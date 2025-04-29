Нутрициолог ответил, можно ли есть сырые яйца

Разбираем все за и против.

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Употребление сырых яиц имеет долгую историю. Ещё в Древнем Риме и Греции они ценились как источник легкоусвояемого белка и применялись как часть лечебной диеты. В Китае и Японии продукт также использовался для восстановления сил после болезней и операций. В XX веке стал особенно популярен в спортивной диете.

Современный интерес к употреблению сырых яиц связан с несколькими факторами:

во-первых, тренд на «цельное питание» — использование продуктов в максимально естественном виде;

во-вторых, популяризация кето- и палеодиет, где яйца рассматриваются как один из основных источников жиров и белков;

в-третьих, распространение информации о потенциальной потере части витаминов и антиоксидантов при термообработке.

«В статье рассмотрим пользу и риски употребления в пищу данного продукта», — Лана Леонова, системный нутрициолог Dietology.live.

Польза сырых яиц

Сырое куриное яйцо – уникальный по составу продукт, объединяющий высококачественные белки, полезные жиры, витамины и минералы. В составе одного среднего яйца (около 50 г) содержится приблизительно:

6–7 г белка, преимущественно альбумина — легкоусвояемого белка с высокой биологической ценностью (около 100 по шкале усвояемости);

5 г жиров, основная часть которых сосредоточена в желтке: это фосфолипиды, в том числе лецитин, а также ненасыщенные жирные кислоты;

витамины A, D, E, K, преимущественно жирорастворимые и сохраняющиеся только в желтке;

витамины группы B, включая B2 (рибофлавин), B5 (пантотеновую кислоту), B7 (биотин), B9 (фолиевую кислоту) и B12;

минералы — железо, фосфор, селен, цинк, кальций.

Также в яйце содержатся холин (важный для работы мозга и печени), антиоксиданты лютеин и зеаксантин (поддерживают здоровье глаз) и ряд ферментов, участвующих в усвоении питательных веществ. Преимущества сырых яиц по сравнению с варёными или жареными очевидна – термическая обработка частично разрушает витамины A, B1, B5, а также лютеин и зеаксантин. В сыром виде они сохраняются в полном объёме. Также в таком варианте нет соли, масла или других добавленных веществ, которые могут присутствовать в приготовленных блюдах.

Тем не менее следует учитывать, что термическая обработка улучшает усвоение некоторых компонентов, таких как биотин, который в сыром белке связывается с авидином и становится менее доступным. Поэтому употребление сырых яиц должно быть сбалансированным и учитывать индивидуальные особенности организма.

Риски, связанные с употреблением сырых яиц

Основная опасность — возможность заражения патогенными микроорганизмами, присутствующими на скорлупе или внутри яйца. В сыром продукте могут присутствовать:

Salmonella enterica (серотип Enteritidis) — наиболее известный возбудитель пищевых инфекций, ассоциированный с куриными яйцами;

наиболее известный возбудитель пищевых инфекций, ассоциированный с куриными яйцами; Escherichia coli (кишечная палочка) — при нарушении санитарных условий хранения может развиваться на скорлупе, особенно при её загрязнении фекалиями;

при нарушении санитарных условий хранения может развиваться на скорлупе, особенно при её загрязнении фекалиями; Listeria monocytogenes — реже встречающийся, но опасный патоген, устойчивый к холоду и способный вызывать тяжёлые формы инфекции у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом;

реже встречающийся, но опасный патоген, устойчивый к холоду и способный вызывать тяжёлые формы инфекции у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом; Campylobacter jejuni — ещё один потенциальный возбудитель, попадающий на яйцо при контакте с заражённой птицей или плохо очищенными поверхностями.

Промышленное производство и санитарные регламенты значительно снижают риск заражения. Однако при нарушении температурного режима хранения или при покупке яиц с неустановленным происхождением вероятность инфицирования увеличивается.

Если после питья сырых яиц у вас наблюдаются повышенная температура (до 38–39°C), боли в животе, тошнота, диарея и слабость, вероятно, что вы отравились. Симптомы проявляются через 6–48 часов после употребления и могут сохраняться от одного до нескольких дней. В этом случае следует обратиться к врачу.

