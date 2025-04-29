Какие помидоры ни в коем случае нельзя есть

Помидоры отлично подходят для жарких летних дней и обладают приятным вкусом. Но существуют два вида этой ягоды, которые употреблять в пищу опасно для здоровья.

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Незрелые зелёные помидоры. В них содержится довольно много токсичных соединений. Например, это соланин, картофельный токсин, томатин. Соланин раздражает и разъедает слизистую кишечника, может вызвать центральный паралич и гемолиз. При этом он очень токсичен: взрослому для отравления нужно всего 2,8 мг вещества на 1 кг массы тела.

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Помидоры с тёмными пятнами. При наличии на помидорах тёмных пятен или следов гнили лучше их выбросить. Всё потому, что это признаки заражения альтернариями. Эти вещества провоцируют развитие рака и других серьёзных заболеваний. При этом данный токсин проникает в мякоть и распространяется на весь плод.

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