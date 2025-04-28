Как выглядят блюда, вдохновленные фильмами

У каждого кинопроекта своя атмосфера, которая достигается за счёт музыки и оттенков, в том числе. И пусть при просмотре мы не можем ощутить запахи, но представить, насколько вкусный был у героя обед, легко! Заодно пофантазируем, как бы выглядели фильмы в гастрономическом исполнении.

© Super.ru

Kilim

© Super.ru

Герои турецкого сериала «Великолепный век» чуть ли не в каждой третьей сцене трапезничали. За разнообразие и вкус блюд при дворе султана отвечал по сюжету повар-весельчак Шекер-Ага, который суетился то на базаре в поисках свежайших продуктов, то на кухне в попытке побаловать сладостями окружающих. Уверены, Шекер-Ага без труда приготовил бы пиде с хумусом и пастрами из индейки для самого Сулеймана. Перепелку, фаршированную булгуром и гранатом, он подал бы ослепительной Хюррем. А пахлавой с орехами и сиропом угостил бы девушек из гарема: султан, кстати, десерты никогда не ел.

«Ласточка»

© Super.ru

События картины Эльдара Рязанова «Жестокий романс» разворачивались на пароходе «Ласточка». Поэтому совсем неудивительно, что в реальной жизни шеф-повар одноимённого ресторана вдохновлялся именно этим фильмом. Что ж, гуакамоле с манго и креветками привело бы в восторг и без того восторженную главную героиню ленты Ларису. Циничный барин Паратов точно бы оценил жареные рапаны с лесными грибами и пюре из корня сельдерея. А честолюбивый Карандышев, попробовав гребешка с имбирно-медовым соусом, убедился бы в собственной значимости.

Rizz

© Super.ru

Открываем гастропортал во вселенную киноэпопеи «Дюна». Салат олицетворяет пейзаж планеты Арракис: кускус напомнит о песках, рукола — о редкой зелени среди барханов, сладкая курага и вяленые томаты играют красками, будто миражи, а фетакса и горгонзола — это контраст вкусов, символизирующий столкновение двух культур. К борьбе Атрейдесов за независимость отсылает и горячее блюдо: угольная рыба с чёрной корочкой и нежное тыквенное ризотто — как дуэль света и тьмы. Рис пунди — простой, но в то же время запоминающийся десерт из молока: такой вполне мог бы понравиться гордым фрименам.

«Рыба Мечты»

© Super.ru

Один из самых ярких фильмов бондианы — «Казино „Рояль“», в котором главный герой только начинает работать на службе у Её Величества. А значит, у зрителей есть шанс заглянуть поглубже в душу Джеймса Бонда, который ещё не успел превратиться в холодного и бесстрастного агента 007. Тартар из сладкой креветки и топенада из перцев — обманчивая мягкость и взрывная энергия. Пирог с трубачом, фуа-гра и грибами — уверенность профессионала и любовь к роскоши. А десерт «Золотой слиток» — как символ власти и риска в то же время.

«Дом Культур»

© Super.ru

Дружба, юмор, любовь — а с чем у вас ассоциируется ситком «Друзья»? С едой в том числе! Сэндвич с фрикадельками и моцареллой напомнит о том, как Джо даже в самой опасной ситуации не отказывался от бутерброда. Вегетарианская лазанья — оммаж серии, в которой Моника готовила дюжину подобных блюд для своей тёти Сильвии. Гриль-чиз на хрустящем хлебе с томатным джемом определённо помог бы Чендлеру изменить своё отношение ко Дню благодарения. А веган-кукисы с сорбетом из малины и клубники приготовлены почти по рецепту бабушки Фиби.

Cale

© Super.ru

«Для креветок, для салата, для горячего…», — пыталась разобраться в предназначении столовых приборов Вивьен Уорд перед ужином в престижном ресторане. Что ж, «Красотке» было бы намного проще, если бы ей сразу подали на закуску салат с креветками и сливой — как выглядит вилка для такого блюда, девушка прекрасно знала. Не случился бы и знаменитый epic fail с «летающей» улиткой, если бы в качестве горячего перед главной героиней оказалась утиная грудка с пюре из батата. А десерт в виде меренги с манго и кремом юдзу придал бы Вивьен больше уверенности, чем шарик мороженого, украшенный листиками мяты.

Кафе «Арарат»

© Super.ru

«Утром яичница, днём яичница, вечером яичница, а ночью — омлет!» — говорил Вартан, герой фильма «Одиноким предоставляется общежитие», жалуясь на кулинарные способности жены Ниночки. Согласны: много яичницы не съесть, даже если она с помидорами, тархуном и базиликом. Поэтому к ней стоит подать салат «Комендант», который обязательно понравился бы Виктору Петровичу, — с отварным шпинатом, зеленью, грецким орехом и гранатом. Но будем честны: без фирменного пирога Веры Голубевой — с джемом из инжира — эта история была бы завершённой.