Безопасность при употреблении сырых яиц

Чтобы минимизировать риски заражения, соблюдайте следующие рекомендации.

Покупайте яйца только от проверенных производителей. Предпочтение следует отдавать крупным брендам, чья продукция проходит ветеринарный и санитарный контроль.

Предпочтение следует отдавать крупным брендам, чья продукция проходит ветеринарный и санитарный контроль. Проверяйте целостность скорлупы. Даже мелкие трещины могут стать воротами для бактерий.

Даже мелкие трещины могут стать воротами для бактерий. Обратите внимание на маркировку. Лучше выбирать яйца категории «диетические» (до семи суток с момента снесения) или пастеризованные.

Лучше выбирать яйца категории «диетические» (до семи суток с момента снесения) или пастеризованные. Храните яйца в холодильнике при температуре +1…+4°C. Комнатная температура способствует активному размножению бактерий.

Комнатная температура способствует активному размножению бактерий. Не мойте яйца заранее. Мытьё может разрушить защитную кутикулу скорлупы и открыть путь для микробов. Допускается мытьё непосредственно перед употреблением.

Мытьё может разрушить защитную кутикулу скорлупы и открыть путь для микробов. Допускается мытьё непосредственно перед употреблением. Храните яйца отдельно от сырого мяса и рыбы. Это предотвращает перекрёстное загрязнение.

Это предотвращает перекрёстное загрязнение. Обратите внимание на запах. Любой посторонний, особенно сероводородный или гнилостный аромат — повод немедленно утилизировать продукт.

Любой посторонний, особенно сероводородный или гнилостный аромат — повод немедленно утилизировать продукт. Проверьте структуру. Белок должен быть прозрачным и вязким, желток — плотным и выпуклым. Помутнение, сгустки или расслаивание указывают на испорченность.

Белок должен быть прозрачным и вязким, желток — плотным и выпуклым. Помутнение, сгустки или расслаивание указывают на испорченность. Не употребляйте яйцо, если оно с кровяными вкраплениями или прожилками. Это может свидетельствовать о нарушении в процессе формирования и микробиологических рисках.

В качестве безопасной альтернативы сырым яйцам можно использовать пастеризованные. Они проходят щадящую термическую обработку (обычно при температуре около 57–60°C в течение нескольких минут), при которой уничтожаются основные патогены, но сохраняются структура и питательная ценность.

Их можно приобрести в магазине или пастеризовать самостоятельно. Для этого необходимо использовать яйца комнатной температуры и нагреть их в кастрюле с холодной водой в течение трёх-пяти минут при температуре не выше 60 градусов, чтобы белок не свернулся.

Сырые яйца в кулинарии

Этот продукт часто добавляют в спортивные напитки и смузи как натуральный источник белка. Комбинируются с молоком, бананом, овсянкой или мёдом. Помимо жидких блюд, яйца могут использоваться в салатах и соусах. Например, желток является базовым ингредиентом в «Цезаре», тартаре из говядины и традиционной карбонаре.

Оставшийся белок можно использовать для приготовления «гоголь-моголя» (десерт из взбитых желтков с сахаром). Самое важное – используйте только свежие, качественные яйца с неповреждённой скорлупой, а перед разбиванием их можно обдавать кипятком, чтобы уничтожить бактерии на поверхности скорлупы.

«Я раньше ела сырые яйца. Особенно удобно, если нужно быстро перекусить. Но, честно говоря, сытость от такого перекуса минимальная. Через полчаса уже снова чувствуешь голод. И вкус — на любителя. Не сказать, что неприятный, однако к нему надо привыкнуть (кстати, если яичную массу слегка подсолить, это спасает ситуацию)», — Елена Грабовски, КМС по гиревому спорту (до 68 кг) и тяжёлой атлетике (до 68 кг).

Особенно если яйцо с выраженным «фермерским» ароматом. Проблем со здоровьем после питья яиц у меня не было, но они подходят далеко не всем. Продукт стоит исключить из рациона беременным женщинам, детям до пяти лет, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом.