Рецепт полезного салата с брокколи и курицей

Весна — отличное время, чтобы добавить в рацион больше свежести и легкости. Если вы в поиске вкусного и полезного блюда, которое поддержит форму и порадует вкус, попробуйте ПП-салат с брокколи и курицей.

Этот легкий теплый салат однозначно заслуживает вашего внимания хотя бы только благодаря полезным свойствам брокколи. Ведь это не просто зеленый овощ, а настоящий суперфуд, который занимает почетное место в рационе всех, кто заботится о своем здоровье. Его польза подтверждена множеством исследований, а состав поражает насыщенностью витаминов и микроэлементов. Прежде всего, брокколи — отличный источник витаминов C, K, A и группы B, которые укрепляют иммунитет, здоровье костей, влияют на правильную свертываемость крови, а также поддерживают зрение, кожу и положительно влияет и на сердечно-сосудистую систему, благодаря содержанию калия и клетчатки.

Впрочем, весь салат насыщен витаминами, белком и хрустящей зеленью — то, что нужно для бодрости и отличного настроения. Готовится просто, выглядит аппетитно, а на вкус — настоящий весенний кайф.

Для приготовления необходимо:

Брокколи – 400 граммов

Филе курицы – 200 граммов

Огурцы – 1 штука

Помидоры черри – 10 штук

Укроп

Тыквенные семечки – 50 граммов

Красная фасоль – 50 граммов

Оливковое масло

Соль

Паприка

Сначала готовим курицу. Хорошенько промываем и нарезаем ее на мелкие кусочки. Добавляем паприку и соль по вкусу, а затем отправляем жарить на сковороду. Пока мясо для салата готовится, перейдем к подготовке брокколи. Его можно сварить или же запечь в духовке. Мы же выбрали первый вариант. Промываем, делим и отправляем на плиту минут на пять. Далее нарезаем огурцы кубиками. Начинаем собирать салат. В глубокую посуду отправляем огурцы. Помидоры черри режем пополам. И добавляем фасоль. А затем мелко нарезаем укроп и также отправляем в посуду. И теперь пока курица и брокколи не остыли, добавляем их. Наливаем столовую ложку оливкового масла, добавляем соль по вкусу и тыквенные семечки. Хорошенько перемешиваем.

Приятного аппетита и будьте здоровы!