» и «стейк с картофелем». Интуитивно понятно, почему это сочетание так популярно.
В мясе много белков, которые поддерживают мышечную массу. Железо помогает клеткам крови удерживать кислород. Витамин B12 нужен для преобразования пищи в энергию. Цинк укрепляет иммунную систему, стимулирует мозговую активность и помогает организму заживлять раны.
«Картофель в изобилии содержит клетчатку, с помощью которой организм регулирует уровень холестерина и сахара. Калий участвует в поддержании давления и сердечного ритма. Витамин C предотвращает повреждение клеток и ускоряет усвоение железа. Витамин A укрепляет иммунитет и кости. И, наконец, мясо и картофель — это вкусно. Особенно если готовить их по моим рецептам», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
Рецепты блюд с мясом и картофелем
Томлёная говядина с картофельным пюре
- Количество порций: 12.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 115 ккал.
- Белки: 5,5 г.
- Жиры: 7,5 г.
- Углеводы: 6,2 г.
Ингредиенты:
- говяжья грудинка или щёчки — 800 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- чеснок — 7-8 зубчиков;
- красное сухое вино — 250 мл;
- консервированные томаты в собственном соку — 400 г;
- говяжий бульон — 500 мл;
- тимьян — 4 веточки;
- лавровый лист — 2 шт.;
- картофель — 1 кг;
- сливки 20-процентной или 30-процентной жирности — 150 мл;
- сливочное масло — 80 г;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Нарежьте мясо крупными кусками. Разогрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте мясо на сильном огне до появления румяной корочки и переложите на тарелку.
- Добавьте в оставшееся после обжаривания масло очищенный и мелко нарезанный лук, морковь, чеснок. Обжаривайте овощи в течение пяти минут.
- Влейте в сковороду вино и нагревайте, пока не выпарится примерно половина жидкости. Положите в сковороду мясо, томаты, бульон, две веточки тимьяна и один лавровый лист. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Тушите говядину под крышкой три-четыре часа на слабом огне.
- Очистите картофель и отварите в подсоленной воде до полной готовности. Слейте всю воду с картофеля.
- Разогрейте в отдельной кастрюле сливочное масло. Добавьте сливки, четыре-пять зубчиков чеснока, оставшийся тимьян и лавровый лист. Следите, чтобы сливки и масло не закипали. Снимите кастрюлю с огня и процедите массу. Влейте пряную сливочную массу в картофель и разомните его.
- Подавайте мясо с пюре и соусом.
Запечённая курица с картофелем по-домашнему
- Количество порций: 6.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 141 ккал.
- Белки: 12 г.
- Жиры: 7 г.
- Углеводы: 7,4 г.
Ингредиенты:
- куриные бёдра — 1 кг;
- беби-картофель — 800 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- сушёный орегано — 1 ч. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Разрежьте картофель на половинки. Нарежьте лук кубиками среднего размера.
- Смешайте масло, специи, раздавленный чеснок. Натрите солью и перцем курицу и картофель.
- Выложите все ингредиенты в форму для запекания и накройте фольгой.
- Разогрейте духовку до 160°C и запекайте курицу с картофелем 40 минут. Затем увеличьте жар до 190°C, достаньте форму из духовки, снимите фольгу и отправьте жаркое в духовку ещё на 10–15 минут до образования румяной корочки.
Картофельный рулет с мясным фаршем
- Количество порций: 5.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 196 ккал.
- Белки: 6,7 г.
- Жиры: 12 г.
- Углеводы: 14 г.
Ингредиенты
Для картофельного теста:
- картофель — 800 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 100 г;
- сливочное масло — 40–50 г;
- сушёный чеснок — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Для начинки:
- мясной фарш (говядина и свинина) — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- молотая паприка — 1 ч. л.;
- топлёное масло — 60 г;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 170°C. Положите картофель в кожуре на противень и запекайте, пока клубни не станут мягкими. Очистите картофель, добавьте сливочное масло и разомните. Дайте массе слегка остыть. Добавьте яйцо, муку, сушёный чеснок и соль, замесите тесто.
- Очистите и мелко нарубите лук с чесноком, обжарьте вместе с фаршем и специями.
- Выложите лист пищевой плёнки на кухонное полотенце.
- Раскатайте картофельное тесто в пласт и выложите начинку. Сверните рулет при помощи плёнки и полотенца, помогая руками. Аккуратно переложите рулет на противень. Сверху покройте рулет топлёным сливочным маслом.
- Запекайте при 180°C в режиме конвекции 30 минут до появления румяной корочки.
Говяжий гуляш с картофельными клёцками
- Количество порций: 6.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 121 ккал.
- Белки: 7,2 г.
- Жиры: 6 г.
- Углеводы: 9,7 г.
Ингредиенты:
- говядина без кости (лопатка или пиканья) — 700 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- небольшой корень сельдерея — 1 шт.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- сладкая паприка — 1 ст. л.;
- говяжий бульон — 500 мл;
- лавровый лист — 1 шт.;
- пшеничная мука — 150 г;
- картофель — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Нарежьте картофель и мясо крупными кубиками, чеснок — тонкими пластинками.
- Обжаривайте говядину на сковороде в масле пять минут. Переложите мясо в миску.
- Очистите и мелко нарежьте лук, морковь, сельдерей и чеснок. Добавьте в сковороду и обжаривайте 10–15 минут на средне-сильном огне, пока овощи не приобретут золотистый цвет. Добавьте 2 ст. л. пшеничной муки.
- Добавьте в сковороду томатную пасту, паприку, кусочки говядины. Залейте бульон и добавьте лавровый лист. Тушите мясо 1,5–2 часа на медленном огне под крышкой.
- Очистите и отварите картофель в подсоленной воде. Готовый картофель разомните с маслом. Когда картофель слегка остынет, добавьте яйцо, муку и посолите. Замесите картофельное тесто.
- Скатайте из теста небольшие клёцки и отварите в подсоленной воде. Слегка поджарьте отварные клёцки на сковороде со сливочным маслом до образования золотистой корочки.
- Разложите мясо по тарелкам, добавьте клёцки и подавайте на стол.