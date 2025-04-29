Не только шашлыки: пять новых рецептов блюд на мангале

Если сил смотреть на классические шашлыки больше нет, а идей, что еще можно приготовить на мангале тоже нет, то вы читаете очень правильную статью!

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Вообще, сейчас отличное время приучить себя чаще готовить блюда на углях — посудите сами: вы не используете масла для обжарки; жир, вытапливаемый при готовке, стекает на угли, а не впитывается в продукты; такая еда сохраняет максимум полезных веществ. Но что такого классного и необычного приготовить на мангале или гриле, чтобы поразить гостей (да и себя — что уж скрывать)? Я собрала для вас 5 классных рецептов!

Фаршированный перец на гриле

Этот нетрадиционный способ приготовления фаршированных перцев станет новой традицией в вашем доме, как только вы разожжете гриль и приготовите хотя бы одну штуку! Если вам нужен более легкий вариант, попробуйте использовать фарш из индейки или курицы вместо говяжьего. Или замените рис другими крупами, например киноа, или вообще откажитесь от риса. Этот рецепт также очень прост в приготовлении с точки зрения вкуса — не стесняйтесь добавлять свои любимые специи или ингредиенты!

Количество: 6 порций

Время подготовки: 10 минут

Общее время приготовления: 55 минут

Количество калорий на порцию: 548

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла экстра-класса, плюс еще для сбрызгивания

1 средний желтый лук, мелко нарезать

3 зубчика чеснока, мелко нарезать

2 столовые ложки томатной пасты

500 гр. постного говяжьего фарша

Поваренная соль

Свежемолотый черный перец

1 банка нарезанных кубиками помидоров (400 гр.) или предварительно запеките их на огне

1 ст. л. итальянской приправы

1 ч. л. вустерширского соуса

1 1/2 стакана вареного белого или коричневого риса

6 средних болгарских перцев любого цвета (примерно по 200 гр. каждый)

1 чашка тертого мексиканского плавленого сыра

измельченная свежая петрушка для подачи

Приготовление

Шаг 1

В большой сковороде на средне-сильном огне разогрейте растительное масло. Добавьте лук и готовьте, периодически помешивая, пока он не станет мягким и не начнет приобретать золотистый оттенок — около 5 минут. Добавьте чеснок и томатную пасту и готовьте, помешивая, до появления аромата, еще около 1 минуты. Добавьте говяжий фарш, посолите и поперчите. Готовьте, разминая мясо деревянной ложкой, пока оно не перестанет быть розовым — около 5 минут. При необходимости слейте лишний жир.

Шаг 2

Добавьте помидоры, итальянскую приправу и вустерширский соус к мясной смеси и готовьте, помешивая, пока количество жидкости немного не уменьшится — около 2 минут. Снимите с огня и всыпьте рис; приправьте солью и перцем. Держите в тепле!

Шаг 3

Поставьте гриль на средний огонь; разогревайте 5 минут. Срежьте с перцев верхушки и удалите сердцевину и семена; оставьте верхушки, а сердцевину и семена выбросьте. Выложите перцы и их верхушки на противень, сбрызните маслом и разотрите, чтобы они были полностью покрыты маслом.

Шаг 4

Обжаривайте перцы и их верхушки на гриле, накрыв крышкой и периодически поворачивайте перцы на другие стороны, пока они не подрумянятся со всех сторон и не станут мягкими с хрустящей корочкой — примерно по 2 минуты с каждой стороны для целых перцев и около 4 минут с каждой стороны для верхушек перцев.

Шаг 5

Выложите перцы на противень срезанной стороной вверх. Положите в каждый перец по ложке говяжьей смеси. Сверху на говяжью смесь щедро посыпьте сыром.

Шаг 6

Выложите фаршированные перцы на гриль рядом друг с другом сырной стороной вверх, обернув фольгой, — но при желании сыр можете не закрывать, — чтобы перцы оставались в вертикальном положении. Готовьте на гриле под крышкой, пока сыр не расплавится — от 8 до 10 минут.

Шаг 7

Выложите перец и его верхушки на блюдо. Сверху посыпьте зеленью петрушки.

Куриные шашлыки по-гавайски

Да, да, да — вы сейчас скажете, что вроде как в начале статьи мы с вами договорились не про шашлыки читать. Но мимо такого рецепта пройти невозможно! Несмотря на то, что у нас есть множество любимых сочетаний белка и овощей, эти куриные шашлыки по-гавайски могут стать одними из ваших любимых. Эти шашлыки со сладким ананасом, курицей, красным болгарским перцем и луком, политые сладким соусом в стиле терияки, станут идеальным летним ужином.

