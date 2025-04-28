В чем польза и вред сырников?

Сырники популярное блюдо русской кухни, любимое многими. Оно готовится из творога, яиц и муки, содержит витамины и минералы, полезные для организма. Вместе с тем сырники могут причинять вред здоровью, пишет Общественная Служба Новостей.

Сырники богаты белком, необходимым для построения мышц и укрепления костных тканей. Они содержат витамины группы B (B2, B6, B12), витамин A и D, а также кальций, фосфор, железо и магний. Блюдо подходит для подростков и детей, нуждающихся в кальции для формирования скелета, рекомендовано спортсменам и активным людям, так как поддерживает мышечную ткань и кости.

Однако существуют нюансы, о которых стоит помнить. При чрезмерном употреблении сырников, богатых белком, создается дополнительная нагрузка на почки. Опасность скрывается в обжаривании сыра, так как хрустящая золотистая корочка содержит канцерогены, вредные для здоровья. Поэтому лучше готовить сырники в духовке или на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла, чтобы минимизировать образование вредных соединений. Свежие фрукты и овощи помогут нейтрализовать возможные последствия пережарки, добавив порции витаминов и антиоксидантов.

Ранее диетолог-нутрициолог Елена Соломатина рассказала, что полезным можно считать тот завтрак, который содержит белки, жиры, углеводы, клетчатку и микроэлементы. По словам эксперта, ключ к здоровому питанию это разнообразие, поэтому меню завтрака следует постоянно менять.