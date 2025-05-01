Как выбрать питахайю в магазине

В материале также перечислили ошибки, которые часто допускаются при покупке этого фрукта.

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В последние годы российские прилавки всё чаще украшают фрукты, названия которых ещё недавно вызывали удивление. Один из таких — питахайя (ещё называется питайя или драконий фрукт).

Причин роста популярности продукта несколько:

во-первых, это настоящий коктейль витаминов: фрукт содержит витамин C, витамины группы B, антиоксиданты и клетчатку;

во-вторых, он практически не содержит жиров и имеет низкую калорийность — отличный вариант для тех, кто заботится о питании, но не хочет отказываться от вкусного;

в-третьих, питахайя хорошо усваивается и подходит даже тем, кто придерживается диетического рациона.

«Что это за фрукт, каковы его особенности и как правильно выбрать его в магазине?» — Лана Леонова, системный нутрициолог Dietology.live.

Внешний вид питахайи

Питахайя относится к семейству кактусовых, и её форма и окраска тому подтверждение. Главная отличительная черта фрукта — кожура. Она плотная, но не жёсткая, покрыта крупными изогнутыми чешуйками, напоминающими языки пламени. Именно благодаря этим чешуйкам фрукт получил своё второе название — драконий. Цвет кожуры может быть разным, и это важно учитывать при выборе.

Под яркой кожурой скрывается сочная, ароматная мякоть с мягкой текстурой и множеством мелких съедобных семян, внешне напоминающая киви. Но, в отличие от киви, у питахайи вкус более нейтральный — лёгкий, освежающий, с тонкими сладкими нотками. И, конечно, без характерной кислоты.

Формы плода могут варьироваться, однако чаще всего он овальный или немного вытянутый, напоминает яйцо или продолговатый шар. Средний вес одного плода — от 300 до 600 г, но встречаются и крупные экземпляры весом до 1 кг. Размер сам по себе не говорит о вкусе, однако влияет на консистенцию мякоти: мелкие фрукты бывают плотнее, а крупные — сочнее и мягче. Главное, чтобы плод был упругим на ощупь, без вмятин и пятен.

Датировка зрелости

Выбрать красивую питахайю — половина дела. Главное, чтобы она была спелой, иначе вкус разочарует: недозрелый фрукт будет водянистым и практически безвкусным, а перезрелый — вялым и сброженным.

На что смотреть?

Цвет кожуры. Спелая питахайя всегда имеет яркую, насыщенную окраску кожуры. В зависимости от сорта это может быть розово-красный, малиновый или насыщенно-жёлтый цвет. Если она бледная, с сероватым оттенком — фрукт, скорее всего, не дозрел. Если же кожура стала бурой, потускнела, а чешуйки начали подсыхать и темнеть — плод перезрел.

Спелая питахайя всегда имеет яркую, насыщенную окраску кожуры. В зависимости от сорта это может быть розово-красный, малиновый или насыщенно-жёлтый цвет. Если она бледная, с сероватым оттенком — фрукт, скорее всего, не дозрел. Если же кожура стала бурой, потускнела, а чешуйки начали подсыхать и темнеть — плод перезрел. Чешуйки (лепестки). У спелого плода они должны быть эластичными, слегка изогнутыми, но не сухими и не подгнившими. Засохшие, ломкие или почерневшие кончики — признак хранения или слишком долгой транспортировки.

У спелого плода они должны быть эластичными, слегка изогнутыми, но не сухими и не подгнившими. Засохшие, ломкие или почерневшие кончики — признак хранения или слишком долгой транспортировки. Аромат. У фрукта лёгкий, едва уловимый аромат с нотками дыни и трав. Он не должен быть резким или кислым. Отсутствие запаха — норма для беломякостных сортов, особенно если они только что из холодильника. А вот резкий, сброженный запах — сигнал, что фрукт начал портиться.

У фрукта лёгкий, едва уловимый аромат с нотками дыни и трав. Он не должен быть резким или кислым. Отсутствие запаха — норма для беломякостных сортов, особенно если они только что из холодильника. А вот резкий, сброженный запах — сигнал, что фрукт начал портиться. Хвостик и основание плода. Основание, где плод крепился к стеблю, должно быть сухим, но не гнилым. Если хвостик есть — он не должен быть мокрым, склизким или с неприятным запахом.

Ещё один вариант проверки спелости – оценка текстуры продукта. Упругость плода напрямую говорит о степени его зрелости, состоянии мякоти и сроке хранения. Не стоит с силой давить на фрукт — питахайя довольно нежная.

