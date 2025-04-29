В Курске выбрали самый вкусный блин по старинному рецепту

Колледж коммерции, технологий и сервиса КГУ провел гастропикник «Создание гастрономического бренда области».

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Директор колледжа Марина Хмелевская напомнила, что программа по выбору гастрономического бренда продолжается четвертый год, каждый год посвящен одному старинному блюду. Сначала куряне голосовали за самый вкусный пряник, потом за колобки, потом за обрядовую выпечку, а теперь выбирают блины, приготовленные по старинным курским рецептам.

У нашего города есть все возможности восстановить свою кулинарию, древние рецепты. Многие из этих блюд уже вошли в наш повседневный рацион. Если будет сделано правильное меню и курские кафе с нашей кухней, такие места будут пользоваться популярностью не только у курян, но и у гостей. Поиск рецептов блинов занял год, а сама подготовка к пикнику две недели. Наши повара пришли, как древние курянки, в три часа утра, чтобы поставить семь видов дрожжевого теста на блины, - рассказала директор колледжа Марина Хмелевская.

Студенты приготовили овсяные, пшенные, гречневые, крахмальные, ржаные блины (перепечи), а также морковные, яблочные, пшеничные с каринкой (каринкой раньше называли изюм), кукурузные, рисовые.

Участникам пикника рассказали и об отличиях русских блинов от аналогичных блюд. Наши изделия толще и с более пористой текстурой, традиционно готовятся на основе дрожжей и выпекаются на чугунных сковородах, ранее — в печах, при этом их не переворачивают во время приготовления. Исторически блины служили ритуальным блюдом и повседневной едой, а не только праздничным угощением.

Самым сложным в приготовлении оказался гречневый блин.

Их нужно готовить около двух - трех часов. Но рецепт довольно легкий. В состав идут гречневая мука, масло, яйца, сахар. В старину подавали с разичными начинками : яйца вареные, зеленью и сметаной, сегодня мы подаем с маслинами,- рассказала студентка коледжа спициальности поварское и кондитерское дело Екатерина Черенкова

По итогам дегустации было проведено голосование, самым вкусным стал овсяный блин с творогом и зеленью. На втором месте - морковный.