Перед приготовлением нужно замариновать курицу — рекомендуется мариновать курицу в течение 5 часов перед приготовлением. Выбирайте свой любимый сладкий или пикантный соус для барбекю для маринада.

Количество: 4 порции

Время подготовки: 25 минут

Общее время приготовления: 25 минут

Количество калорий на порцию: 331

Ингредиенты

1/2 чашки соуса для барбекю

1/3 стакана соевого соуса

1 ст. л. рисового уксуса

2 ч. л. кунжутного масла

2 зубчика чеснока, мелко порубить

1 ст. л. имбиря, измельчить

1 ч. л. меда

соль по вкусу

1 ч. л. измельченного красного перца

2 куриные грудки, нарезанные кусочками толщиной 2,5 см

2 чашки нарезанных кубиками ананасов

2 зеленых болгарских перца, нарезанных кубиками

1 красная луковица, нарезанная кубиками

Белый рис для подачи

2 ч. л. кинзы

Приготовление

Шаг 1

Разогрейте гриль или сковороду-гриль на среднем огне.

Шаг 2

В большой миске взбейте вместе соус барбекю, соевый соус, уксус, масло, чеснок, имбирь и мед до получения однородной массы. Приправьте солью и молотым красным перцем.

Шаг 3

Нанизывайте на шпажки, чередуя курицу, ананасы, перец и красный лук. Выложите на противень и полейте половиной маринада.

Шаг 4

Выложите шпажки на предварительно разогретый гриль и смажьте оставшимся маринадом. Готовьте пять минут и переверните, также смажьте маринадом другую сторону.

Шаг 5

Готовьте еще пять минут или до готовности курицы.

Шаг 6

Подавайте с белым рисом и посыпьте кинзой.

Кукуруза на гриле с медом и лаймом

Если вы предпочитаете легкое блюдо в теплую погоду, то кукуруза, приготовленная на гриле — идеальный вариант. Даже если вы «за» то, чтобы все было просто, используя только соль и сливочное масло для кукурузы, то в этом рецепте добавлено всего несколько простых ингредиентов, которые придадут блюду необычный вкус. Поверьте — это сочное, цитрусово-медовое масло того стоит.

Ингредиенты

Растительное масло для гриля

4 початка кукурузы, очищенных от кожуры

1/2 стакана несоленого сливочного масла, размягченного до комнатной температуры

1 стручок халапеньо, очищенный от семян и мелко нарезанный

1 зубчик чеснока, измельченный через пресс

2 ст. л. измельченной свежей кинзы

2 ст. л. мед

1 ст. л. измельченного свежего орегано

1 ч. л. мелко натертой цедры лайма

2 ч. л. свежевыжатого сока лайма

1/2 ч. л. соли

1/4 ч. л. свежемолотого черного перца

Приготовление

Шаг 1

Разогрейте газовый или угольный гриль на средне-сильном огне (в качестве альтернативы разогрейте сковороду-гриль на средне-сильном огне); очистите решетки, смажьте их маслом и разогревайте 5 минут. Обжаривайте кукурузу на гриле, часто переворачивая, пока она не начнет обугливаться со всех сторон — от 18 до 20 минут.

Шаг 2

Тем временем в небольшой миске взбейте сливочное масло, халапеньо, чеснок, кинзу, мед, орегано, цедру лайма, сок лайма, соль и черный перец.

Шаг 3

Выложите кукурузу в форму для запекания размером 30 на 20 см. Намажьте каждый початок кукурузы по 1 столовой ложке лаймово-медового масла. Накройте фольгой и оставьте на 5 минут. Подавайте, полив оставшимся сливочным маслом.

Нет гриля? Без проблем. Вы также можете полить этим медово-лаймовым маслом салат из кукурузы на сковороде. Разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла в большой сковороде и добавьте свежеочищенные или замороженные зерна кукурузы (около 3 чашек). Готовьте на средне-сильном огне, пока кукурузные зернышки не начнут обугливаться — 10–12 минут. Приправьте щепоткой соли и добавьте пару столовых ложек сливочного масла с медом и лаймом для гарнира, которым вы сможете наслаждаться хоть круглый год.