Проверку лучше проводить мягко, подушечками пальцев, примерно так же, как вы бы проверяли манго или авокадо.

Спелый плод отзовётся лёгкой упругостью: он не твёрдый, но и не «разваливается» в руке.

Недозрелый фрукт будет твёрдым, не прогибается даже при лёгком нажатии.

Перезрелый — наоборот, слишком мягкий, с заметными вмятинами, может даже «проседать» под пальцами.

Хорошая питахайя ощущается как слегка надутый мячик: её кожура эластичная, но плотная, а внутри — упругая и ровная мякоть. Если чувствуются участки с разной плотностью, это может указывать на начало гниения или неравномерное дозревание.

Выбор в магазине или на рынке

В больших магазинах питахайя — частый гость. Особенно в отделах с импортными фруктами. Главный плюс покупки здесь — стабильное наличие и сертификаты качества. Минус — фрукты часто недозрелые: для лучшей транспортировки их собирают чуть раньше нужного срока. Зато внешний вид — чаще «на пятёрку».

На рынке может попасться более зрелый, ароматный и натуральный плод. Сюда его привозят чуть меньшими партиями, с меньшим сроком хранения, что повышает шанс купить свежий экземпляр. Главное — проверять руками и не стесняться спрашивать продавца, когда фрукт был доставлен.

Купленные плоды: хранение и транспортировка

Экзотический фрукт весьма капризен – слишком долгое хранение или неправильная транспортировка — и вкус теряется. Разберёмся, как хранить питахайю.

Если питахайя ещё не дозрела, её следует хранить при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей. Это поможет ей дозреть в течение одного-двух дней. Дозревший плод должен стать мягким, но не вялым.

Когда питахайя полностью дозрела, её можно смело отправлять в холодильник. Это продлит её свежесть на три-пять дней. Лучше всего хранить питахайю в отсеке для фруктов или в контейнере, чтобы избежать повреждений. Если вы не собираетесь есть плод в ближайшие дни, такой способ хранения поможет сохранить сочность мякоти.

Если вы уже нарезали питахайю, не стоит оставлять её на открытом воздухе: мякоть быстро теряет вкус и свежесть. Заверните нарезанные кусочки в пищевую плёнку или поместите в герметичный контейнер и храните в холодильнике. Так она останется свежей в течение пары дней.

У перевозки плода тоже есть свои нюансы. На солнце питахайя быстро теряет свою свежесть и может даже начать подгнивать. Лучше всего поместить её в коробку с мягкими наполнителями или обернуть в ткань для защиты от повреждений. Для дальней транспортировки используется упаковка с воздухопроницаемыми слоями, которые защищают от механических повреждений и излишней влаги.

Важно! Не накладывайте плоды друг на друга в сумке или контейнере, особенно если питахайи мягкие. Лучше всего использовать разделители или мягкие упаковки, чтобы избежать повреждений.

В заключение расскажем о ряде ошибок, которые покупатели часто допускают при выборе этого фрукта.

Ожидание ярко выраженного запаха. Питахайя, особенно белая и розовая, не имеет сильного запаха, как многие другие экзотические фрукты. У неё мягкий, едва уловимый аромат, который иногда даже можно не почувствовать. Если запах слишком сильный или кислый — это признак перезрелости.

Питахайя, особенно белая и розовая, не имеет сильного запаха, как многие другие экзотические фрукты. У неё мягкий, едва уловимый аромат, который иногда даже можно не почувствовать. Если запах слишком сильный или кислый — это признак перезрелости. Оценка только по внешнему виду. Хотя яркий цвет кожуры действительно важен, важно помнить, что он не всегда указывает на зрелость или вкус. Убедитесь, что плод упругий и немного мягкий на ощупь, это гарантирует его спелость.

Хотя яркий цвет кожуры действительно важен, важно помнить, что он не всегда указывает на зрелость или вкус. Убедитесь, что плод упругий и немного мягкий на ощупь, это гарантирует его спелость. Игнорирование повреждений и пятен. Любые повреждения кожуры указывают на то, что плод неправильно транспортировался или хранился. Дефекты могут привести к быстрому ухудшению вкуса или даже загниванию. Всегда выбирайте плод без видимых повреждений, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Ещё многие не знают, что существует несколько видов питахайи с разными цветами мякоти и вкусами. Белая мякоть — самая нейтральная и распространённая, но есть и сорта с яркой розовой или фиолетовой мякотью, которые будут более сладкими и с лёгкой кислинкой. Если вы хотите сладкий и ароматный фрукт, ищите жёлтые или фиолетовые сорта. Если нравится более нейтральный вкус — подойдёт белая мякоть.