Пошаговые рецепты идеального шашлыка из свинины, баранины и курицы

До майских праздников еще несколько дней, но многие уже планируют пикник на природе, чтобы приготовить на мангале шашлык. Делимся проверенными рецептами, чтобы мясо точно получилось вкусным.

© Мир24

Шашлык из свиной шеи, маринованной в сухом вине

Лучшее мясо для шашлыка это свиная шея с тоненькими прожилками жира он должен быть не сверху или сбоку, а прямо в толще мяса. Тогда шашлык получается сочным, мягким и просто тает во рту.

Ингредиенты:

Свиная шея – 1 кг

Сухое вино – 400 мл

Лук репчатый – 1 кг

Кориандр молотый – 6 г

Паприка молотая – 6 г

Черный перец молотый – 5 г

Соль – 1,5 ч.л.

Как приготовить:

Свинину хорошо промыть в проточной воде и нарезать на приблизительно равные по размеру кусочки (размером с куриное яйцо). Нарезанное мясо сложить в емкость для маринования, посолить, поперчить, добавить кориандр и паприку и оставить на некоторое время, чтобы мясо пропиталось специями. В это время почистить лук, мелко нарезать (например, тонкими перышками) и перемешать с мясом.

Затем настает очередь вина. Добавлять его к мясу нужно небольшими порциями, все время хорошо перемешивая. Жидкость должна равномерно распределиться по всей массе. Накрыть мясо крышкой и оставить мариноваться на 6-10 часов.

Перед тем как жарить шашлык, мясу нужно постоять при комнатной температуре. Если жарить его, достав прямо из холодильника, то весь сок вытечет. Это правило касается любого шашлыка.

Насадить кусочки нужно плотно друг к другу и так, чтобы шампур протыкал их вдоль волокон. Обжарить кусочки мяса на мангале. Жар должен быть сильным и ровным. Чтобы избежать возгорания жира в процессе приготовления, можно присыпать уже разгоревшийся уголь пищевой солью. И только потом устанавливать шампуры.

Подать шашлык на тонком лаваше, со свежими овощами и зеленью.

Из баранины в гранатовом маринаде

У многих народов нашей страны самый популярный шашлык приготовленный из баранины.

Ингредиенты:

Баранина – 1 кг

Гранатовый сок – 200 г

Лимонный сок – 20 г

Масло оливковое – 4 ст. л.

Чеснок – 5 зубчиков

Лук – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Соль– 1,5 ч. л.

Перец черный молотый – по вкусу

Как приготовить:

Лук нарезать кольцами, чеснок измельчить. В миску влить гранатовый и лимонный соки и оливковое масло, добавить чеснок, соль и перец.

Очищенное от прожилок и пленок мясо нарезать на одинаковые по размеру кусочки, выложить в просторную емкость, перекладывая слои мяса кольцами лука. Затем залить маринадом, накрыть крышкой и оставить на 4-6 часов.

Перец помыть и нарезать на крупные кусочки, но не шире куска мяса. На шампур насадить мясо, перец и снова мясо по очереди. Обжарить до готовности мяса на мангале, периодически поворачивая шампур с шашлыком.

Из курицы в соевом соусе

Одно из самых популярных видов мяса для шашлыка филе курицы. Если возьмете филе бедер, шашлык получится сочнее. Грудки будут чуть суше, но их предпочитают многие, кто следит за фигурой. Готовить то и другое можно по одинаковому рецепту. Но насаживать лучше на разные шампуры.

Ингредиенты:

Филе курицы – 1 кг

Соевый соус – 4 ст. л.

Репчатый лук – 2 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика

Растительное масло – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Как приготовить:

Куриное филе нарезать кубиками примерно 3 на 3 сантиметра. Чеснок очистить и пропустить через пресс. Смешать его с соевым соусом и растительным маслом. Лук нарезать кольцами. В кастрюле соединить мясо и лук с соусом, тщательно перемешать рукой, чтобы все кусочки мяса оказались в соусе. Закрыть крышкой и поместить в холодильник минимум на 1-2 часа (можно и на ночь) для маринования.

За полчаса до приготовления достать мясо из холодильника и нанизать на шампуры. Жарить на мангале до румяности.

Шашлык из лосося

Лосось для шашлыка мариновать не нужно. И готовится рыба просто мгновенно. Куски лосося хорошо приготовить на углях вместе со сладким перцем и дольками баклажана: овощи удачно дополняют вкус рыбы. Можно нанизать рыбу и овощи на шампуры, а еще лучше приготовить все на решетке.

Ингредиенты:

Лосось – 1 кг

Желтый перец – 240 г

Баклажан – 240 г

Укроп – 20 г

Петрушка – 20 г

Зерна граната – 20 г

Красный лук – 40 г

Лаваш – 150 г

Лимон – 1 шт.

Как приготовить:

Филе лосося нарезать на крупные куски. Желтый перец и баклажаны нарезать произвольно ломтиками такого размера, чтобы при нанизывании они не торчали во все стороны из шашлыка. Надеть ингредиенты на шампур в следующей последовательности: овощи, рыба, снова овощи, рыба и так далее. Поместить шампур на мангал и жарить в течение 10-12 минут, переворачивая каждые три-четыре минуты.

Готовый шашлык подать на лаваше, с половинкой лимона, чтобы удобно было выжать сок на рыбу. Украсить зеленью, красным луком и зернами граната.

Приятного аппетита!