Цукини на гриле с рикоттой и грецкими орехами

Цукини, приготовленные на гриле, уже сами по себе очень вкусны, но если добавить несколько ложек рикотты, приправленной травами, и хрустящие поджаренные грецкие орехи, то это блюдо точно добавит изюминки в ваше меню. Вместо того чтобы нарезать цуккини традиционными ломтиками, нанизывайте их на шпажки, чтобы уменьшить непосредственный контакт цуккини с грилем. Кроме того, благодаря ленте (то есть, их так нужно нарезать) из цуккини образуется множество углублений, в которых могут застыть сливочная рикотта и грецкие орехи.Подавайте это блюдо с куриными ножками-гриль или свиной вырезкой на гриле и вашим любимым освежающим коктейлем.

Количество: 4 порции

Время подготовки: 15 минут

Общее время при этом: 1 час

Количество калорий на порцию: 415

Ингредиенты

3 больших зеленых и желтых цуккини, нарезанных вдоль ломтиками толщиной 0,3 см

поваренная соль

85 гр. феты

1 зубчик чеснока, натертый на терке

Цедра 1 лимона

1 ст. л. свежего лимонного сока

1/2 стакана рикотты из цельного молока

6 ст. л. оливкового масла первого отжима, а также для приготовления на гриле

1 ст. л. нарезанный свежий базилик

1 ст. л. измельченная свежая мята

1/2 стакана измельченных сырых грецких орехов

2 ч. л. семян тмина

Рассыпчатая морская соль

Приготовление

Шаг 1

Если вы используете деревянные шпажки, смочите 8 коротких шпажек водой и дайте им пропитаться 20 минут.

Шаг 2

Выложите треть ломтиков цуккини на противень, застеленный бумажным полотенцем. Посыпьте 1/2 чайной ложки соли и накройте еще одним слоем бумажных полотенец. Повторите с солью и с оставшимися ломтиками цуккини. Дайте постоять 10 минут.

Шаг 3

Тем временем измельчите в кухонном комбайне фету, чеснок, лимонную цедру и лимонный сок, пока фета не превратится в мелкую крошку — 10–15 секунд. Добавьте рикотту и щепотку соли и измельчайте до однородности — еще 10–15 секунд. Соскребите лопаткой со стенок кухонного комбайна. При работающем комбайне (очень аккуратно!) сбрызните 4 столовыми ложками масла и готовьте, пока смесь не станет однородной и пышной. Переложите в небольшую миску и посыпьте базиликом и мятой. Охладите.

Шаг 4

Поставьте гриль на средне-сильный огонь, разогревайте 5 минут. Слегка смажьте решетку маслом. Накройте цуккини бумажными полотенцами, чтобы выдавить лишнюю влагу. Нанизывайте по 4–5 ломтиков цуккини на каждую шпажку, затем смажьте маслом.

Шаг 5

Обжаривайте цуккини, не переворачивая, до образования глубоких зарумяниваний — 3–4 минуты. Переверните и продолжайте обжаривать, пока зарумянивания не появятся с другой стороны — тоже 3–4 минуты. Переложите на блюдо и снимите шпажки.

Шаг 6

В небольшой сковороде из чугуна или нержавеющей стали разогрейте на среднем огне оставшиеся 2 столовые ложки масла. Как только появится облачко дыма, поджарьте грецкие орехи и семена тмина, часто помешивая, до потемнения и появления аромата — 30–60 секунд. Переложите на небольшую тарелку, посыпьте щепоткой соли.

Шаг 7

Полейте цуккини ложкой масла с грецкими орехами и тмином, а сверху посыпьте взбитой рикоттой и морской солью.

Стейки из цветной капусты терияки на гриле

Ищете вегетарианское блюдо для летнего ужина на гриле? Приготовьте эти сочные стейки из цветной капусты, покрытые глазурью из коричневого сахара и сои, посыпанные зеленым луком и поджаренными семенами кунжута, — такая капуста придется очень кстати к ребрышкам.

Вот несколько хитростей, как их приготовить.

Сами стейки. Стейки из цветной капусты могут быть сложными в приготовлении, так как только поперечные срезы, соединенные с центральной частью стебля цветной капусты, после нарезки будут держаться вместе как цельные «стейки». Для достижения наилучших результатов используйте острый кухонный нож, чтобы нарезать цветную капусту, а стейки нарежьте как можно ровнее — это поможет им равномерно прожариться на гриле. Наружные кусочки цветной капусты (те, что не соединены центральной частью кочерыжки) будут разваливаться при нарезке, но не выбрасывайте их. Обжарьте их отдельно на решетке (конечно, только те кусочки. Которые не будут проваливаться сквозь решетку гриля) и обваляйте в оставшейся глазури терияки или, что еще лучше, сохраните для приготовления риса с цветной капустой, обжаренного во фритюре.

Маринад. В традиционном приготовлении терияки мясо маринуется в соусе для придания ему мягкости и аромата, а затем во время приготовления на гриле поливается еще большим количеством соуса. В данном случае процесс немного отличается. Непродолжительное «маринование» цветной капусты в соевом соусе, рисовом уксусе и ароматических добавках слегка приправляет стейки снаружи (особенно соцветия), а также придает им великолепный бронзовый оттенок во время приготовления на гриле. И хотя маринад здесь также готовится до тех пор, пока он не загустеет и не превратится в глазурь, не надо поливать капустные стейки глазурью, пока они находятся на гриле. Сахар, содержащийся в глазури, быстро пригорает, что приводит к обугливанию цветной капусты (и не в лучшем смысле этого слова!) и порче гриля. Вместо этого подождите, пока стейки полностью прожарятся и будут красиво прожарены, а затем полейте их соусом, как только они будут сняты с огня.

Хранение. Такие стейки из цветной капусты лучше всего готовить в свежем виде, но любые остатки можно хранить до 3 дней в герметичном контейнере в холодильнике. Любые сырые остатки цветной капусты перед запеканием также можно хранить в сухом герметичном контейнере до 5 дней. Если у вас остался соус? Смешайте его с остатками цветной капусты, как только приготовите, или полейте им брюссельскую капусту или капустные дольки. Такой вкусный соус не должен попадать в мусорное ведро.

Количество: 3–4 порции

Время подготовки: 10 минут

Общее время приготовления: 1 час 15 минут

Количество калорий на порцию: 279

Ингредиенты

11/2 стакана соевого соуса с пониженным содержанием натрия

3 зубчика чеснока, натертых на терке

2 ст. л. несоленого рисового винного уксуса

2 ч. л. тертого очищенного имбиря

1 ч. л. поджаренного кунжутного масла

1 крупный кочан цветной капусты

2 ст. л. кукурузного крахмала

1/3 стакана светло-коричневого сахара

Растительное масло для гриля

1/4 ч. л. соли

2 луковицы зеленого лука, тонко нарезанного

2 ст. л. поджаренных семян кунжута

Приготовление

Шаг 1

Выложите цветную капусту кочерыжкой вниз на разделочную доску (при необходимости обрежьте кочерыжку, чтобы нижняя часть цветной капусты лежала на разделочной доске). Острым ножом нарежьте цветную капусту ломтиками толщиной около 0,5 см. (концы будут крошиться, но ничего страшного, оставьте кусочки для другого использования. Из сердцевины должно получиться 3 или 4 «стейка», которые будут держаться вместе.). Выложите стейки из цветной капусты в один слой в форму для запекания размером 33 х 22 см.

Шаг 2

В миске среднего размера смешайте соевый соус, чеснок, уксус, имбирь, кунжутное масло и 1/4 стакана холодной воды. Полейте этим соусом цветную капусту и переверните, чтобы она вся им покрылась. Дайте постоять, перевернув наполовину, 30 минут.

Шаг 3

Тем временем в небольшой кастрюле взбейте кукурузный крахмал и 1 столовую ложку холодной воды, пока крахмал не растворится. Добавьте коричневый сахар и взбейте до однородной массы.

Шаг 4

Аккуратно переложите цветную капусту на металлический противень; посолите.

Шаг 5

Влейте маринад в кастрюлю со смесью из коричневого сахара. Доведите до кипения на средне-сильном огне и готовьте, периодически помешивая, пока соус не загустеет настолько, что будет покрывать тыльную сторону ложки от 4 до 6 минут. Снимите соус с огня.

Шаг 6

Тем временем поставьте гриль на средний огонь (или разогрейте сковороду-гриль на среднем огне); разогревайте 5 минут. Очистите решетку и смажьте ее маслом.

Шаг 7

Выложите стейки из цветной капусты на решетку гриля на равном расстоянии друг от друга. Готовьте на гриле, не переворачивая, до появления «следов» жарки — 6–8 минут. Аккуратно переверните стейки большой металлической лопаткой. Продолжайте запекать, пока на другой стороне не появятся «следы» от гриля, а стейк не станет достаточно мягким, чтобы его можно было проткнуть вилкой, еще 6–8 минут.

Шаг 8

Выложите цветную капусту на блюдо. Полейте соусом терияки. Сверху посыпьте зеленым луком и кунжутом.